Запрет иностранному студенту на въезд в Россию из-за нарушений ПДД суд признал незаконным

Гражданин зарубежной страны обратился в Московский районный суд Чебоксар с административным иском об отмене решения МВД по Чувашии о запрете на его въезд в Россию до июля 2022 года.

Министерство мотивировало принятое решение тем, что молодой человек за время своего пребывания в России неоднократно (16 раз) привлекался к административной ответственности.

Правонарушения были совершены истцом в сфере безопасности дорожного движения, а это говорит о том, что он пренебрегает установленным государством порядком проживания иностранных граждан на территории Российской Федерации, а также создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Короче, избранная мера государственного реагирования, запрещающая легальное пребывание истца на территории Российской Федерации, вполне законна и справедлива. Также была ссылка на то, что он не имеет здесь «сформировавшихся социальных связей», его семья проживает за рубежом.

Студент чебоксарского вуза в свою очередь доказывал, что принятое МВД решение нарушает его права и свободы, поскольку он въехал на территорию России по учебной визе и с октября 2015 года находится на ее территории без выезда. Суд внимательно проанализировал доводы административного ответчика (МВД) на предмет дорожных правонарушений иностранного студента. И пришел к выводу, что факт совершения указанных правонарушений в течение трех лет, с учетом очного обучения истца в вузе, при отсутствии нарушений режима пребывания (проживания) на территории РФ или иного нарушения законодательства страны пребывания — это еще недостаточное основание для установления ему ограничения на въезд на территорию России.

К тому же нет доказательств того, что административные правонарушения, совершенные студентом, повлекли какие-то тяжелые последствия. И что избранная санкция — «единственный возможный способ достижения баланса публичных и частных интересов». Какая у студента конечная цель? Ему должны выдать документ государственного образца, подтверждающий получение им высшего профессионального образования. Если реализовать решение ведомства-ответчика, молодой человек будет лишен возможности пройти повторную государственную итоговую аттестацию по избранной профессии весной 2020 года. А это, по мнению суда, «является непропорциональным вмешательством в личную жизнь иностранного гражданина и ограничением его прав на образование».

Суд также учел, что после принятия МВД оспариваемого решения, руководство вуза обратилось с ходатайством о его отмене, указывая на заключение договора с иностранным студентом на обучение сроком до августа 2025 года. И то, что у студента нет проблем с налоговой службой, транспортный налог он платит, а также оплачивает административные штрафы.

В итоге суд пришел к выводу, что оспариваемое решение МВД несоразмерно тяжести совершенных студентом административных проступков, оно не соответствует «конституционно закрепленным целям», не оправдано крайней социальной необходимостью — и потому подлежит отмене.