Чувашия – ЯНАО: перспективы сотрудничества

Глава Чувашской Республики Михаил Васильевич Игнатьев по приглашению ПАО «Газпром» в составе делегации руководителей российских регионов посетил с рабочим визитом Ямало-Ненецкий автономный округ.

Глава Чувашии посетил производственные и социальные объекты, Центр корпоративной культуры одного из крупнейших по объему добычи углеводородного сырья отечественных предприятий ООО «Газпром добыча Надым», а также объекты Бованенковского месторождения, газового промысла № 1 и вахтового поселка «Бованенково».

Севернее Бованенковского месторождения расположено Харасавэйское месторождение, которое по размеру относится к категории уникальных, запасы газа составляют 2 триллиона кубометров. Начало добычи запланировано на 2023 год, её проектный уровень – 32 миллиарда кубометров газа в год.

Проектом предусмотрено строительство установки комплексной подготовки газа, дожимной компрессорной станции, кустов эксплуатационных газовых скважин, транспортной и энергетической инфраструктуры. Уже созданы объекты жизнеобеспечения, в частности, вахтовый жилой комплекс и электростанция.

«Рассчитываем, что предприятия Чувашии смогут расширить сотрудничество с «Газпромом» при освоении новых месторождений. В частности, это электротехнические предприятия, которые уже имеют продолжительный опыт работы на газодобыче, а также машиностроительные предприятия – «Сеспель», «Промтрактор» – и предприятия химической отрасли», – отметил Глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Отметим, что сегодня поставщиками ПАО «Газпром» являются 13 предприятий Чувашской Республики. Объем отгруженной продукции в 2018 году составил более 7,3 млрд рублей.

Во время рабочего визита Михаил Игнатьев познакомился с культурой, традициями и обычаями коренных народов Ямала, а также с опытом региона, наработанным в туристической отрасли, в частности, по развитию лыжных курортов и такого направления, как этнографический туризм.

Одна из особенностей Ямала состоит в том, что на территории округа сошлись два совершенно разных типа хозяйствования: промышленная разработка недр и традиционные для коренного населения Крайнего Севера виды деятельности. В регионе выпасается самое большое в мире поголовье северного оленя — более 600 тысяч голов, в Обском бассейне добывается треть мировых запасов ценных сиговых пород рыбы. Десятая часть всей площади округа — около 8 миллионов гектаров — является особо охраняемой природной территорией. Промышленность и традиционные северные промыслы мирно уживаются на территории Ямала.