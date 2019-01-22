«Царские» овцы обосновались в Чувашии

То, что в Чувашии существует реальная поддержка начинающих фермеров, чета Егоровых из деревни Ойрисюрт Красноармейского района ощутила на себе в полной мере.

А началось все с того, что пять лет назад обычный городской предприниматель, Станислав Елизарович, устав от городской суеты, решил перебраться в родную деревню. Супруга его поддержала. А после того как в позапрошлом году они завели в своем хозяйстве 17 овец, Станислав Егоров, как настоящий предприниматель, понял и просчитал, что простой, честный труд на родной земле может приносить не только спокойствие для души, но и ощутимый стабильный доход.

Решили супруги создать крестьянско-фермерское хозяйство и попробовать получить грант для начинающих фермеров. Тем более, что в администрации района уверили — начинающим фермерам Глава и правительство республики всегда готовы помочь, и не стоит тратить время на раздумья.

На семейном совете выбрали главой хозяйства Арину Геннадьевну. Дескать, Станислав Елизарович итак глава… семьи. Так появилось колхозно-фермерское хозяйство Егоровой Арины Геннадьевны. Но к рассмотрению грантовых заявок для начинающих фермеров оформить все необходимые документы к бизнес-плану не успели. Поначалу очень расстроились. Но в Министерстве сельского хозяйства Чувашии их успокоили: шансы получить государственную поддержку в этом же году еще есть. Начинающие фермеры были удивлены, что в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» можно получить грант «Агростартап». Их бизнес-план был одобрен. Поддержка составила почти три миллиона рублей.

В короткие сроки Егоровы освоили грант. «Вот это все выстроено благодаря гранту, — показывая помещения овчарен, рассказывает Станислав Егоров. — Здесь отдельно расположены родильное отделение, ясли, где в первое время обитают ягнята со своими мамами, а там взрослые. Всего в хозяйстве более 110 голов мелкого рогатого скота». Есть в хозяйстве отдельный загон и вся необходимая техника для заготовки кормов. Постоянно на официальной основе в КФХ работают два человека — овцевод Сергей Викторов и тракторист Руслан Васильев.

Следует отметить, что фермерская чета из Красноармейского района подошла к делу достаточно серьезно. Окончили курсы в учебном комбинате «Нива», чтобы пополнить багаж знаний. В теплых и уютных овчарнях овцы и бараны носят бирки, что позволяет контролировать их возраст. Кстати, разводят в хозяйстве исключительно овец романовской породы, которую издревле называли «царской».

«Романовские овцы наиболее плодовиты, — говорит Станислав Елизарович. — Приносят по пять ягнят, устойчивы к холодам, дают вкусное мясо, которое не имеет запаха и не столь жирное, как у других пород овец. Поэтому оно востребовано в республике. Единственный минус — ягнят приходится подкармливать из бутылочки с соской, так как у овец недостает молока из-за большого количества рожденных «малышей». Поэтому на ферме мы дополнительно держим четыре козы».

Задумок у Егоровых много: от качественного и количественного увеличения поголовья овец до расширения посевных площадей с 30 до 93 гектаров. Уже в ближайших планах — довести количество голов до пятисот и завезти племенных баранов из Ярославской области, малой родины романовской породы.

Фото Олега Мальцева: Станислав Егоров: «Ягнята требуют дополнительной подкормки».