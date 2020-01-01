Российские самолеты адаптируют для пассажиров с ограниченными возможностями

С начала года авиаперевозчики нашей страны должны адаптировать самолеты для обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья.

Так, для инвалидов в салоне должен быть оборудован минимум один туалет, перед его дверью необходимо предусмотреть место для разворота коляски. На пассажирские кресла необходимо нанести тактильную маркировку и не меньше половины из них нужно оснастить подвижными со стороны прохода подлокотниками. Освещение в салоне рекомендуется без резких перепадов по интенсивности, а пол — с безбликовой поверхностью.

Особые требования предъявляются и к читаемости знаков в салоне воздушного судна. Важное замечание — под действие приказа подпадают те самолеты, на которых есть возможность выполнить эти требования.

В «воздушной» сфере есть и еще одно изменение — теперь аэропортам вновь разрешено создавать специальные изолированные помещения для курения. Правда, открывать курилки можно будет только в зонах нахождения уже зарегистрированных на рейс людей после прохождения предполетного досмотра, а также в зонах для пассажиров, следующих транзитом. Курилки должны быть оборудованы системами вентиляции, а стены в них — непрозрачные.

Фото phototass4.cdnvideo.ru: Доступная среда — это, прежде всего, равенство возможностей. В том числе в путешествиях.