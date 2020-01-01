Поправки в Гражданский кодекс защитят добросовестных покупателей жилья

Теперь честные покупатели не смогут лишиться и купленной квартиры, и денег из-за продавца-мошенника. В Гражданский кодекс РФ внесены поправки, которые ограничивают возможность изъятия жилья у добросовестных новоселов.

Кого следует считать «добросовестным» приобретателем квартиры? ГК установлено, что это тот, кто купил или получил жилье, полагаясь на данные Единого госреестра недвижимости (ЕГРН). Исключением из правила станут случаи, когда в судебном порядке доказано, что новый владелец знал или должен был знать об отсутствии у предыдущего «владельца» права на отчуждение квартиры. Как отметил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, основные сложности с защитой прав добросовестных приобретателей были связаны как раз с толкованием понятия «добросовестности».

Также введено ограничение на истребование квартир у честного нового владельца госорганами (муниципальными образованиями, субъектами РФ, Российской Федерацией). Такое бывает, если выясняется, что жилье было когда-то незаконно приватизировано или зарегистрировано в реестре, – к примеру, на основании подложных документов или из-за мошеннических действий самих чиновников. Теперь суд должен отказывать в подобных исках, если прошло более трех лет с момента госрегистрации права собственности первого добросовестного приобретателя.

Поправки в кодекс вступят в силу одновременно с введением нового порядка выплаты компенсаций из казны РФ добросовестным приобретателям недвижимости за утрату права собственности. Если квартира оказалась с «криминальным» прошлым и позже была изъята в пользу законного собственника, неудачливый владелец может потребовать у виновника ситуации компенсировать ущерб. Если в течение полугода со дня предъявления исполнительного документа сумму не взыскали или взыскали лишь часть, можно потребовать выплатить эти деньги из российской казны. Размер компенсации может быть равен сумме реального ущерба либо кадастровой стоимости жилья. Как пояснили «РГ» в пресс-службе Минэкономразвития, исполнение судебных актов производится в течение трех месяцев со дня поступления документов на исполнение.