Наши войска овладели…

Как ласкали слух такие сообщения Советского Информбюро… А как забавно было читать причудливые и непривычные для нас названия чужих городов и сел — язык сломаешь! Все сводки Информбюро за эту неделю — из Венгрии. Некоторые города упоминаются каждый день. Значит, не можем пока где-то одолеть противника, идут ожесточенные бои. И каждый, у кого кто-то воевал на фронте, понимал: пройдет неделя-другая, и придут в наши города и деревни новые «похоронки». Если б только они ошиблись…

10 декабря 1944 г., воскресенье

При выполнении служебных обязанностей погиб шофер 29-й артиллерийской дивизии прорыва РГК сержант Порфирий Васильевич Васильев из деревни Заовражная Чебоксарского района. Боевые друзья похоронили его в белорусской деревне Смольница Смолевичского района Минской области. Не суждено было дождаться мужа супруге Евгении Егоровне Егоровой.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Из оперативной сводки за 10 декабря 1944 г. В течение 10 декабря на территории Венгрии северо-восточнее и севернее Будапешта наши войска, продолжая наступление, с боями заняли более 40 населенных пунктов… За время наступательных боев на территории Венгрии с 5 по 9 декабря включительно войска 2-го Украинского фронта взяли в плен 5600 немецких и венгерских солдат и офицеров. На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного значения. В этот день «Красная Чувашия» писала: «Зерноочистительные обозы. Сундырь, 9 декабря. (По телефону). Засыпка семян подходит в колхозах к концу. Сейчас повсеместно организуется массовая очистка и сортировка семян. В районе организовано 4 зерноочистительных обоза. Во главе обозов поставлены старые опытные колхозники. Составлен маршрут».

Интересно: представляет ли сегодня кто-либо, как выглядели и как действовали эти обозы?

Любопытна и информация о научной работе фронтовика В. Шелегова: «Бывший преподаватель Чувашского пединститута, ныне лейтенант В. Шелегов в фронтовых условиях занимался научной работой. Им подготовлена кандидатская диссертация на тему: «К диалектологии русских говоров Чувашской АССР». Диссертацию лейтенант В. Шелегов будет защищать при Ленинградском государственном университете».

11 декабря 1944 г., понедельник

23-я стрелковая дивизия потеряла своего трофейщика и ответственного красноармейца, а Агреппина Дмитриевна Барабанова из села Чутеево Янтиковского района — своего сына Василия Григорьевича Барабанова. Боевые друзья похоронили его в селе Ружополье Радзыминского уезда Варшавского воеводства.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Из оперативной сводки за 11 декабря 1944 г. В течение 11 декабря в Венгрии севернее и северо-западнее города Мишколц наши войска с боями заняли населенные пункты Хангач, Болдва, Шайо-Ечег, Шайо-Керестур, Бабони, Пилтай, Каполно, Кондо, Радиштиан и железнодорожную станцию Болдва. Северо-восточнее и севернее Будапешта наши войска, продолжая наступление, овладели населенными пунктами Шурани, Варшань, Ерхалом, Гонт, Верешедь-Хаз, Сада.

На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного значения.

12 декабря 1944 г., вторник

Гвардии красноармеец Василий Николаевич Еслюков из села Батырево был призван в РККА в еще довоенном 1940 году и стал за годы службы и войны опытным телефонистом. Поэтому в роте связи 24-го гвардейского стрелкового корпуса 10-й гвардейской стрелковой дивизии Карельского фронта ему и поручали самые ответственные задания.

В бою 8.10.1944 г. в районе моста через реку Титовка боец неоднократно выходил на линию связи, устраняя порывы телефонной связи. Под сильным артогнем противника 8 октября 1944 года Еслюков исправил 9 повреждений на линии, 12 октября на подступах к Луостари также под огнем противника, будучи линейным надсмотрщиком, устранил до 10 порывов телефонной линии. А 12 декабря Василий Еслюков получил свою честно заслуженную медаль «За отвагу».

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Из оперативной сводки за 12 декабря 1944 г. В течение 12 декабря в Венгрии севернее и северо-западнее города Мишколц наши войска овладели важным узлом коммуникаций и шахтно-рудным районом — городом Шайо-Сент-Петер, а также с боями заняли населенные пункты Хайналош, Хедьмег, Дамак, Зилиз, Сирак, Копасфелд, Беренте, Алачка, Исбану, Варбо. Северо-восточнее Будапешта наши войска в результате упорных боев овладели городом и узловой железнодорожной станцией Геделле, а также заняли населенные пункты Бокор, Лоц, Римоц. «Дрова — железнодорожному транспорту», — призывала газета «Красная Чувашия» 12?декабря 1944 года, рассказывая об инициативе передовых колхозов: «Поддерживая инициативу кольцовских колхозников, члены сельскохозяйственной артели «Сталинцы» Цивильского района включились в социалистическое соревнование за досрочное выполнение годового задания по дровозаготовкам для железнодорожного транспорта. Колхозники этой сельхозартели обязались к 5 декабря заготовить 900 кубометров дров и вывезти 500 кубометров. На следующий же день на лесные участки Ибресинского леспромхоза колхоз направил 30 лесорубов и 9 подвод. Свое обязательство члены колхоза «Сталинцы» выполнили с большим превышением».

Представим себе кубометр дров: метр в ширину, метр в глубину и полтора — в высоту. То есть цивиляне заготовили штабель дров около 1 километра длиной, на каждого по 30 метров! В заметке не сказано, кто в числе лесорубов — мужчины или женщины. Ведь мужчины почти все на фронте. Уважение и восхищение вызывает это! А сколько таких вынужденных трудовых подвигов приходилось на колхозное село в военные годы…

13 декабря 1944 г., среда

В боях за освобождение области Боршод в Венгрии в этот день погиб начальник пункта обработки 9-го гвардейского отдельного разведывательного артиллерийского дивизиона 11-й артиллерийской дивизии РГК, подающий надежды 20-летний гвардии лейтенант Геннадий Петрович Степанов из Цивильска. Местом его захоронения боевые друзья выбрали участок около церкви на юго-восточной окраине города Шайо-Сент-Петер. В деревне Нижние Кибекси Цивильского района сына так и не дождалась мать Степанова Анастасия Егоровна.

От Советского Информбюро. Из оперативной сводки за 13 декабря 1944 г. В течение 13 декабря в Венгрии севернее и северо-западнее города Мишколц наши войска, продолжая наступление, с боями заняли населенные пункты Кажмарк, Кенди, Томор, Лак, Абод, Балайт, Финке, Мучонь, Шайо-Казинц, Алшо и железнодорожные станции Халмай, Финке, Барцика. Северо-восточнее Будапешта наши войска овладели населенными пунктами Сурдокпюшпеки, Бэлахалом, Чече, Куташо, Ноград-Шипек, Гед, Кишалаг, Ишасег и железнодорожными станциями Сурдокпюшпеки, Чомад, Ишасег. В этот день «Красная Чувашия» рассказала о боевом пути командира 6-й батареи 907-го артиллерийского полка старшего лейтенанта Александра Ивановича Зубкова из Мариинско-Посадского района. Отважный офицер не только сам получил боевые награды (орден Отечественной войны II степени, орден Красной Звезды и медаль «За отвагу»), но и «воспитал немало способных артиллеристов. 98 процентов личного состава его батареи награждены орденами и медалями СССР».

14 декабря 1944 г., четверг

При катастрофе самолета «Ли-2» в ходе перебазирования из Ярославля в Белосток погиб начальник штаба 327-й бомбардировочной авиадивизии 5-го бомбардировочного авиакорпуса подполковник Кудряшов Александр Илларионович из деревни Тогаево Мариинско-Посадского района. Захоронен в Ярославле на кладбище Тугова Гора. Его жена Кудряшова-Попова Евгения Николаевна проживала в Москве по улице Можайское шоссе, дом 61.

От Советского Информбюро. Из оперативной сводки за 14 декабря 1944 г. В течение 14 декабря на территории Венгрии северо-восточнее и севернее города Мишколц наши войска, продолжая наступление, овладели городом и узловой железнодорожной станцией Серенч, а также с боями заняли населенные пункты Бодрог-Керестур, Мад, Онд, Монок, Чобад, Расоны, Солнок, Фельше-Вадао, Сакани,

Галвач, Сендрьо-Лад, Боршод, Еделень, Ходай, Часта, Диснош-Хорват, Су-Ха-Калло, Шайо-Каза и железнодорожные станции Бодрог-Керестур, Мад, Вадна.

5 декабря 1944 г., пятница

Попробуй выясни судьбу солдата, если и район указан с ошибкой (Платорский вместо Алатырского), да и самого населенного пункта Уваровка нет уже чуть ли не 100 лет — в 1929 году он стал Красным Октябрем, а в 1963 году вошел в Иваньково-Ленино.

Уроженец этой деревни, стрелок 53-й стрелковой дивизии рядовой Николай Андреевич Кайманов в числе десятка своих однополчан в этот день пропал без вести в районе деревни Вероче венгерской области Ноград. Домой сына не дождалась мать Анна Андреевна…

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Из оперативной сводки за 15 декабря 1944 г. В течение 15 декабря на территории Венгрии севернее и северо-восточнее города Мишколц наши войска овладели городом и железнодорожной станцией Сендрьо, а также с боями заняли более 30 других населенных пунктов… Севернее Будапешта наши войска овладели на территории Чехословакии городом Шахы. В этот день «Красная Чувашия» опубликовала письмо И. Сталину председателя Кольцовского (Вурнарский р-н) ордена Ленина колхоза имени Сталина А.Д. Васянина: «…я решил приобрести боевой самолет-истребитель. Для этого я внес из своих личных сбережений 100000 рублей. Прошу разрешить передать приобретенный на мои средства самолет моему сыну, летчику Николаю Васянину…» Как обычно, здесь же помещена и ответная телеграмма И. Сталина: «Примите мой братский привет и благодарность Красной Армии. Ваше желание будет исполнено».

16 декабря 1944 г., суббота

Мотоциклист мотоциклетного батальона 5-го отдельного мотоциклетного полка 1-го Белорусского фронта Александр Александрович Чернов из села Яншихово-Норваши Янтиковского района, проходивший действительную службу в рядах Красной Армии, войну встретил на юго-западной границе страны. В одном из боев был контужен. В составе батальона сержант Чернов показал себя отличным, дисциплинированным водителем. Не раз участвовал в разведке и своевременно доставлял донесения. 16 декабря 1944 года сержант Чернов был отмечен медалью «За боевые заслуги».

Этим же приказом по этому же полку медалью «За боевые заслуги» был награжден еще один наш земляк — Александр Алексеевич Алексеев из Урмарского района. Он — участник боев по освобождению Польши, где показал себя смелым, настойчивым и дисциплинированным воином. «Неоднократно ходил в разведку, доставляя ценные сведения. За период совершения маршей и боевых действий не имеет ни единой поломки мотоцикла», — говорится в приказе.

Об орудийном номере 5-й батареи 14-го гвардейского армейского пушечного артиллерийского полка гвардии красноармейце Петре Андреевиче Медведеве, 1896 г.р., из деревни Хирлукасы Красночетайского района в приказе по полку о награждении его медалью «За боевые заслуги» так и написали: «Несмотря на преклонный возраст» — ему уже было 50. «Работая заряжающим, отдает все свои силы на успешное выполнение огневых задач. Так, в период наступательных боев в районе города Нарвы с 21 июля по 3 августа 1944 года снарядил более 500 снарядов. Наряду с этим, несмотря на неоднократную смену огневой позиции, и в работе показывал исключительный пример своим товарищам».

Как и многие призывники довоенного 1940 года, Сергей Степанович Копеев из деревни Кубня Ибресинского района с первых дней войны оказался на фронте. Северо-Западный фронт, Калининский, Западный, 1-й Белорусский — вся история Великой Отечественной. Дослужился до младшего лейтенанта. Как ответственного офицера, его направили на учебу — в город Ветлугу Горьковской области. Не хотел ехать, казалось, что война кончится без него, что не дойдет до логова врага. Но 16 декабря 1944 года начальник 2-го Горьковского танкового училища генерал-майор танковых войск Федор Раевский поздравил очередной выпуск, и снова на фронт — уже командиром танка Т-34 1-го гвардейского танкового батальона 48-го гвардейского танкового полка. Был дважды ранен, но мечту свою исполнил — дошел до Берлина. Домой вернулся с двумя боевыми орденами.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Из оперативной сводки за 16 декабря 1944 г. В течение 16 декабря на территории Венгрии, севернее и северо-восточнее города Мишколц, наши войска овладели городом и железнодорожной станцией Шарош-Патак, а также с боями заняли более 30 других населенных пунктов… В этот день «Красная Чувашия» поместила заметку «Больше внимания фермам водоплавающей птицы». Из нее мы узнаем, что только в бывшем Октябрьском районе в 47 колхозах имелись подобные фермы, в них насчитывалось 1100 голов гусей. «Птицеводство — одна из основных отраслей мелкого животноводства. В условиях войны эта отрасль приобретает еще большее значение, как источник снабжения армии и населения ценными продуктами питания», — убеждает читателей автор заметки Г. Алексеев, секретарь райкома ВКП(б).

Ведущий рубрики — Евгений Шумилов

Фото cdni.rt.com: Автоматчики 3-го Украинского фронта ведут бои на улицах Будапешта. Декабрь 1944 года.