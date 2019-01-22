«АгроМол» — это высококачественное молоко

Выбор молочной продукции в столице республики сейчас довольно широкий. Самые взыскательные покупатели, как правило, определяют для себя постоянного, наиболее предпочтительного по качеству производителя, и если его продукция продается не рядом с домом, не ленятся проехать две-три остановки. Лично я, к примеру, таким образом покупаю «молочку» от Комсомольского молочного комбината.

Обычно делаю комплимент продавцам насчет хорошего качества кефира, масла, молока. И они при этом не преминут обмолвиться о высоком качестве исходного сырья, из которого все это вырабатывается. А поставляет его на предприятие сельский сбытовой потребительский кооператив «АгроМол».

Кооператив не может пока похвастаться богатой историей — он создан в 2016 году. Но за прошедшее время успел снискать себе репутацию надежного закупщика сырого молока среди сельхозпредприятий не только Комсомольского, но и Шемуршинского районов. А также надежного поставщика сырья для перерабатывающих предприятий-партнеров. Прежде всего для Комсомольского молочного комбината.

Как рассказывает руководитель кооператива Рамис Садртдинов, молочное сырье они закупают только у сельскохозяйственных организаций. С населением предпочитают не работать, так как, чего греха таить, качество молоко у многих хозяев личных подворий оставляет желать лучшего. Тогда как в сельхозпредприятиях и технологии производства молока сейчас современные, и контроль за его качеством жестче и строже. Как правило, на фермах имеется необходимое лабораторное оборудование. Иными словами, здесь понимают, что хорошую цену дадут только за качественное сырье. «АргоМол», естественно, не скупится.

«АгроМол» — один из трех предпринимательских субъектов в районе, занимающихся закупками молока. На его долю приходится закупка пятой части всего сырья, производимого в районе. Не все оно поставляется на местное перерабатывающее предприятие, часть отправляется за пределы республики. Можно упрекнуть «АгроМол» за это, но бизнес есть бизнес — он ищет ниши для сбыта продукции. Если, скажем, в Саратовской области ощущается острая нехватка сырого молока, то почему бы не отправлять его туда, считает Рамис Равилович.

Для района предприятие дает полтора десятка рабочих мест. В «АгроМоле» трудятся водители, лаборанты, бухгалтеры. В этом — важная социальная миссия предприятия.

Каждое утро из ворот гаража «АгроМола» выезжают молоковозы. Их с нетерпением ждут в сельхозпредприятиях района, где уже подоили буренок.