Самые важные нововведения в 2020 году

…Всего на единицу изменилось число в разряде «год» на календаре, а сколько нововведений вступило в силу с нынешнего января!

«СЧ» попробовала собрать для вас самые важные из них.

Налоги платим авансом

Помимо имущественных налогов авансом теперь можно будет платить и НДФЛ.

С 1 января в России расширяются возможности единого налогового платежа. Это аналог электронного кошелька, куда человек может добровольно положить некую сумму, после чего эти средства переводятся на специальный счет Федерального казначейства, а оттуда списываются в уплату налогов. Такой инструмент позволяет вносить платежи заранее и не допускать задолженности. Раньше с его помощью можно было оплатить только налоги на землю и другую недвижимость, автотранспорт, а теперь еще и подоходный налог.

Сроки проведения зачета единого налогового платежа в 2020 году меняются. При отсутствии долга налоговики проведут зачет до наступления срока уплаты налогов (сейчас — только после его наступления).

Давай поженимся!

В России стало еще проще подать электронное заявление на регистрацию брака через портал госуслуг.

Раньше для этого кроме самого заявления надо было прикладывать электронные копии различных документов. Например, паспорта или свидетельства о разводе (если жених или невеста уже состояли в браке), которые при визите в ЗАГС все равно необходимо брать с собой.

С 1 января такая «двойная бухгалтерия» уже не требуется. Теперь при заполнении заявления достаточно просто указать все сведения, необходимые для регистрации заключения брака. Их проверят в рамках межведомственного взаимодействия, с использованием государственных информационных систем. А оригиналы, как и раньше, понадобятся при непосредственном походе в ЗАГС.

Послабление для клиентов МФО

Максимальный размер выплат, которые микрофинансовые организации (МФО) смогут требовать с заемщиков, с 1 января 2020 года сокращается с трехкратного размера займа до полуторакратного.

Это последнее послабление, предусмотренное законодательными изменениями, которые ужесточили регулирование рынка и снизили долговую нагрузку на клиентов МФО. Ежедневная ставка с июля прошлого года не может превышать один процент, хотя еще недавно была выше двух. Кроме того, как ранее сообщала «СЧ», микрофинансовым организациям теперь запрещено кредитовать клиентов под залог жилья.

В итоге законодательных новелл сократилось количество МФО, но одновременно на 25 процентов выросло число заемщиков. Портфель микрозаймов увеличился в прошлом году на 23 процента — до 201 миллиарда рублей, сообщает «РГ» со ссылкой на зампредседателя Банка России Владимира Чистюхина. По его словам, МФО также стали уходить от выдачи займов «до зарплаты», с которыми борется Банк России, и выдавать больше среднесрочных займов и переходить в онлайн. Кроме того, Госдума РФ уже весной может рассмотреть поправки в Уголовный кодекс, которые ужесточат ответственность за нелегальную выдачу всех видов кредитов, включая и микрозаймы.

Право оспорить экзамен на права

Масштабная реформа подготовки водителей стартует в начале 2020 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Впервые будет разрешена учебная езда на магистралях со скоростью движения выше 60 км/ч, а осенью на смену традиционным «площадке» и «городу» придет объединенный экзамен по оценке навыков вождения. Одновременно появится и «опция», которую ждут многие граждане: результат экзамена можно будет аннулировать, подав жалобу на экзаменатора.

Ряд новшеств начал действовать уже в январе. Снят запрет на обучение вождению на магистралях и введен новый возрастной ценз — получить права на вождение автобуса, троллейбуса или трамвая (категории D, Tb, Tm) можно будет с 20 лет. Кроме того, автомобилист, лишенный водительского удостоверения, не сможет вернуть документ, если у него имеется задолженность по штрафам. А еще кандидат в водители не будет допущен до экзамена в автоинспекции, если у автошколы на момент обучения не было образовательной лицензии.

Субсидии по новым правилам

С 2020 года вступили в силу новые правила субсидирования российского агропромышленного комплекса.

Раньше оно велось по трем направлениям: содействие достижению целевых показателей региональных программ развития АПК, погектарная поддержка и субсидирование на литр молока. Теперь эти виды субсидий разделяются на компенсирующие и стимулирующие. В компенсирующую субсидию включается оказание несвязанной поддержки в растениеводстве и молочном скотоводстве, поддержка племенного животноводства и элитного семеноводства, а также развитие традиционных подотраслей растениеводства и животноводства, поддержка агрострахования. Размер компенсирующей субсидии будет формироваться исходя из доли каждого региона в общем значении показателей по стране. По информации «РГ», на эту субсидию из федерального бюджета в 2020 году будет выделено 34 млрд рублей.

Стимулирующую субсидию предоставят тем регионам, которые установили для себя приоритетные отрасли развития АПК. Она будет затрагивать производство зерновых или масличных агрокультур, овощей открытого грунта, молока, производство крупного рогатого скота мясного направления, развитие виноградных, плодово-ягодных насаждений. Также в этот вид субсидий вошли развитие малых форм хозяйствования и поддержка десяти регионов с низким уровнем социально-экономического развития. На стимулирующую субсидию из федерального бюджета в нынешнем году предусмотрено выделение 27 млрд рублей.

Как сообщает «РГ» со ссылкой на замминистра сельского хозяйства РФ Елену Фастову, новый механизм распределения субсидий позволит оказывать поддержку регионам точечно, по значимым для них направлениям. «Благодаря новой системе многие регионы смогут выпускать продукцию с максимальной рентабельностью. Раньше субсидии «размазывались» по многим направлениям и были непрозрачными», — отмечала ранее Елена Фастова. При этом, по словам замминистра, 2020 год станет переходным на новые правила субсидирования. На первом этапе соотношение компенсирующей и стимулирующей субсидий будет в пользу компенсирующей, но дальше, наоборот, увеличится стимулирующая часть.

Спекуляции — бой!

Вступил в силу закон о штрафах для билетных спекулянтов. Кислород билетной мафии призваны перекрыть поправки в российский Кодекс об административных правонарушениях. Нелегальная торговля театральными билетами может обернуться солидными штрафами.

Теперь билеты в театры, музеи, филармонии и на экскурсии нельзя продавать по цене выше номинала. Исключение сделано лишь для официальных посредников, да и то с комиссией не выше 10 процентов. Зрителю, продающему «лишний билет», не разрешена и такая «комиссия».

За продажу билетов неуполномоченными лицами, а также по завышенной цене штрафы для граждан составят 1,5-2 цены номинала, а для юрлиц и индивидуальных предпринимателей — 2-3. В Чувашии, правда, ажиотажа на билеты в учреждения культуры и искусства для разгула билетной мафии не наблюдается, и сами цены на такие билеты многие годы вполне демократичны.

Пенсии — в рост, а трудовая книжка — в Интернет

В наступившем году ожидается рост материального благосостояния всех групп пенсионеров. Пенсии будут проиндексированы с учетом опережения предполагаемой инфляции.

С 1 января надбавка в размере 6,6% увеличит страховые пенсии неработающих пенсионеров. В Чувашии эту прибавку получат 278,3 тыс. человек. При этом средний размер пенсии по старости у них вырастет на 946 рублей и составит 15,4 тыс. рублей, сообщила управляющий Отделением ПФР по Чувашской Республике Роза Кондратьева.

Следом, с 1 февраля, увеличится ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают определенные категории граждан из числа ветеранов, инвалидов, чернобыльцев, а также соцпакет, предоставляемый федеральным льготникам. По предварительным данным, рост составит 3,8%. В нашей республике он коснется 99 тыс. федеральных льготников, более 82% из которых — инвалиды.

К числу федеральных льготников относятся в том числе участники Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий. Тут тоже появились изменения. С начала нынешнего года вступил в силу закон, согласно которому к числу ветеранов боевых действий отнесены лица, участвовавшие в контртеррористических операциях в составе самообороны Республики Дагестан с августа по сентябрь 1999 года. Им теперь положена ежемесячная денежная выплата в размере 2972,82 рубля.

Затем ожидается рост социальных пенсий, которые назначаются гражданам независимо от их трудового стажа, — по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца и в силу иных, оговоренных законом, условий. По предварительным данным, эти пенсии должны повыситься на 7% с 1 апреля, а их получателей в Чувашии 26 тыс. человек.

С прошлого года установлена одноразовая выплата немногочисленной группе ветеранов, прошедших горнило Великой Отечественной войны. Накануне 9 Мая, Дня Победы, им перечисляют 10 тыс. рублей. Таковых набралось 443 человека, подсчитали в республиканском отделении Пенсионного фонда.

Пенсии работающим пенсионерам не индексируются с 2016 года, но они пересчитываются в зависимости от их заработной платы и соответственно страховых взносов, которые работодатели уплатили в Пенсионный фонд за предшествующий год. С 1 августа 2020 года работающим пенсионерам должны произвести перерасчет по взносам, учтенным до трех пенсионных баллов, или с уровня зарплаты до 28,7 тыс. рублей. При стоимости одного пенсионного балла в 93 рубля максимальная доплата составит 279 рублей.

Касающееся всех работающих россиян новшество — переход с нынешнего года на электронные трудовые книжки — тоже напрямую связано с Пенсионным фондом. Ведь именно он выбран оператором, обязанным хранить электронную версию трудовой книжки: сведения о приеме, увольнении, переводе на другую должность, которые будут представлять работодатели в Пенсионный фонд. «Масса преимуществ у электронной трудовой книжки, — перечислила Роза Кондратьева. — С записями в ней гражданин всегда сможет ознакомиться на сайте Пенсионного фонда в «Личном кабинете». Многие обнаруженные им неточности устраняются сразу, что затруднительно сделать через 30-40 лет, когда наступит пенсионный возраст. Наши специалисты тоже будут оперативно отслеживать ошибки. При заполнении электронного документа программа не пропустит, если кадровик не проставил дату или номер приказа, ввел несуществующее наименование профессии. Такие случаи нередко выявляются при оформлении пенсии, пособий и требуют дополнительного уточнения или исправления ошибок. Очень удобна электронная книжка и тем, что действует экстерриториально. Уехал, например, человек из Чувашии в Якутию на вахтовую работу — не надо везти с собой бумажную трудовую. Достаточно зайти там в отделение Пенсионного фонда и запросить ее либо предоставить электронный документ».

Для всех работающих граждан переход на новый формат записей о трудовой деятельности будет осуществляться только с их добровольного согласия. До 31 декабря 2020 года надо письменно уведомить работодателя о согласии перевести трудовую в электронный вариант либо о сохранении бумажной версии.

КСТАТИ При выборе электронного формата можно получить бумажную распечатку трудовой книжки, обратившись в клиентскую службу местного отделения ПФР или в Многофункциональный центр.

Подготовили Людмила Смагина, Маргарита Красотина, Вячеслав Иванов, Людмила Арзамасова