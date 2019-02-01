Глава Чебоксарской администрации ответил на вопросы журналистов

Сделано многое, предстоит еще больше

В формате свободного общения и в режиме онлайн-трансляции прошла пресс-конференция главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова: приветствуя журналистов, он назвал завершающийся год в целом успешным и поблагодарил за большую поддержку Главу республики Михаила Игнатьева и депутатов Горсобрания и Госсовета Чувашии.

«Готов отвечать на ваши вопросы!» — тотчас перешел к делу Алексей Олегович, предупредив, что если какие-то темы не сможет прокомментировать сразу, то в течение одного-двух дней ответ будет дан.

При этом представителям СМИ был озвучен десяток тем, по которым поступило наибольшее количество обращений горожан в течение всего 2019 года. С ними в основном и совпадали вопросы журналистов, касающиеся благоустройства общественных пространств, реконструкции архитектурных объектов, строительства жилья, инициативного бюджетирования, качества дорог, городского транспорта. Одна из актуальных тем — гололедица, на борьбу с которой были брошены все городские службы.

«Ситуация с непогодой была близка к чрезвычайной, — признался Алексей Олегович. — Было принято соответствующее постановление о введении в Чебоксарах режима повышенной готовности к ликвидации чрезвычайной ситуации.

Проблемы в основном были не на автодорогах, а во дворах, где дождь сводил на нет все попытки коммунальщиков покрыть пешеходные дорожки песчано-соляной смесью». Город еще долго будет помнить это обледенение, согласился Ладыков: повалено около двух десятков деревьев, повреждены машины, в Заволжье вышли из строя электрокабели, троллейбусные линии сковал лед…

В который раз люди, ожидавшие под ледяным дождем автобусы и троллейбусы, сетовали на транспортную реформу. Кстати, в декабре был ровно год, как она стартовала в столице республики. Доволен ли глава чебоксарской администрации ее сегодняшним исполнением?

«Тема сложная, полного удовлетворения пока нет, — честно ответил он. — Конечно, люди были бы довольны, если бы мы достигли своих целей — исчезли бы на дорогах пробки, транспорт соблюдал временной график, все маршруты бы в полной мере были обеспечены комфортабельными машинами… Однако ради этого предстоит еще много работать».

Ушли маршрутки (к слову, в 2012-2013 годах их было порядка пяти сотен), а вместе с ними гонки за пассажира, дороги стали менее загруженными — перечислил «плюсы» Алексей Олегович. Безусловно, многое в ходе реформы менялось, корректировалось с учетом мнения горожан.

И работа будет продолжаться, в планах — обновление подвижного состава троллейбусного управления. Кстати, удорожания проезда пока не предвидится, однако к осени следующего года изменения вероятно будут.

КСТАТИ О стройках, юбилее и открытиях На пресс-конференции также обсуждались проблемы по строительству жилья, касающиеся ненадежных застройщиков и обманутых дольщиков, в полку которых снова прибыло. Говорилось и о рекордных в этом году показателях по вводу жилья. Однако с увеличением жилых комплексов, зон отдыха не прибавляется — сетовали журналисты. А Алексей Ладыков отметил трудности по строительству детских садов — не все объекты удалось завершить вовремя. Однако свои обязательства город все равно будет выполнять и выполнит, заверил глава администрации. А вот, что вдохновило и прибавило энергии в этом году для свершения дальнейших планов — это юбилей города, который прошел на самом высоком уровне. Было вложено немало сил в организацию праздника. Впрочем, 550-летний день рождения Чебоксар не ограничился только торжествами, был этот год богат и на открытия социальных объектов, дорог, садиков и школы. Впереди 100-летие республики, и столице предстоят новые открытия.

Зашла речь не только о наземном, но и водном транспорте. Зима-зимой, а к весне снова встанет тема речных перевозок в Заволжье. Был задан вопрос: «Будут ли ходить трамвайчики?»

«Деятельность по перевозке из Чебоксар в Заволжье и обратно речным транспортом руководство речного порта считает убыточным, поэтому в последние годы мы субсидировали эти перевозки, — прокомментировал Ладыков. — Но встал вопрос об установке дополнительного оборудования в рамках террористической безопасности, а это огромные суммы, выделить которые речпорт не имеет возможности, а значит, не может получить право осуществлять перевозки. Так что вопрос пока остается открытым. Если будет возможность профинансировать — окажем содействие, а нет — то речных перевозок может и не быть».

Но ведь Чебоксары позиционируют себя центром речного туризма, возражали журналисты. Как же обойтись без теплоходов и трамвайчиков? В столице Чувашии не раз проводились совещания с представителями судовладельцев, в перспективе хотелось бы, чтобы теплоходы не только останавливались в Чебоксарах, но чтобы и из Чебоксар осуществлялись туристические рейсы.

«Мы к этому стремимся и создаем все условия, чтобы сделать город максимально привлекательным для туристов. С этой целью и появляются такие яркие объекты, как Амазония, современная Московская набережная — наша гордость», — сказал Ладыков.

Все эти проекты, по его словам, в том числе реконструкция Красной площади и Чебоксарского залива, реализуются за счет программы развития внутреннего въездного туризма. Благодаря ей удалось привлечь большие федеральные средства на развитие этих территорий.

Конечно, нельзя забывать и о благоустройстве общественных пространств для самих чебоксарцев, согласен руководитель столичной администрации. Такие зоны выбирают теперь сами горожане методом голосования. Кроме того, жители города все активнее подключаются к благоустройству дворов, участвуя в инициативном бюджетировании.

Большие планы намечены городом по программе экологической безопасности в рамках проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации»…

Словом, задачи предстоят сложные и ответственные, подчеркнул глава чебоксарской администрации, и город должен с ними справиться. Ведь уже многого удалось добиться — по индексу качества городской среды Чебоксары заняли первое место в Поволжье, но и работать еще есть над чем.

Фото Олега Мальцева: Пресс-конференция Алексея Ладыкова длилась полтора часа. На вопросы журналистов глава администрации Чебоксар отвечал честно, гордясь успехами и не скрывая неудач.