Где не смогут работать мигранты

Доля мигрантов, работающих в строительстве, сельском хозяйстве, торговле и на транспорте, в этом году уменьшится.

Сферы, где мигрантам запретят работать или разрешат, но в ограниченном количестве, определены правительством страны и утверждены специальным постановлением. Так, мигрантам опять запрещено работать на розничных нестационарных торговых объектах, в аптеках, в торговле вне магазинов, палаток и рынков.

В торговле алкоголем и табаком в специальных магазинах им трудиться разрешено, но есть ограничения: их там должно быть не более 15 процентов от общего количества работников организации.

В деятельности в области спорта доля гастарбайтеров не должна превышать 25 процентов, и почти такая же доля, 26 процентов, предусмотрена для предприятий сухопутного пассажирского и автомобильного грузового транспорта. Есть ограничения на труд иностранцев в строительстве и выращивании овощей. Так, в строительстве допустимая доля мигрантов — 80 процентов (исключение сделано для Бурятии, Амурской области и Москвы, где нет ограничений для найма гастарбайтеров в эту сферу), а в Дагестане, напротив, устанавливается более низкая доля — 50 процентов.

Сельхозпредприятия смогут нанимать для выращивания овощей иностранцев до 50 процентов от общего числа работников. Также на этот год снижена квота на привлечение «визовых мигрантов». Их можно пригласить на работу в Россию не более 104 тысяч человек. В прошлом году квота была на 40 тысяч больше.

Напомним, безвизовые мигранты едут работать в Россию без квот.