Урмарский подрядчик оштрафован за нарушение сроков

В Урмарском районе ООО «Транспортник» нарушило требования законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В июне 2019 года администрация Урмарского городского поселения в рамках реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды» заключила муниципальный контракт с указанной фирмой на выполнение работ по покрытию дорог, тротуаров и площадок в парке культуры и отдыха поселка Урмары со сроком их исполнения до 31 августа. Однако подрядчик затянул с выполнением взятых обязательств.

На момент проведенной в октябре прокурорской проверки в парке оказались не выполненными работы по укладке асфальтобетонной смеси. По фактам выявленных нарушений в отношении директора ООО «Транспортник» возбуждено дело об административном правонарушении (изменение условий контракта, если такая возможность этим документом не предусмотрена).

Рассмотрев его, антимонопольная служба по республике наказала руководителя подрядной организации штрафом в 20 тысяч рублей. В настоящее время все запланированные работы завершены.