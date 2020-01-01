Филиал подвел итоги работы в 2019 году по повышению экологической грамотности различных слоев населения Чувашской Республики в части обращения с ТКО

В соответствии с принципами устойчивого развития и «зеленых инвестиций» концессионер участвует в реализации уникальных образовательных инициатив, способствующих профориентации, повышению качества подготовки молодых специалистов и экопросвящению.

С 2015 года на концессионных объектах филиала АО «Управление отходами» в г.Новочебоксарске побывало почти 4500 человек, в том числе отраслевые специалисты и представители органов власти 38 регионов России, а также специалисты из 14 зарубежных государств.

Сотрудники филиала разработали и успешно проводят разные варианты образовательных занятий, в рамках которых гости в практической части в режиме реального времени знакомятся с работой концессионных объектов (с полным циклом работы Мусороперегрузочной станции г.Чебоксары, Мусоросортировочного комплекса г.Новочебоксарска системами учета поступающих отходов, контроля работы техники и оборудования), а затем знакомятся с экспозицией мини музея интересных вещей, найденных во время сортировки отходов, просматривают видеоролики по экологической тематике и «эконарушениях». Участники своими глазами видят, как сложно из общего потока отбирать вторичное сырье и готовить его для дальнейшей отправки на глубокую переработку, так же в режиме прямого диалога сотрудники филиала рассказывают о концессии, как инструменте государственного частного партнерства, важной роли реализуемого концессионного проекта в повышении экологического благополучия населения Чувашской Республики и проводят «Эко-тест» на тему обращения с ТКО. Уникальной частью посещения является «живое» знакомство с ходом научных наблюдений за применением активной и пассивной биорепеллентации на концессионных объектах обработки и размещения ТКО в Чувашской Республике.

В 2019 году филиал АО «Управление отходами» в г.Новочебоксарске стал партнером Дома научной коллаборации и образовательного консорциума «Развитие экокомпетенций».