12 января — День работника прокуратуры

Уважаемые работники и ветераны прокуратуры Чувашской Республики!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Вы вносите значительный вклад в укрепление законности и правопорядка, эффективно отстаиваете интересы государства и права граждан, пользуетесь заслуженным уважением у жителей Чувашии.

В 2019 году прокуратурой в нашей республике проделана большая работа по устранению нарушений в сфере транспорта и ЖКХ, повышению социальной защищенности детей, инвалидов и ветеранов, велась активная борьба с коррупцией и серыми зарплатами.

Профессионализм, ответственность, внимательное отношение к людям, преданность делу, мужество, верность долгу, порядочность и принципиальность прокурорских работников заслужили высокую оценку в обществе.

Выражаю особую признательность ветеранам прокуратуры, которые посвятили свою жизнь службе Отчизне, передали накопленный богатый опыт молодому поколению.

Желаю всем работникам прокуратуры крепкого здоровья, успехов в нелегком и ответственном труде, стойкости и оптимизма, счастья и благополучия!

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев