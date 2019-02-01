Наши войска овладели…

Автор: Евгений ШумиловВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Как ласкали слух такие сообщения Советского Информбюро… А как забавно было читать причудливые и непривычные для нас названия чужих городов и сел — язык сломаешь! Все сводки Информбюро за эту неделю — из Венгрии. Некоторые города упоминаются каждый день. Значит, не можем пока где-то одолеть противника, идут ожесточенные бои. И каждый, у кого кто-то воевал на фронте, понимал: пройдет неделя-другая, и придут в наши города и деревни новые «похоронки». Если б только они ошиблись…

10 декабря 1944 г., воскресенье

При выполнении служебных обязанностей погиб шофер 29-й артиллерийской дивизии прорыва РГК сержант Порфирий Васильевич Васильев из деревни Заовражная Чебоксарского района. Боевые друзья похоронили его в белорусской деревне Смольница Смолевичского района Минской области. Не суждено было дождаться мужа супруге Евгении Егоровне Егоровой.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО.
Из оперативной сводки за 10 декабря 1944 г.
В течение 10 декабря на территории Венгрии северо-восточнее и севернее Будапешта наши войска, продолжая наступление, с боями заняли более 40 населенных пунктов…
За время наступательных боев на территории Венгрии с 5 по 9 декабря включительно войска 2-го Украинского фронта взяли в плен 5600 немецких и венгерских солдат и офицеров.
На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного значения.
В этот день «Красная Чувашия» писала:
«Зерноочистительные обозы. Сундырь, 9 декабря. (По телефону). Засыпка семян подходит в колхозах к концу. Сейчас повсеместно организуется массовая очистка и сортировка семян. В районе организовано 4 зерноочистительных обоза. Во главе обозов поставлены старые опытные колхозники. Составлен маршрут».

Интересно: представляет ли сегодня кто-либо, как выглядели и как действовали эти обозы?

Любопытна и информация о научной работе фронтовика В. Шелегова: «Бывший преподаватель Чувашского пединститута, ныне лейтенант В. Шелегов в фронтовых условиях занимался научной работой. Им подготовлена кандидатская диссертация на тему: «К диалектологии русских говоров Чувашской АССР». Диссертацию лейтенант В. Шелегов будет защищать при Ленинградском государственном университете».

11 декабря 1944 г., понедельник

23-я стрелковая дивизия потеряла своего трофейщика и ответственного красноармейца, а Агреппина Дмитриевна Барабанова из села Чутеево Янтиковского района — своего сына Василия Григорьевича Барабанова. Боевые друзья похоронили его в селе Ружополье Радзыминского уезда Варшавского воеводства.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО.
Из оперативной сводки за 11 декабря 1944 г.
В течение 11 декабря в Венгрии севернее и северо-западнее города Мишколц наши войска с боями заняли населенные пункты Хангач, Болдва, Шайо-Ечег, Шайо-Керестур, Бабони, Пилтай, Каполно, Кондо, Радиштиан и железнодорожную станцию Болдва.
Северо-восточнее и севернее Будапешта наши войска, продолжая наступление, овладели населенными пунктами Шурани, Варшань, Ерхалом, Гонт, Верешедь-Хаз, Сада.
На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного значения.

12 декабря 1944 г., вторник

Гвардии красноармеец Василий Николаевич Еслюков из села Батырево был призван в РККА в еще довоенном 1940 году и стал за годы службы и войны опытным телефонистом. Поэтому в роте связи 24-го гвардейского стрелкового корпуса 10-й гвардейской стрелковой дивизии Карельского фронта ему и поручали самые ответственные задания.

Фото с сайта waralbum.ru: Освобождение Будапешта, декабрь 1944 года.

В бою 8.10.1944 г. в районе моста через реку Титовка боец неоднократно выходил на линию связи, устраняя порывы телефонной связи. Под сильным артогнем противника 8 октября 1944 года Еслюков исправил 9 повреждений на линии, 12 октября на подступах к Луостари также под огнем противника, будучи линейным надсмотрщиком, устранил до 10 порывов телефонной линии. А 12 декабря Василий Еслюков получил свою честно заслуженную медаль «За отвагу».

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО.
Из оперативной сводки за 12 декабря 1944 г.
В течение 12 декабря в Венгрии севернее и северо-западнее города Мишколц наши войска овладели важным узлом коммуникаций и шахтно-рудным районом — городом Шайо-Сент-Петер, а также с боями заняли населенные пункты Хайналош, Хедьмег, Дамак, Зилиз, Сирак, Копасфелд, Беренте, Алачка, Исбану, Варбо.
Северо-восточнее Будапешта наши войска в результате упорных боев овладели городом и узловой железнодорожной станцией Геделле, а также заняли населенные пункты Бокор, Лоц, Римоц.
«Дрова — железнодорожному транспорту», — призывала газета «Красная Чувашия» 12?декабря 1944 года, рассказывая об инициативе передовых колхозов: «Поддерживая инициативу кольцовских колхозников, члены сельскохозяйственной артели «Сталинцы» Цивильского района включились в социалистическое соревнование за досрочное выполнение годового задания по дровозаготовкам для железнодорожного транспорта.
Колхозники этой сельхозартели обязались к 5 декабря заготовить 900 кубометров дров и вывезти 500 кубометров.
На следующий же день на лесные участки Ибресинского леспромхоза колхоз направил 30 лесорубов и 9 подвод.
Свое обязательство члены колхоза «Сталинцы» выполнили с большим превышением».

Представим себе кубометр дров: метр в ширину, метр в глубину и полтора — в высоту. То есть цивиляне заготовили штабель дров около 1 километра длиной, на каждого по 30 метров! В заметке не сказано, кто в числе лесорубов — мужчины или женщины. Ведь мужчины почти все на фронте. Уважение и восхищение вызывает это! А сколько таких вынужденных трудовых подвигов приходилось на колхозное село в военные годы…

13 декабря 1944 г., среда

В боях за освобождение области Боршод в Венгрии в этот день погиб начальник пункта обработки 9-го гвардейского отдельного разведывательного артиллерийского дивизиона 11-й артиллерийской дивизии РГК, подающий надежды 20-летний гвардии лейтенант Геннадий Петрович Степанов из Цивильска. Местом его захоронения боевые друзья выбрали участок около церкви на юго-восточной окраине города Шайо-Сент-Петер. В деревне Нижние Кибекси Цивильского района сына так и не дождалась мать Степанова Анастасия Егоровна.

От Советского Информбюро.
Из оперативной сводки за 13 декабря 1944 г.
В течение 13 декабря в Венгрии севернее и северо-западнее города Мишколц наши войска, продолжая наступление, с боями заняли населенные пункты Кажмарк, Кенди, Томор, Лак, Абод, Балайт, Финке, Мучонь, Шайо-Казинц, Алшо и железнодорожные станции Халмай, Финке, Барцика.
Северо-восточнее Будапешта наши войска овладели населенными пунктами Сурдокпюшпеки, Бэлахалом, Чече, Куташо, Ноград-Шипек, Гед, Кишалаг, Ишасег и железнодорожными станциями Сурдокпюшпеки, Чомад, Ишасег.
В этот день «Красная Чувашия» рассказала о боевом пути командира 6-й батареи 907-го артиллерийского полка старшего лейтенанта Александра Ивановича Зубкова из Мариинско-Посадского района.
Отважный офицер не только сам получил боевые награды (орден Отечественной войны II степени, орден Красной Звезды и медаль «За отвагу»), но и «воспитал немало способных артиллеристов.
98 процентов личного состава его батареи награждены орденами и медалями СССР».

14 декабря 1944 г., четверг

При катастрофе самолета «Ли-2» в ходе перебазирования из Ярославля в Белосток погиб начальник штаба 327-й бомбардировочной авиадивизии 5-го бомбардировочного авиакорпуса подполковник Кудряшов Александр Илларионович из деревни Тогаево Мариинско-Посадского района. Захоронен в Ярославле на кладбище Тугова Гора. Его жена Кудряшова-Попова Евгения Николаевна проживала в Москве по улице Можайское шоссе, дом 61.

От Советского Информбюро.
Из оперативной сводки за 14 декабря 1944 г.
В течение 14 декабря на территории Венгрии северо-восточнее и севернее города Мишколц наши войска, продолжая наступление, овладели городом и узловой железнодорожной станцией Серенч, а также с боями заняли населенные пункты Бодрог-Керестур, Мад, Онд, Монок, Чобад, Расоны, Солнок, Фельше-Вадао, Сакани,
Галвач, Сендрьо-Лад, Боршод, Еделень, Ходай, Часта, Диснош-Хорват, Су-Ха-Калло, Шайо-Каза и железнодорожные станции Бодрог-Керестур, Мад, Вадна.

5 декабря 1944 г., пятница

Попробуй выясни судьбу солдата, если и район указан с ошибкой (Платорский вместо Алатырского), да и самого населенного пункта Уваровка нет уже чуть ли не 100 лет — в 1929 году он стал Красным Октябрем, а в 1963 году вошел в Иваньково-Ленино.

Уроженец этой деревни, стрелок 53-й стрелковой дивизии рядовой Николай Андреевич Кайманов в числе десятка своих однополчан в этот день пропал без вести в районе деревни Вероче венгерской области Ноград. Домой сына не дождалась мать Анна Андреевна…

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО.
Из оперативной сводки за 15 декабря 1944 г.
В течение 15 декабря на территории Венгрии севернее и северо-восточнее города Мишколц наши войска овладели городом и железнодорожной станцией Сендрьо, а также с боями заняли более 30 других населенных пунктов… Севернее Будапешта наши войска овладели на территории Чехословакии городом Шахы.
В этот день «Красная Чувашия» опубликовала письмо И. Сталину председателя Кольцовского (Вурнарский р-н) ордена Ленина колхоза имени Сталина А.Д. Васянина: «…я решил приобрести боевой самолет-истребитель. Для этого я внес из своих личных сбережений 100000 рублей. Прошу разрешить передать приобретенный на мои средства самолет моему сыну, летчику Николаю Васянину…»
Как обычно, здесь же помещена и ответная телеграмма И. Сталина: «Примите мой братский привет и благодарность Красной Армии. Ваше желание будет исполнено».

16 декабря 1944 г., суббота

Мотоциклист мотоциклетного батальона 5-го отдельного мотоциклетного полка 1-го Белорусского фронта Александр Александрович Чернов из села Яншихово-Норваши Янтиковского района, проходивший действительную службу в рядах Красной Армии, войну встретил на юго-западной границе страны. В одном из боев был контужен. В составе батальона сержант Чернов показал себя отличным, дисциплинированным водителем. Не раз участвовал в разведке и своевременно доставлял донесения. 16 декабря 1944 года сержант Чернов был отмечен медалью «За боевые заслуги».

Фото moypolk.ru: Копеев Сергей Степанович, лейтенант (командир танка).

Этим же приказом по этому же полку медалью «За боевые заслуги» был награжден еще один наш земляк — Александр Алексеевич Алексеев из Урмарского района. Он — участник боев по освобождению Польши, где показал себя смелым, настойчивым и дисциплинированным воином. «Неоднократно ходил в разведку, доставляя ценные сведения. За период совершения маршей и боевых действий не имеет ни единой поломки мотоцикла», — говорится в приказе.

Об орудийном номере 5-й батареи 14-го гвардейского армейского пушечного артиллерийского полка гвардии красноармейце Петре Андреевиче Медведеве, 1896 г.р., из деревни Хирлукасы Красночетайского района в приказе по полку о награждении его медалью «За боевые заслуги» так и написали: «Несмотря на преклонный возраст» — ему уже было 50. «Работая заряжающим, отдает все свои силы на успешное выполнение огневых задач. Так, в период наступательных боев в районе города Нарвы с 21 июля по 3 августа 1944 года снарядил более 500 снарядов. Наряду с этим, несмотря на неоднократную смену огневой позиции, и в работе показывал исключительный пример своим товарищам».

Как и многие призывники довоенного 1940 года, Сергей Степанович Копеев из деревни Кубня Ибресинского района с первых дней войны оказался на фронте. Северо-Западный фронт, Калининский, Западный, 1-й Белорусский — вся история Великой Отечественной. Дослужился до младшего лейтенанта. Как ответственного офицера, его направили на учебу — в город Ветлугу Горьковской области. Не хотел ехать, казалось, что война кончится без него, что не дойдет до логова врага. Но 16 декабря 1944 года начальник 2-го Горьковского танкового училища генерал-майор танковых войск Федор Раевский поздравил очередной выпуск, и снова на фронт — уже командиром танка Т-34 1-го гвардейского танкового батальона 48-го гвардейского танкового полка. Был дважды ранен, но мечту свою исполнил — дошел до Берлина. Домой вернулся с двумя боевыми орденами.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО.
Из оперативной сводки за 16 декабря 1944 г.
В течение 16 декабря на территории Венгрии, севернее и северо-восточнее города Мишколц, наши войска овладели городом и железнодорожной станцией Шарош-Патак, а также с боями заняли более 30 других населенных пунктов…
В этот день «Красная Чувашия» поместила заметку «Больше внимания фермам водоплавающей птицы». Из нее мы узнаем, что только в бывшем Октябрьском районе в 47 колхозах имелись подобные фермы, в них насчитывалось 1100 голов гусей. «Птицеводство — одна из основных отраслей мелкого животноводства. В условиях войны эта отрасль приобретает еще большее значение, как источник снабжения армии и населения ценными продуктами питания», — убеждает читателей автор заметки Г. Алексеев, секретарь райкома ВКП(б).
Ведущий рубрики — Евгений Шумилов

 

Фото cdni.rt.com: Автоматчики 3-го Украинского фронта ведут бои на улицах Будапешта. Декабрь 1944 года.

Опубликовано: 17 декабря 2019 г.


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