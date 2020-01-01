За посылки дороже 200 евро и тяжелее 31 кг придется заплатить таможенную пошлину

Любителей интернет-покупок из-за границы новые правила могут огорчить. Порог для ввоза интернет-посылок без пошлин снова снижается.

С 1 января норма беспошлинного ввоза таких товаров для личного пользования составит 200 евро и 31 килограмм. При заказе за рубежом товаров стоимостью свыше указанного или весом более 31 килограмма нужно будет заплатить пошлину – 15% от суммы, превышающей беспошлинный порог, но не менее 2 евро за 1 килограмм.

Год назад порог беспошлинной торговли снизился с 1000 до 500 евро и 31 килограмма. А за посылки сверх установленной стоимости покупатели дополнительно платили 30% от суммы превышения, но не менее 4 евро за каждый килограмм сверх лимита. В результате чего, по данным Федеральной таможенной службы, объем таможенных платежей и количество облагаемых пошлиной посылок заметно выросли: с 49,3 тысячи отправлений с уплатой таможенных платежей на сумму более 261,9 млн рублей до 219,7 тысячи и сборами в 837,6 млн рублей.

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