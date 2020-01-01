Госархив Чувашии собирает письма и фото фронтовиков и тружеников тыла

Приближается 75-летие победы советского народа в Великой Отечественной войне. Но, увы, редеют ряды фронтовиков и тех, кто своим трудом ковал победу в тылу. Чтобы сберечь воспоминания, чувства, свидетельства участников тех событий, Госархив современной истории Чувашии объявил акцию «Народная память. Сохраним Победу!»

Ее цель — собрать и сохранить документы из личных (семейных) архивов участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Как рассказали организаторы акции, в последующем эти документы, запечатлевшие ход войны от невыносимо горьких месяцев 1941 года до победоносной весны 1945-го, будут использованы в различных патриотических мероприятиях. Собранные материалы пополнят уникальные виртуальные выставки, с которыми уже сейчас можно познакомиться на официальном сайте Госархива в баннере «Народная память».

Каждый житель республики может присоединиться к акции и принести свои, как говорят в архиве, «живые» документы: письма, дневники, записи воспоминаний фронтовиков, статьи о героях-земляках, сохранившиеся снимки военных лет, наградные листы.

А что еще можно передать в копилку «Народной памяти», подскажут по телефону 56-10-78. Материалы принимаются по адресу: г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, д. 6.

Фото: Акция «Народная память. Сохраним Победу!» продлится в течение всего 2020 года.