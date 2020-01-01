Всех чебоксарских четвероклассников планируют обучать плаванию

Такие цели ставит себе администрация города во исполнение Указа Главы Чувашии Михаила Игнатьева «О дополнительных мерах по укреплению здоровья и содействию физическому развитию детей». К слову, работа по обучению плаванию младших школьников (со 2 по 4 классы) уже ведется, но пока не во всех учебных заведениях. В девяти городских школах есть 12 бассейнов, где занимаются 10 тыс. учащихся. Еще 6 тысяч детей — четвероклассников — планируется привлечь к водному виду спорта в этом году.

По данным городского управления образования, сейчас ученики 4-х классов 14 школ раз в неделю посещают занятия в бассейнах близлежащих учебных заведений, воспитанники 23-й школы ходят плавать в «Спартак». А в каникулы по поручению главы администрации Чебоксар ребята могут заниматься плаванием в ряде спорткомплексов бесплатно. В минувшие новогодние каникулы такой возможностью воспользовались 370 детей.