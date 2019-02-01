Со следующего года подорожает технический паспорт жилья

В бюро — новые ставки

Практически каждый из нас хотя бы раз в жизни обращался в учреждение, занимающееся оценкой технического состояния и технической инвентаризацией недвижимости — квартиры, частного дома. Называться эти учреждения могут по-разному, хотя большинство сохранило известную с давних времен аббревиатуру — БТИ (бюро технической инвентаризации). Его услуги платные, а расценки скоро изменятся: с 1 января 2020 года вступает в силу постановление Кабинета министров Чувашской Республики от 13 ноября 2019 г. № 477 «Об утверждении ставок для технической инвентаризации жилищного фонда».

По этим ставкам работают специалисты БТИ при составлении документов в отношении объектов жилфонда. Они выходят на замеры квартир или индивидуальных домов. Затем результаты замеров обрабатывают на своем рабочем месте: строят чертежи, высчитывают площади, проводят другие вычисления, проверяют правооустанавливающие документы — и оформляют итоговый документ. Чаще всего граждане обращаются в БТИ за техническим паспортом.

Техническая инвентаризация жилищного фонда может быть первичной и вторичной. Первичное обследование выполняется, как правило, при появлении нового объекта. Вторичная инвентаризация проводится в случае, если жилой фонд был подвержен изменениям, то есть перепланировке.

Последний раз ставки для техинвентаризации менялись в 2012 году.

«Нынешнее ноябрьское постановление привело ставки в соответствие с действующим законодательством и рыночными реалиями. Привязало их только к объектам жилищного фонда, а до этого они были разработаны для всех объектов недвижимости. Ставки будут действовать только для работ по технической инвентаризации, то есть распространяются исключительно на формирование технических паспортов, а кадастровая деятельность сюда не входит», — рассказала об особенностях новых ставок заместитель директора БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии Елена Павлова.

Привязка к рыночным ценам, как нетрудно догадаться, увеличила ставки. Составление технического паспорта с 2020 года обойдется, в зависимости от сложности работ, дороже минимум на 11%, максимум — на 46%.

Паспорт жилья непременно достается из дальнего ящика при купле-продаже недвижимости. Ведь грамотный покупатель сразу же захочет ознакомиться с ним, потому что вот эта квартира, которую ему со всеми подробностями показал продавец, может оказаться в государственном кадастре недвижимости несколько иной — и по размерам, и по планировке. Но выяснится это только на стадии оформления сделки, что добавит лишних хлопот обеим сторонам.

Не всегда отклонение в размерах связано с перепланировкой, которую продавец не задокументировал должным образом. Выставленные на вторичном рынке квартиры постройки 1960-1980 годов зачастую требуют уточнения площади. Тогда обмеры производились метровыми лентами, а сейчас на вооружении у специалистов точнейшие приборы. И расхождение по площади даже в половину квадратного метра ощутимо в денежном эквиваленте. При средней стоимости такой кирпичной «вторички» 40 тысяч рублей за квадратный метр продавец может недополучить 20 тысяч, или покупатель их переплатит.

Ставки для технической инвентаризации жилищного фонда регулируются государством в целях обеспечения социальных гарантий и защиты потребителей от экономически необоснованных цен. Жилищным фондом занимаются организации, уполномоченные на такие работы. В Чебоксарах это Чуваштехинвентаризация, городское БТИ, в районах — свои БТИ. Одни из них государственные, другие — коммерческие, поэтому цены на одинаковые услуги у них разные. Но они не могут быть выше стоимости, рассчитанной с применением предельных максимальных ставок. Это должен знать потребитель.