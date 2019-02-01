Эксперты ЦИАН отследили динамику цен на квартиры в Чебоксарах и Новочебоксарске

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

CIAN.ru подготовил обзор по изменению цен на жилье в течение 2019 года, а также по динамике за два года в целом. В квартирный обзор попали в том числе Чебоксары и Новочебоксарск.

Из 120 городов РФ (в выборку включили все города с населением более 100 тысяч жителей за пределами Москвы, Санкт-Петербурга и прилегающих к ним областей) в 2019-м цены повысились в 102 населенных пунктах, снизились в 10 городах, в 8 городах цены не изменились. Заметнее всего цены выросли в Воронеже (+17% в годовом выражении), Благовещенске (+16%), Владивостоке (+16%) и Владикавказе (+15%).

Средняя цена предложения на вторичном рынке в крупных городах России (кроме Москвы, Санкт-Петербурга и окружающих их областей) в конце 2019 года составила 55,9 тыс. руб. за кв. м. В годовом выражении рост составил 5%, за 2 года квадратный метр прибавил в цене 9%.

Вторичный рынок в регионах растет медленнее, чем в столичных агломерациях — за последние два года в Москве и Санкт-Петербурге квартиры на вторичке стали дороже на 15% и 11% соответственно. Факторы роста цен — восстановление реальных доходов населения и повышение цен в новостройках.

За последние 2 года цены повысились в 113 городах из 120. Снижение цены предложения квадратного метра зафиксировано лишь в Нальчике (на 11%), Сызрани (на 6%), Каменск-Уральском, Новочебоксарске, Батайске (на 5%), Рыбинске и Новокуйбышевске (на 1%). В лидерах по динамике роста цен на 2-летнем отрезке — Владивосток (+29%), Благовещенск (+23%), Братск (+22%) и Хабаровск (+21%).

Цены в городах Дальневосточного Федерального округа выросли заметнее, чем в других регионах страны. За 2 года квартиры в них подорожали на 17%, в годовом выражении — на 10%. Медленнее всего цены росли в городах Южного Федерального округа — на 7% на 2-летнем отрезке и на 4% в годовом выражении.

Квартиры в крупнейших городах дорожают быстрее. В городах-миллионниках цены выросли на 10,6% за 2 года, в городах с населением 350-1000 тыс. жителей — на 11,8%, тогда как в 100-300-тысячных городах рост составил лишь 7% за 2 года и 4% по итогам текущего, сообщили в Санкт-Петербурге в ЦИАН. Среди городов-миллионников быстрее всего в этом году росли цены в Воронеже (+17% по отношению к концу 2018 года), Нижнем Новгороде (+8%) и Красноярске (+7%). В 3 городах цены практически не изменились (+2% в Самаре, +0,1% в Челябинске и -1% в Ростове-на-Дону).

В группе городов с населением от 350 до 1000 тыс. жителей сильнее всего подорожало вторичное жилье во Владивостоке (+16%), Новокузнецке (+14) и Твери (+11%). Минимальные изменения цен в этой группе городов зафиксированы в Саратове (+2%), Чебоксарах (0%) и Нижнем Тагиле (-1%).

В городах с населением 100 — 350 тыс. человек максимальный прирост цен отмечен в Южно-Сахалинске (+14%), Владикавказе (+15%) и Благовещенске (+16%). В 8 городах из этой группы цены снизились. Наиболее заметный спад зафиксирован в Сызрани (-15%), Новомосковске (-4%) и Нальчике (-3%).

Город

Ср. цена кв. метра в конце 2019 года, тыс. руб.

Изменение цены за 24 месяца

Изменение цены за 12 месяцев

Города Приволжского ФО

      

Димитровград

32

1%

2%

Балаково

32,4

2%

-1%

Сызрань

34,4

-6%

-15%

Воткинск

38

1%

3%

Новочебоксарск

38,2

-5%

6%

Новокуйбышевск

39,1

-1%

-3%

Нефтекамск

40,3

12%

9%

Дзержинск

41

6%

2%

Йошкар-Ола

41,4

7%

1%

Энгельс

41,8

7%

3%

Тольятти

43

9%

3%

Саратов

44,1

9%

2%

Ульяновск

44,6

12%

6%

Киров

45,3

4%

2%

Оренбург

45,9

13%

4%

Чебоксары

47,5

3%

0%

Саранск

48,3

5%

0%

Пенза

49,3

11%

3%

Ижевск

52,7

13%

6%

Набережные Челны

55,3

14%

5%

Пермь

58,6

10%

6%

Самара

60,7

5%

2%

Нижний Новгород

70,1

12%

8%

Уфа

73

14%

4%

Казань

80,5

17%

5%

 
«Вестник СЗФО»

 

Фото: Ощутимей всего за два года вторичное жилье подорожало в Москве и Санкт–Петербурге.

Опубликовано: 18 декабря 2019 г.


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