Михаил Игнатьев пояснил смысл фразы, произнесенной на торжественном мероприятии в честь Дня печати

20 января на еженедельном совещании в Доме Правительства Глава Чувашии Михаил Игнатьев прокомментировал фразу, которую он произнес на торжественном мероприятии, посвященном Дню печати, и которая вызвала большой резонанс в медиа-сообществе.

Глава республики подчеркнул, что смысл его фразы был неверно интерпретирован, искажен. На самом деле он имел в виду людей, которые называют себя журналистами, но преследуют единственную цель – любыми путями дискредитировать власть. Эти люди приезжают в Чувашию из других регионов, их с республикой ничего не связывает, они не гнушаются никакими средствами, будь то провокации, в которые втягиваются даже священнослужители, или публикация откровенной лжи. В своем выступлении Михаил Игнатьев призвал журналистское сообщество подвергать публичному порицанию таких «коллег».