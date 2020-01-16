«Мармеладки» с никотином попадут под запрет

Дети и подростки Чувашии уже в ближайшем будущем не смогут свободно приобретать бестабачную продукцию, содержащую никотин или его производные. В республике подготовлен законопроект, который запретит продавать такие смеси несовершеннолетним наравне со снюсами.

Снюсы — это пакетики с жевательным табаком для рассасывания или жевания. Задуманы были для заядлых курильщиков, которые страдали от запрета на курение в общественных местах. В России они к продаже официально запрещены, и мы здесь ничем не отличаемся от других европейских стран, за исключением Швеции. А вот на бестабачные смеси, пастилки, мармеладки и леденцы, которые в одной дозе содержат в 10-20 раз больше никотина, чем сигарета, этот запрет не распространялся.

При этом никотинсодержащие продукты весьма опасны. Они вызывают тяжелую психологическую и физическую зависимость, снижая память и работоспособность, а также разрушают сердечно-сосудистую, нервную и дыхательную системы.

Заметить, что ребенок употребляет ядовитые вещества, а никотин — сильнодействующий яд, довольно сложно: он не имеет запаха, и не всегда сразу приводит на больничную койку. Опасность подобных «мармеладок» еще и в том, что производятся они в кустарных условиях и порой содержат другие опасные вещества: от мышьяка до ртути. В любом случае употребление их чревато для здоровья, недаром в последний месяц ушедшего года сразу два десятка подростков из Чебоксар после отравления такой продукцией были вынуждены обратиться к врачам.

Поправки в закон «Об ограничении продажи электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина и безникотиновых жидкостей для электронных систем доставки никотина на территории Чувашской Республики» разработаны прокуратурой республики по результатам анализа оперативной обстановки. Медики считают, что эти поправки крайне актуальны.

Главный нарколог Чувашии Ирина Булыгина уверена: «Запрет на продажу бестабачных смесей, содержащих никотин, позволит в оперативном режиме решить проблему потребления молодежью снюсов. Тем самым мы сможем сберечь здоровье и жизни нашего подрастающего поколения».