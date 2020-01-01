В День печати представители СМИ делились проектами и секретами мастерства

В фокусе – труд журналистов

В праздничной обстановке, без камеры, диктофона, блокнота и ручки – вот просто так, душевно пообщаться со своими коллегами журналистам доводится нечасто. Поэтому в День российской и чувашской печати отвлеченные от насыщенных рабочих будней служители пера и слова так горячо приветствуют друг друга — не приходится сомневаться в том, что это большая и дружная команда профессионалов. Теплые встречи и объятия, совместное фотографирование с трудовым коллективом, наставниками-ветеранами, коллегами из других СМИ – таким был и нынешний День печати, который торжественно прошел в Чувашском государственном академическом драматическом театре имени К.В. Иванова.

В кулуарах журналисты делились своими успехами, а главреды – проектами. Немало интересного в наступившем году готовит читателям шумерлинская газета «Вперед», которая в феврале отметит 85-летний юбилей. «Конкурсы, викторины, тематические подборки… – всех секретов заранее раскрывать не станем, — заинтриговала обаятельный главред Анна Аношина. – Но главное, что в центре внимания будет не только газета, но и читатель, который на протяжении стольких лет остается ее верным другом». А на вопрос корреспондента «СЧ», удержит ли издание свою популярность, Анна Николаевна ответила, что пока будет вдумчивый читатель, которому недостаточно мимоходом просмотреть новость, а хочется углубиться в аналитику, разобраться в проблеме, прочувствовать судьбу человека, газета будет востребована.

СПРАВКА «СЧ» 89 средств массовой информации зарегистрировано в Чувашии: 73 печатных (61 газета, 11 журналов, 1 сборник), 16 – электронных (1 радиопрограмма, 7 телеканалов, 8 радиоканалов). Ежегодно республиканским СМИ оказывается дополнительная финансовая поддержка. Так, в 2019 году по итогам конкурса социально значимых проектов ряд редакций получили гранты на общую сумму 19,34 млн рублей, реализовано 104 проекта.

Кстати, многие районки в этом году отмечают 90- и 95-летние юбилеи – красночетайская, цивильская, вурнарская, ядринская газеты. Столетие со дня основания вместе с республикой отметит и Чувашское книжное издательство. Ведь День печати – это профессиональный праздник также для издателей и полиграфистов. Книголюбов ждут конкурсы и книжные новинки, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию Чувашской автономии.

А между тем за свою аудиторию борются и телевизионные СМИ, где также успешно воплощаются в жизнь серьезные проекты. Не случайно премия имени Семена Эльгера, учрежденная в 1974 году, нынче присуждена заместителю директора «НТРК Чувашии» Александру Магарину — за серию телевизионных программ «Эпоха» о выдающихся деятелях культуры, искусства, науки. Еще одной награды – премии Леонида Ильина за цикл передач «Сельская жизнь» о развитии современного агропромышленного комплекса республики удостоена продюсер ГТРК «Чувашия» Екатерина Фомина.

Искренне рада за коллегу журналист с 35-летним стажем, корреспондент ГТРК «Чувашия», председатель комиссии по культуре, этноконфессиональным отношениям и информационной политике Общественной палаты Чувашии Зинаида Паршагина, которая всегда готова поддержать молодых журналистов, помочь им советом, предупредить об ошибке.

«Свой путь в журналистике я начала будучи студенткой филфака в 1968 году, когда пришла в многотиражку приборостроительного завода. Моим первым наставником был Валерий Иванович Железнов (авт. — заместитель главного редактора газеты «Советская Чувашия» в 1991–2001 годы), — поделилась воспоминаниями заслуженный работник культуры Чувашской Республики. — Всегда с огромной благодарностью его вспоминаю, и особенно ценю то, что научил писать о людях. Запомни, Зиночка, говорил он, что в жизни нет ничего интереснее для журналиста, чем человек и его судьба, освоишь этот жанр, сумеешь все…». Вот и Зинаида Викторовна желала молодым журналистам «не скакать по верхам», а обстоятельно и вдумчиво работать, смотреть вглубь проблемы, события, явления, личности. «Тогда материал будет конфеткой и автор добьется успеха», — подсказала профессионал.

Татьяна Евдокимова, руководитель Управления Роскомнадзора по Чувашии: «Поздравляю всех коллег с праздником! Более 100 лет чувашской журналистике – это все же дорогого стоит! Уверена, что качественное печатное слово как было востребовано, так и будет. Не случайно те СМИ, которые в свое время ушли от бумажных вариантов и оставили только электронные версии, начинают возобновлять печать. Такие тенденции уже зарождаются в международной журналистике и, думаю, найдут продолжение и у нас. Потому что каким бы оперативным не было «виртуальное» слово, доверяют все-таки печатному. И я желаю нашим республиканским СМИ, конечно, не игнорировать виртуальных «конкурентов», а брать их технологии на вооружение, обогащать ими свое издание, но сохранять при этом свои добрые традиции».

Больше рассказывать о людях труда, многодетных семьях, традициях и духовно-нравственных ценностях народа, способствовать патриотическому воспитанию подрастающего поколения призывал со сцены журналистов и Глава республики в своем приветственном слове. Особенно это важно, подчеркнул Михаил Игнатьев, в преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 100-летия Чувашской автономии. Глава республики поблагодарил работников печати за неравнодушие к заботам и проблемам простых людей, гражданскую ответственность. Говорил и о необходимости доносить информацию объективно и достоверно, с чистой совестью, чтобы меньше было искаженной информации…

Несмотря на популярность интернета и общую тенденцию к уменьшению читательской аудитории, традиционные СМИ все же не сдают своих позиций, отмечал в своем докладе министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Михаил Анисимов, остановившись на самых значимых событиях прошедшего года. Благодаря переходу на цифровое эфирное телевещание почти на всей территории республики появилась возможность смотреть 20 телеканалов в высоком качестве абсолютно бесплатно. Программы Национального телевидения Чувашии в формате региональных врезок транслируются в цифровом эфире на Общественном телевидении России. Возрождается районное радио. Марку качества держат и газеты. Развивается, по словам министра, и мультимедийная журналистика, в ногу со временем идут и издания «Советская Чувашия» и «Грани», которые имеют свои сайты и ведут каналы в сети интернет, где размещаются видеорепортажи с места событий, в том числе в режиме онлайн. И в нынешнем году это направление будет еще активнее развиваться, пообещал министр.

Константин Алимасов, главный редактор ибресинской районной газеты «За победу»: «Итогами прошедшего года в целом довольны, но главное – что читатель по-прежнему с нами, нашу газету читают в каждой третьей семье района. Сельский житель немного отличается от городского и, несмотря на то, что на селе есть и цифровое телевидение, и интернет (кстати, наша газета тоже имеет свой сайт), по-прежнему больше доверяет традиционным печатным СМИ. Ведь за нами не только качество, но и действенность. На страницах своей газеты мы стараемся поднимать актуальные для сельчан темы, пишем о земле и людях, которые на ней работают, помогаем им в решении проблем. Стараемся, чтобы читатель, развернув очередной номер районки, не был разочарован, чтобы каждый нашел для себя интересную и нужную информацию».

Ну а за словами признательности последовало награждение лучших представителей отрасли. И поздравляли их не только Глава республики и министр, но и председатель Госсовета Чувашии Альбина Егорова, председатель Союза журналистов Чувашии Валерий Комиссаров. Ярко и эмоционально выступил прокурор Чувашии Василий Пословский, признавшись, что тоже отчасти журналист. Приветствовали представителей прессы, издателей и полиграфистов депутаты Госдумы Николай Малов и Леонид Черкесов, особенные слова благодарности они адресовали ветеранам журналистики.

Для получения награды выходили и журналисты «Советской Чувашии». Своя минута славы была и у руководителей сразу нескольких районок. Они поднимались на сцену не только для награждения, но и блистали на ней как артисты. Восхитили коллег исполнительским мастерством главный редактор Шемуршинской районной газеты Наталия Ильина и главный редактор Яльчикской районной газеты Николай Малышкин. Украшением праздничного концерта стали и выступления профессионалов. В их числе – воспитанники танцевально-спортивного клуба «Эврика», который в этом году, кстати, тоже отмечает юбилей – 30 лет. Ну а когда зазвучали зажигательные песни Алексея Московского, журналисты не смогли усидеть на месте и пустились в пляс.

Фоторепортаж Олега Мальцева