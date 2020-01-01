В первые дни нового года в ДТП пострадали 29 человек, двое погибли

Первое крупное ДТП в новом году произошло днем 1 января на 42 километре автодороги «Чебоксары-Сурское» в Красноармейском районе.

В зоне действия знака «Обгон запрещен» 37-летний житель Чебоксар на автомобиле «Киа-Рио» стал объезжать попутную машину, пересек сплошную линию разметки, потерял управление и на встречной полосе дороги столкнулся с микроавтобусом, следовавшим по маршруту «Вурнары-Чебоксары». От полученных травм водитель легковушки скончался на месте происшествия. В салоне микроавтобуса в момент столкновения находилось 6 пассажиров. Двое из них были доставлены в больницу на автомашине «скорой», остальные обратились в лечебные учреждения позже. У всех пострадавших, включая 13-летнего школьника, ушибы и ссадины, после оказания медицинской помощи пассажиры были отпущены домой.

А двумя днями позже на 57 километре автодороги Аниш возле деревни Хучели Канашского района водитель «Киа-Пиканто», не справившись с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомашиной ВАЗ-111940. Итог этого ДТП – еще один погибший и пятеро пострадавших. Смертельные травмы получил 42-летний пассажир иномарки, житель Канашского района. Водитель «Киа» и его пассажирка доставлены в больницу. Кроме того, сообщают в пресс-службе МВД по Чувашии, пострадали трое пассажиров «Лады»: в том числе 4-летний ребенок. Водитель «Калины» был освидетельствован, состояние опьянения не установлено.

Менее тяжелые последствия имело ДТП, случившиеся 5 января на улице Ленина в селе Красноармейское. 29-летний водитель «Лады» не справился с рулевым управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой «Киа Церато». Пострадали 3 человека: сам предполагаемый виновник ДТП, а также 24-летний водитель и 28-летний пассажир иномарки. В результате освидетельствования у водителя «Лады Веста» выявлено алкогольное опьянение. В отношении него составлен протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ