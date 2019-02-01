Эксперты ЦИАН отследили динамику цен на квартиры в Чебоксарах и Новочебоксарске

CIAN.ru подготовил обзор по изменению цен на жилье в течение 2019 года, а также по динамике за два года в целом. В квартирный обзор попали в том числе Чебоксары и Новочебоксарск.
Из 120 городов РФ (в выборку включили все города с населением более 100 тысяч жителей за пределами Москвы, Санкт-Петербурга и прилегающих к ним областей) в 2019-м цены повысились в 102 населенных пунктах, снизились в 10 городах, в 8 городах цены не изменились. Заметнее всего цены выросли в Воронеже (+17% в годовом выражении), Благовещенске (+16%), Владивостоке (+16%) и Владикавказе (+15%).
Средняя цена предложения на вторичном рынке в крупных городах России (кроме Москвы, Санкт-Петербурга и окружающих их областей) в конце 2019 года составила 55,9 тыс. руб. за кв. м. В годовом выражении рост составил 5%, за 2 года квадратный метр прибавил в цене 9%.
Вторичный рынок в регионах растет медленнее, чем в столичных агломерациях — за последние два года в Москве и Санкт-Петербурге квартиры на вторичке стали дороже на 15% и 11% соответственно. Факторы роста цен — восстановление реальных доходов населения и повышение цен в новостройках.
За последние 2 года цены повысились в 113 городах из 120. Снижение цены предложения квадратного метра зафиксировано лишь в Нальчике (на 11%), Сызрани (на 6%), Каменск-Уральском, Новочебоксарске, Батайске (на 5%), Рыбинске и Новокуйбышевске (на 1%). В лидерах по динамике роста цен на 2-летнем отрезке — Владивосток (+29%), Благовещенск (+23%), Братск (+22%) и Хабаровск (+21%).
Цены в городах Дальневосточного Федерального округа выросли заметнее, чем в других регионах страны. За 2 года квартиры в них подорожали на 17%, в годовом выражении — на 10%. Медленнее всего цены росли в городах Южного Федерального округа — на 7% на 2-летнем отрезке и на 4% в годовом выражении.
Квартиры в крупнейших городах дорожают быстрее. В городах-миллионниках цены выросли на 10,6% за 2 года, в городах с населением 350-1000 тыс. жителей — на 11,8%, тогда как в 100-300-тысячных городах рост составил лишь 7% за 2 года и 4% по итогам текущего, сообщили в Санкт-Петербурге в ЦИАН. Среди городов-миллионников быстрее всего в этом году росли цены в Воронеже (+17% по отношению к концу 2018 года), Нижнем Новгороде (+8%) и Красноярске (+7%). В 3 городах цены практически не изменились (+2% в Самаре, +0,1% в Челябинске и -1% в Ростове-на-Дону).
В группе городов с населением от 350 до 1000 тыс. жителей сильнее всего подорожало вторичное жилье во Владивостоке (+16%), Новокузнецке (+14) и Твери (+11%). Минимальные изменения цен в этой группе городов зафиксированы в Саратове (+2%), Чебоксарах (0%) и Нижнем Тагиле (-1%).
В городах с населением 100 — 350 тыс. человек максимальный прирост цен отмечен в Южно-Сахалинске (+14%), Владикавказе (+15%) и Благовещенске (+16%). В 8 городах из этой группы цены снизились. Наиболее заметный спад зафиксирован в Сызрани (-15%), Новомосковске (-4%) и Нальчике (-3%).
|
Город
|
Ср. цена кв. метра в конце 2019 года, тыс. руб.
|
Изменение цены за 24 месяца
|
Изменение цены за 12 месяцев
|
Города Приволжского ФО
|
Димитровград
|
32
|
1%
|
2%
|
Балаково
|
32,4
|
2%
|
-1%
|
Сызрань
|
34,4
|
-6%
|
-15%
|
Воткинск
|
38
|
1%
|
3%
|
Новочебоксарск
|
38,2
|
-5%
|
6%
|
Новокуйбышевск
|
39,1
|
-1%
|
-3%
|
Нефтекамск
|
40,3
|
12%
|
9%
|
Дзержинск
|
41
|
6%
|
2%
|
Йошкар-Ола
|
41,4
|
7%
|
1%
|
Энгельс
|
41,8
|
7%
|
3%
|
Тольятти
|
43
|
9%
|
3%
|
Саратов
|
44,1
|
9%
|
2%
|
Ульяновск
|
44,6
|
12%
|
6%
|
Киров
|
45,3
|
4%
|
2%
|
Оренбург
|
45,9
|
13%
|
4%
|
Чебоксары
|
47,5
|
3%
|
0%
|
Саранск
|
48,3
|
5%
|
0%
|
Пенза
|
49,3
|
11%
|
3%
|
Ижевск
|
52,7
|
13%
|
6%
|
Набережные Челны
|
55,3
|
14%
|
5%
|
Пермь
|
58,6
|
10%
|
6%
|
Самара
|
60,7
|
5%
|
2%
|
Нижний Новгород
|
70,1
|
12%
|
8%
|
Уфа
|
73
|
14%
|
4%
|
Казань
|
80,5
|
17%
|
5%
«Вестник СЗФО»
Фото: Ощутимей всего за два года вторичное жилье подорожало в Москве и Санкт–Петербурге.