Искусство во имя жизни

…Зима 1921–1922 годов. Молодая Чувашская автономия задыхается в тисках страшного врага — над ней простер руку беспощадный «царь-голод». В газетах — одно за другим сообщения с мест об острой нехватке продовольствия, о случаях гибели целыми семьями и даже о… каннибализме. И на таком фоне отрадный факт: значительная часть граждан не только не утратила человеческий облик, но и сохранила тягу к прекрасному и понимание, что «красота спасет мир».

Газета «Чувашский край» (предшественница «Советской Чувашии») поместила небольшую заметку в рубрике «Местная хроника». Известный в то время журналист С. Лашман рассказал о прошедшем 31 декабря в здании Чувашского педагогического техникума вечере поэзии и искусства. В украшенных зеленью залах собралось около 200 человек. Учитывая политические реалии той поры, естественным было, что все началось и закончилось пением общим хором «Интернационала». Но расстояние между этими двумя точками оказалось заполнено «этнонациональным компонентом».

После привычных приветственных слов от имени различных государственных структур секретарь газеты «Канаш» Фомин просто и доходчиво рассказал аудитории о богатстве чувашского языка и в качестве наглядного примера продекламировал с десяток народных песенных текстов. Эстафету подхватил Чувашский хор, исполнивший музыкальные произведения в той же стилистике, причем его выступление буквально очаровало и вовлекло слушателей в свою орбиту, заставив большинство присутствующих подпевать родным мотивам.

Выход на сцену группы чувашских поэтов переключил внимание с музыкально-лирических жанров на другую ритмику, но тоже никого не оставил равнодушным. Как отметил автор заметки, после каждого выступления звучал «гром аплодисментов». Даже если этот факт воспринимать как явное преувеличение, нельзя не констатировать обостренное внимание у слушателей и читателей тех лет к родному языку, родной культуре как столпам самосознания. Апофеозом вечера стал один акт из пьесы «Чувашский пир», после которого артистов проводили дружными овациями.

Конечно, можно взглянуть на это беспристрастно и сказать: две аудиторные сотни погоды не делают, и сегодня можно наблюдать как несколько десятков человек собираются на некий междусобойчик и проводят очередной вечер национальной поэзии, драматургии и тому подобного. Провели, разошлись — и… тишина. А важно как раз соблюдать последовательность действий, когда даже разрозненные элементы мозаично складываются в общую картину. Именно так вела себя передовая часть интеллигенции в тот период. Каждый новый штришок добавлялся в единую палитру и отвлекал от тяжелых будней. Да, одним нужен вечер национальной поэзии и искусства, другим — радость от утренника.

Уже 8 января в здании педагогических курсов для детей был проведен вечер-елка. Работники городских школ 1-й ступени создали для детей прекрасную атмосферу. Открывшая вечер инсценировка сказки «Морозко» увлекла маленьких зрителей в зале игрой на сцене их же ровесников.

Укрывшийся за псевдонимом «Большой зритель» свидетель мероприятия подчеркнул, что «сцена» и «зал» слились в одних переживаниях, когда смех на сцене вызвал «колокольчики» в зале, песня подпевалась тонкими голосками даже тех, кому не хватило места в зале и пришлось толпиться в коридоре, а прощальная песня снежинок заставила самых нетерпеливых и любопытных пытаться заглянуть за занавес. Словом, вечер по-настоящему воодушевил аудиторию, которая уходила со светлым согревающим огоньком в душе. Да, взрослые не могли обеспечить всех ребят полноценным питанием, но старались сделать все, чтобы жила, чувствовала и не черствела душа.

Хотя и для поддержания физических сил своих подопечных педагоги прилагали немалые усилия. В рамках проходившей в январе «Недели Красного Креста» по инициативе врача Петрова был устроен благотворительный концерт-спектакль силами музыкантов, артистов и местного хора. Общий сбор от одного такого мероприятия составил почти 2,5 млн рублей. Это было равносильно пожертвованию однодневного заработка сотрудниками какого-либо крупного государственного учреждения.

Но здесь, что называется, в семье оказалось не без урода. Так, заведующий музыкальной школой Лощилов отказался, сославшись на «нервозность», а скрипачи Парамонов и Соколов не приняли участия из-за «зубной боли». Причины, «весомые» для неучастия в благотворительном концерте, не стали серьезным препятствием для выступления в другом концерте, когда трое вышеупомянутых лиц блеснули буквально через два дня в Народном доме, где каждому перепал гонорар. При этом заведующий музыкальной школой еще и устроил разборки со своими работниками, заставив пианисток писать официальные объяснения, почему они в день благотворительного концерта не явились в школу, хотя последние заблаговременно известили об этом администратора.

Впрочем, информация о проведенном концерте-спектакле и «заслугах» отдельных лиц попала на страницы газеты «Чувашский край» и оказала конструктивную помощь. Уже 12 января Парамонов и Соколов вовлечены в очередной концерт, организованный Комиссией помощи голодающим, и, по отзывам зрителей, явились одним из лучших номеров, давшим «образцы красивой музыки».

…Всего три небольших штриха из уже далекой истории. Но как близко это далекое: как будто и нет расстояния в несколько десятилетий, как будто это читаешь на страницах вчерашней прессы. Именно в этом важность таких небольших, малозаметных штрихов, имеющих важное подсознательное воздействие. Несколько прекрасных минут, вырвавших тебя из повседневных тягот и неопределенности, и легче становится смотреть на мир. Начинаешь прислушиваться к творящемуся вокруг и понимать сложность и насыщенность жизни.

Федор Козлов

Фото kulturologia.ru: В пункте оказания квалифицированной медицинской помощи жертвам голода. СССР, 1922 год.