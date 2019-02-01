Нетрезвый водитель выдал себя ревом мотора и грохотом динамиков

Пропадать, так с музыкой?

Патрульный экипаж ОМВД России по Мариинско-Посадскому району заехал вечером в село Шоршелы для проверки одного из поднадзорных. Инспектор ДПС лейтенант полиции Сергей Игнатьев и патрульный полицейский сержант полиции Батырбек Сапаргалеев беседовали с этим сельчанином, который, как и положено предписаниями, в этот поздний час находился дома, когда рядом со страшным ревом проехал автомобиль. Оглушительно грохотала музыка, хотя ни света фар, ни самой машины видно не было.

Полицейские решили посмотреть, кто это подъехал с таким понтом. Оказалось, приехал местный житель вместе с двумя своими приятелями, которые, конечно же, не ожидали такой засады. Водитель сразу же стал отнекиваться, что был за рулем, а потом и вовсе пытался спастись бегством.

С показаниями алкотестера, который был использован, когда автолюбителя все-таки поймали, 33-летний сельчанин не согласился — прибор показал значительную степень опьянения. Экипаж доставил его для обследования в медучреждение.

В отношении жителя села Шоршелы были составлены материалы сразу по трем статьям КоАП, хотя раньше за ним не значилось ни одного правонарушения. Впрочем, может, здесь так же как в медицине: нет здоровых пациентов, есть недообследованные?

А к различным курьезным совпадениям инспекторам ГИБДД не привыкать. Как рассказал тот же сотрудник отделения ГАИ ОМВД России по Мариинско-Посадскому району Сергей Игнатьев, буквально накануне в ходе совместного рейда с судебными приставами они ехали, чтобы привлечь к ответственности одного местного жителя, а по пути задержали за управление транспортным средством в состоянии опьянения его отца. Для семьи это явно был не самый счастливый день…