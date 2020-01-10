12 января — День работника прокуратуры

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineОдин комментарий

Уважаемые работники и ветераны прокуратуры Чувашской Республики!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Вы вносите значительный вклад в укрепление законности и правопорядка, эффективно отстаиваете интересы государства и права граждан, пользуетесь заслуженным уважением у жителей Чувашии.

В 2019 году прокуратурой в нашей республике проделана большая работа по устранению нарушений в сфере транспорта и ЖКХ, повышению социальной защищенности детей, инвалидов и ветеранов, велась активная борьба с коррупцией и серыми зарплатами.

Профессионализм, ответственность, внимательное отношение к людям, преданность делу, мужество, верность долгу, порядочность и принципиальность прокурорских работников заслужили высокую оценку в обществе.

Выражаю особую признательность ветеранам прокуратуры, которые посвятили свою жизнь службе Отчизне, передали накопленный богатый опыт молодому поколению.

Желаю всем работникам прокуратуры крепкого здоровья, успехов в нелегком и ответственном труде, стойкости и оптимизма, счастья и благополучия!

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев

Опубликовано: 10 января 2020 г.


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Один Ответ

  1. Прокуратура хоть что-то значимое и полезное делает.

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