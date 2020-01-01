Вместо заказанной автомагнитолы покупателю прислали хозяйственное мыло

Покупатели заранее оплатили товар, не предполагая, какой «сюрприз» им уготовили мошенники.

В полицию Чебоксар обратился 43-летний мужчина, у которого неизвестные похитили три с половиной тысячи рублей.

А все началось с того, что он заказал через специализированный сайт автомагнитолу. За эти деньги горожанин планировал получить проигрыватель с 12-дюймовым экраном, мощным процессором, встроенной памятью, системой навигации и прочими полезными функциями. Мужчина оплатил товар наложенным платежом, но в посылке вместо ожидаемой магнитолы лежало мыло…

В аналогичной ситуации оказался и чебоксарец, заказавший через Интернет детали от шлифовальной машинки. Деньги были переведены заранее. За четыре тысячи рублей горожанин также получил коробку с мылом.

Между тем мужчины не оказались бы в ловушке, попросив продавцов отправить товар по почте с описью вложения. В этом случае работники почты обязаны дважды проверить посылку — перед отправлением и после ее получения, а это гарантия того, что вам отправят тот товар, который обещали.

Полицейские устанавливают личности злоумышленников.