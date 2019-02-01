Дети нарисовали эмблему 100-летия Чувашской автономии

Автор: Джульетта ФедороваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Чувашские узоры, национальная одежда, хмель, хлеб, мать нашей земли, — именно эти элементы часто встречаются на детских эскизах, представленных на суд жюри в качестве народного логотипа празднования 100-летия образования Чувашской автономной области. И неудивительно, ведь это и было одно из основных требований конкурса — отразить в рисунке природные, исторические, культурные особенности региона.
Строго говоря, судьи уже завершили свою работу, отобрав двадцать эскизов из нескольких сотен работ ребят в возрасте от 3 до 17 лет. Теперь очередь за народным жюри: проголосовать за понравившуюся работу может любой желающий на официальном портале органов власти Чувашии.
Онлайн-голосование закончится 28 декабря, предупреждают организаторы конкурса. Автор лучшей эмблемы получит ценные подарки, а его логотип станет народной эмблемой празднования 100-летия образования Чувашской автономной области.

Опубликовано: 21 декабря 2019 г.


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