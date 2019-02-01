В Чувашии трудоустроены 4,9 тысячи инвалидов

Рабочее место — это не только стабильный доход, но и уверенность в себе, в своем будущем, а также новые друзья и знакомые, без чего нельзя чувствовать себя востребованным в обществе. Поэтому особенно важно гарантировать трудоустройство людям с ограниченными физическими возможностями, если у них есть такое желание.

По данным Пенсионного фонда, в Чувашии сегодня проживают 77,4 тыс. инвалидов. Из них 24,4 тыс. — в трудоспособном возрасте. 8,9 тыс. имеют показания к труду, 4,9 тыс. — работают.

Работа по трудоустройству инвалидов начинается с момента получения ими инвалидности. Ежемесячно на основании сведений, представляемых Отделением ПФР и МСЭ, Минтруд Чувашии формирует перечень инвалидов в трудоспособном возрасте, имеющих показания к труду. Начиная с 2017 года центры занятости населения республики работают с инвалидами в инициативном порядке — связываются с ними сами, не дожидаясь обращения, чтобы уточнить, есть ли потребность в трудоустройстве. При необходимости оказывают содействие в трудоустройстве, направляют на профобучение, оказывают психологическую поддержку и другие государственные услуги. Банк вакансий для инвалидов постоянно обновляется и доводится до учреждений бюро медико-социальной экспертизы. Он позволяет предлагать инвалидам работу уже в процессе разработки индивидуальных программ реабилитации или абилитации.

СПРАВКА «СЧ» За январь — ноябрь 2019 года в центры занятости населения Чувашии за содействием в поиске подходящей работы обратились 1150 граждан, относящихся к категории инвалидов. Трудоустроены 717 человек, услуги по профессиональной ориентации получили 772 инвалида, психологическая поддержка оказана 56.

Сегодня на республиканском рынке труда вакантны более 700 рабочих мест, на которые можно трудоустроить инвалидов, все они в свободном доступе на сайте Минтруда Чувашии и сайтах центров занятости населения. Такие вакансии появляются не сами собой — согласно Закону «О квотировании рабочих мест для инвалидов в Чувашской Республике» предприятия, где работают более 100 человек, обязаны принять на работу 3% лиц с инвалидностью от списочной численности работников, а если работников от 35 до 100 человек — 2%. Невыполнение работодателями этих требований влечет за собой административную ответственность.

Зато предприятиям, где половину списочной численности составляют инвалиды, республиканский бюджет оказывает весомую поддержку. В этом году, например, такая помощь оказана четырем организациям на общую сумму 1,4 млн рублей. Отдельная программа разработана для трудоспособных инвалидов молодого возраста — им помогают получить профессиональное образование и найти работу.

Лариса Ермакова, начальник отдела организации трудоустройства населения Минтруда Чувашии