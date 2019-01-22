В 2019 году Чувашия экспортировала сельхозпродукции на 24 млн. долларов

Дорога на зарубежные прилавки

На своей недавней пресс-конференции Президент Владимир Путин отметил, что Россия стала самым крупным поставщиком пшеницы на мировой рынок. А всего аграриями страны экспортировано продукции на 24 млрд долларов. К концу 2024 года, согласно национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», объемы экспорта продукции АПК должны достичь 45 млрд долларов. Еще года три назад мы рассуждали, что экспорт производимой продукции для аграриев Чувашии — далекая перспектива. А сегодня региональный проект «Экспорт продукции АПК» стал полноценным стимулом создания новой товарной массы с высокой добавленной стоимостью, развития экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров для обеспечения доступа продукции сельхозтоваропроизводителей республики на целевые рынки. О перспективах данной сферы наш корреспондент беседует с вице-премьером — министром сельского хозяйства Чувашии Сергеем Артамоновым.

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ…

— За последние пять лет агроэкспорт в республике вырос в 2,5 раза, — говорит Сергей Геннадьевич. — Устойчивый рост внешних поставок позволил сделать АПК важной экспортной отраслью. Сегодня доля АПК в общем объеме экспорта республики составляет 11,4%.

Важным результатом этого становится постепенное снижение зависимости нашей экономики от импорта. За счет импортозамещения формируется собственная производственная база, технологии и опыт производства продуктов питания, которые в перспективе станут основой экспортного потенциала АПК в высокотехнологичных отраслях.

Региональным проектом «Экспорт продукции АПК» поставлена задача нарастить объемы поставок за рубеж к концу 2024 года до 46 млн долларов США. Задача непростая, но я уверен, что аграрии республики с ней справятся. В подтверждение тому приведу ряд данных. В 2018 году продукции АПК экспортировано на 23,7 млн долларов с ростом к 2017 году на 25,7%. В нынешнем году, по данным на 20 декабря, объем агроэкспорта из республики уже составил 24,2 млн долларов США.

— Есть ли какие-то особенности экспорта сельхозпродукции из Чувашии?

— Нашим большим преимуществом является то, что в структуре экспорта 80% занимает продукция глубокой переработки и лишь 20% — сырье. Возможность реализации продукции с высокой добавленной стоимостью стимулирует инвестирование в перерабатывающую промышленность.

Основными странами, импортирующими продукцию АПК Чувашии, сегодня являются Китай (41,8% от общего объема экспорта), Германия (9,1%), Украина (7,8%), Польша (7,5 %), Казахстан (5,5%), Великобритания (4,6%). На их долю приходится 76,3% всего агроэкспорта (17,8 млн долларов). В целом экспорт осуществляется в 37 стран мира.

Кроме увеличения объемов экспорта, хочу обратить на это внимание, расширяется ассортимент поставляемой на зарубежные рынки продукции. К примеру, первая партия вкуснейшего чувашского мороженого отправлена в Казахстан. Продовольственная пшеница экспортирована в Иран. Значительно расширена линейка кондитерской продукции, поставляемой за рубеж. В 2019 году два предприятия АПК вошли в реестр экспортеров. Еще один агрохолдинг проходит аккредитацию в Россельхознадзоре.

Все эти факты, выполненная работа дают уверенность в том, что задачи, поставленные Главой республики перед аграриями региона, будут решены. Достигнутые результаты подтверждают правильность принятого системного подхода к развитию отрасли, выбор аграрного экспорта в качестве ключевого долгосрочного приоритета развития сельского хозяйства.

КАПЛЯ КАМЕНЬ ТОЧИТ…

— Наиболее успешно продвигают свою продукцию за рубеж, как известно, крупные холдинги. А есть ли место в этом сегменте для фермеров?

— Малое предпринимательство и агроэкспорт тесно взаимосвязаны. Фермерские хозяйства являются более гибкими и активными в создании новых уникальных региональных продуктов, брендов, востребованных потребителем внутри страны и за ее пределами. Здесь главное поддержать их идеи и помочь воплотить в жизнь, вывести новый продукт на рынок, правильно донести и представить его целевой аудитории. Я часто повторяю и скажу еще раз… Мы научились производить сельскохозяйственную продукцию, но пока не умеем и нам надо учиться, ее продавать.

Развитие малого и среднего предпринимательства остается одним из приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса республики. За последние восемь лет грантовой поддержкой воспользовались 322 начинающих фермера, 67 семейных животноводческих ферм и 10 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 25 фермеров реализовали проекты Агростартап. На поддержку фермерства направлено 1,3 млрд рублей. За этот период участниками проекта грантовой поддержки малых форм хозяйствования создано 840 рабочих мест, выручка по этим фермерским хозяйствам возросла в 20,6 раза, площади обрабатываемых фермерами земель — в 8,4 раза, поголовье КРС — в 9,5 раза.

Кроме участия в производстве сельскохозяйственной продукции, малые формы хозяйствования и самозанятые сельчане сегодня являются основой сохранения и возрождения села, основой реализации государственных программ развития сельских территорий. Они обеспечивают занятость населения, сохраняют и приумножают местные культурные традиции, являются активными участниками, часто инициаторами реализации проектов создания и развития социальной инфраструктуры сел и деревень.

— Каковы ближайшие тенденции развития фермерства республики?

— Роль малых форм хозяйствования на селе уверенно растет. Мы понимаем, что в нашей густонаселенной республике земельных массивов для разворачивания деятельности крупных современных агрохолдингов недостаточно. Крепкие фермерские хозяйства, развиваясь в конкурентной среде, могли бы стать движущей силой прогресса в АПК. И в этом немаловажное значение имеет государственная поддержка и наша работа над реализацией регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

К концу 2024 года мы должны вовлечь в фермерские хозяйства, сбытовые потребительские сельхозкооперативы не менее 1350 человек. Наша главная задача — вовлечь уже созданные кооперативы в эффективное сельхозпроизводство, параллельно мотивируя фермеров и хозяев личных подворий к созданию новых кооперативов.

Сегодня нашим сельчанам не хватает знаний и навыков формирования и организации работы фермерских хозяйств, навыков сельскохозяйственной кооперации. Для решения этой проблемы создана система консультирования — Центр компетенций на базе КУП ЧР «Агро-Инновации». Его специалисты готовят информационно-аналитические материалы, с выездом в районы республики проводят обучающие семинары и круглые столы.

Результатом этой работы в нынешнем году стало поступление 54 заявок на участие в конкурсе по предоставлению государственной поддержки на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства — Агростартап. Из 54 заявителей грантополучателями стали 25 фермеров, с которыми заключены соглашения о предоставлении гранта на реализацию представленных на конкурс проектов.

На реализацию регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в 2019 году выделено 81,8 млн рублей. Основной показатель регионального проекта — количество вовлеченных в субъекты МСП — выполняется. По итогам третьего квартала количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, составило 230 человек, перевыполнение плана на 90%.

Аграрный год в республике завершен с достойными показателями. Завершается год календарный, и в канун Нового года всем читателям газеты «Советская Чувашия» от всей души желаю, чтобы любое ваше желание воплотилось в жизнь, чтобы все поставленные цели были достигнуты. Самое главное, пусть каждый из нас будет в новом году счастлив. Ведь счастье, как раз, включает в себя и здоровье, и любовь, и успех.

Беседовала Светлана Леонтьева