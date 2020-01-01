За Победу в Новом году!

Не у каждого бойца в новогоднюю ночь 1944 года была возможность собраться с боевыми товарищами и хотя бы чаем отметить это событие. Но каждый думал о наступающем Новом годе. Многие мечтали о встрече с родными и близкими, о возвращении к мирному труду. Уже руки истосковались у кого по станку, у кого — по плотничьему топору или по косе. Каждый верил, что следующий Новый год он будет встречать дома, в кругу семьи. И верил, что останется жив…

24 декабря 1944 г., воскресенье

Много хвалебных слов услышал во время своей фронтовой жизни ездовой транспортной роты 10-го стрелкового полка 45-й стрелковой дивизии Карельского фронта красноармеец Иван Тимофеевич Титов из деревни Чутеево Янтиковского района. «При преследовании противника на Мурманском направлении в октябре 1944 года благодаря заботливому отношению при совершении трехсоткилометрового марша он сохранил вверенный ему конский состав в образцовом порядке, не имея ни одного случая потертости коней. В боях за деревню Полдор доставлял боеприпасы и продовольствие в подразделения под арт.-минометным огнем противника». За это участника войны с 1942-го года наградили медалью «За боевые заслуги».

Пулеметчик пулеметной роты 3-го стрелкового батальона 24-го гвардейского стрелкового полка 10-й гвардейской стрелковой дивизии 19-й армии Карельского фронта гвардии ефрейтор Мирон Филиппович Филиппов из деревни Средние Татмыши Канашского района в этот день получил медаль «За отвагу» — за то, «что в наступательных октябрьских боях 1944 года, будучи подносчиком, обеспечивал бесперебойное ведение огня из пулемета. Расчет, в котором находился тов. Филиппов, уничтожил в районе развилки дорог Лоустари — Петсамо до десятка гитлеровцев».

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО.

В течение 24 декабря в Венгрии севернее города Дьендьеш наши войска овладели населенными пунктами Силаксо, Домахаза, Седернень, Матра-Новак, Хомок-Терене, Матра-Селе, Колихаза, Кишфалуд и железнодорожной станцией Хомок-Терене. В боях в этом районе наши войска взяли в плен 1430 немецких и венгерских солдат и офицеров. На территории Чехословакии севернее и северо-западнее города Шахы наши войска овладели городом и узловой железнодорожной станцией Левице, а также с боями заняли более 40 других населенных пунктов…

В этот день «Красная Чувашия» рассказала о пребывании в Чебоксарах и в родном Комсомольском районе Героя Советского Союза Геннадия Габайдулина. Из небольшой заметки узнаем, что годом раньше после ранения он лечился в одном из чебоксарских госпиталей. Писала газета и о том, что колхозница сельхозартели им. Калинина Оженарского сельсовета Шихазанского района Зоя Романовна Казакова выиграла по 3-й денежно-вещевой лотерее 50000 рублей. Если вспомним, что А.Д. Васянин за 100000 рублей купил своему сыну Николаю Васянину самолет-истребитель, то это очень даже не малые деньги.

25 декабря 1944 г., понедельник

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО.

В Венгрии юго-западнее и западнее Будапешта наши войска, развивая успешное наступление, с боями заняли более 40 населенных пунктов и железнодорожные станции Эрд, Тинние, Леанивар, Моха. Таким образом, наши войска перерезали все железнодорожные магистрали, идущие из Будапешта на запад.

26 декабря 1944 г., вторник

26 декабря 1944 года прибыла на Ленинградский военно-пересыльный пункт красноармеец 4-го полка аэростатных заграждений Анна Николаевна Николаева, уроженка села Яндашево Чебоксарского района, награжденная медалью «За оборону Ленинграда».

27 декабря 1944 г., среда

Прошедший год, особенно вторая его половина, выдался очень напряженным, войска все время наступали, и штабы не успевали оформлять наградные документы. Вот и гвардии рядовой Павел Филиппович Иванов из бывшего Октябрьского района лишь 27 декабря узнал о том, что награжден медалью «За отвагу» — за бой 8 августа в районе села Гурки Краковского воеводства Польши.

Тогда ему, орудийному номеру батареи 122-мм гаубиц 2-го дивизиона 7-го гвардейского воздушно-десантного артиллерийского полка 9-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, пришлось очень даже туго — контратаковали немецкие танки с пехотой. Но, благодаря слаженной работе всего расчета, удалось уничтожить 1 бронетранспортер, 2 пулемета и до 12 гитлеровцев. Контратака была отражена.

Основное содержание номера «Красной Чувашии» за этот день можно понять из заголовков публикаций: «Развернем дополнительную сдачу хлеба в фонд обороны!», «Дадим в фонд Красной Армии сотни и тысячи пудов хлеба из личных запасов колхозников и артельных фондов».

Опубликовано в газете и постановление Совета Народных Комиссаров Чувашской АССР «О запрещении торговли хлебом»: «Воспретить колхозам, колхозникам, единоличным крестьянским хозяйствам продажу и обмен зерна, муки и печеного хлеба впредь до выполнения ими плана сдачи хлеба государству. …Продажа колхозами, колхозниками и единоличными крестьянскими хозяйствами хлеба может производиться только с разрешения Совнаркома Союза СССР после выполнения по республике в целом установленного для них плана сдачи государству зерна.., а также засыпки колхозами семенных и минимальных фуражных фондов». Нарушителей предполагалось в первый раз подвергать штрафу до 300 рублей, а при повторном нарушении — привлекать к судебной ответственности. Прочитав этот документ, так и хочется воскликнуть: «Как же выжила наша деревня?».

28 декабря 1944 г., четверг

В бою за населенный пункт Чакако в Венгрии в этот день отличился телефонист 7-й батареи 10-го гвардейского воздушно-десантного артиллерийского полка 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии гвардии рядовой Порфирий (Парфирий) Ильич Суслов, призванный Ишлейским РВК. Он «под сильным артиллерийско-минометным огнем противника устранил двенадцать порывов на линии связи, чем обеспечил бесперебойной связью командира батареи с огневой позицией». Вклад нашего земляка в успех боя оценен медалью «За отвагу». А за совершенный десятью днями ранее подвиг такую же медаль получил уроженец Ядринского района гвардии красноармеец Федор Михайлович Яковлев.

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29 декабря 1944 г., пятница

К этому дню воздушный стрелок-радист старшина Иван Васильевич Казаков из Алатырского района уже имел два ордена «Красного Знамени» и орден Отечественной войны I степени. В 24-м бомбардировочном авиаполку 241-й бомбардировочной авиационной дивизии 3-го бомбардировочного авиакорпуса 1-го Белорусского фронта своего стрелка-радиста уважали и ценили. Он «совершил 151 успешный боевой вылет, на своем боевом счету имеет 3 сбитых самолета противника и много уничтоженной живой силы и техники противника огнем своих пулеметов». 29 декабря в дополнение к своим орденам старшина Казаков получил медаль «За боевые заслуги».

«При наступлении на с. Чокако (Венгрия. — Авт.) 29.12.44 года первым поднялся в атаку, увлек за собой все отделение и в рукопашном бою уничтожил 5 немецких солдат». Это — о командире стрелкового отделения 18-го воздушно-десантного стрелкового полка 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 3-го Украинского фронта гвардии старшего сержанта Михаиле Яковлевиче Калакове из Шемуршинского района. За свой подвиг 1 января он получит медаль «За отвагу». С него и начнется отсчет боевых наград, полученных нашими земляками в победном, 1945, году.

30 декабря 1944 г., суббота

Сабельник 2-го эскадрона 9-го гвардейского кавалерийского полка гвардии рядовой Виктор Данилович Данилов из Мариинско-Посадского района воевал с фашистами с первого года войны, в боях проявил себя смелым, энергичным бойцом и был награжден в этот день медалью «За отвагу».

31 декабря 1944 г., воскресенье

За подвиг, совершенный 19 ноября, медаль «За отвагу» получил старший сержант Тимофей Алексеевич Рыбкин, призванный Чкаловским РВК. А гвардии ефрейтору Михаилу Ивановичу Макашкину из Красночейского района такую же медаль вручили за подвиг, совершенный им 23 декабря.

На фронте с начала войны, 5 раз ранен, в т.ч. трижды — тяжело, таков боевой путь командира отделения 3-го стрелкового батальона 16-го стрелкового полка 102-й стрелковой дивизии сержанта Михаила Тихоновича Герасимова из бывшего Октябрьского района. «Работая командиром отделения, показал себя дисциплинированным и исполнительным». За свой ратный труд награжден медалью «За отвагу».

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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО.

В течение 31 декабря юго-восточнее и южнее города Лученец наши войска овладели на территории Чехословакии населенными пунктами Бозита, Куртани, Суга, Пилиш, Ромгань, а также с боями заняли на территории Венгрии населенные пункты Михали-Герге, Киш-Герге, Пилины, Фелфалу, Ноград-Лудань, Сакал и железнодорожные станции Ноград-Лудань, Сакал… В районе Будапешта наши войска вели бои по уничтожению окруженной группировки противника, в ходе которых заняли более 300 кварталов в западной части города.

В этот день «Красная Чувашия» в своем новогоднем поздравлении читателей писала: «Дело фашизма проиграно бесповоротно. Недалеко то время, когда Красная Армия и вооруженные силы наших союзников добьют врага. Новый год советский народ встречает с глубокой уверенностью в том, что в 1945 году Красная Армия довершит вместе с армиями наших союзников дело разгрома немецко-фашистских армий, добьет фашистского зверя в его собственном логове и водрузит над Берлином знамя Победы. С Новым годом, товарищи!».

Сообщала газета и о праздничных мероприятиях: «В Чебоксарском кинотеатре 31 декабря проводится новогодний бал-маскарад и большой ночной концерт. За лучшие костюмы и исполнение танцев будут присуждены призы. В концертном зале и фойе театра, около художественно оформленных елок — массовые игры и танцы под джаз-оркестр и баян. Начало в 23 часа».

1 января 1945 года, 00.00 часов

Советский Союз и советский народ вступили в год Победы над гитлеровским фашизмом.

Ведущий рубрики — Евгений Шумилов