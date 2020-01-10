Учитель для журналистов

8 января отметил день рождения ветеран журналистики, заслуженный работник культуры Чувашской Республики Николай Константинович Пейков. Свою журналистскую деятельность Николай Константинович начал в 1967 году в газете «Советская Чувашия», куда он пришел после окончания факультета журналистики Ленинградского государственного университета.

В нашей газете он проработал почти четверть века. Становление его как профессионала проходило на стезе корреспондента отдела сельского хозяйства центральной республиканской газеты, затем заведующего отделами информации, культуры, литературы и искусства.

Увлеченный своей профессией, он умел удивлять не только читателей, но и коллег по перу. Для многих наших коллег Николай Константинович стал настоящим учителем. Он воспитал плеяду молодых талантливых журналистов и в газетах «Чебоксарские новости», «Молодежный курьер», «Бизнес Среда», где работал заместителем главного редактора.

Разносторонний человек, свою трудовую деятельность в журналистике он совмещал с преподаванием болгарского языка на филологическом факультете Чувашского государственного университета. Среди его работ — «Обратный словарь русских личных имен» и «Учебник болгарского языка».

Коллектив газеты «Советская Чувашия» поздравляет Николая Константиновича с днем рождения и искренне желает здоровья, энергии и долгих лет жизни!