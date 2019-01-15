В частном музее в Казани выставлена икона, принадлежавшая Ивану Яковлеву

Икона как свидетель прошлого

Недавно в центре Казани открылся небольшой частный музей, в котором представлена уникальная коллекция казанских икон. Среди экспонатов есть и икона, принадлежавшая когда-то просветителю Ивану Яковлеву.

Владелец коллекции и основатель музея казанской иконы — Валерий Сорокин. Председатель совета директоров «Ак Барс» Банка» и раньше не скрывал свое хобби и не прятал от людей уникальную коллекцию икон, которую собирал на протяжении многих лет. Например, три года назад он представил часть своего собрания на выставке «Чудотворный Казанский образ Богоматери. Казанский Богородицкий монастырь», приуроченной к закладке памятного камня на месте возрождаемого главного монастырского храма.

«Представляя нашу коллекцию, мы акцентируем внимание на исторических фактах и событиях, в результате которых тот или иной образ стал особенно почитаемым, — говорит главный хранитель музейного фонда Ольга Кузьмина. — Бывает, конечно, что люди крестятся на наши иконы, но мы честно говорим, что они не освящены, а если возникает желание помолиться, то можно зайти в храм, который буквально через дорогу от нас. Мы хотим, чтобы, побывав в нашем музее, люди чуточку изменили свои представления об иконах и видели в них не только предмет культа, но и уникальных свидетелей истории — нашей страны, края, отдельно взятой семьи. Взять хотя бы «подписные» иконы. Некоторые из них подписаны настолько подробно, что мы смогли установить, когда написана икона, кому была подарена и по какому случаю. Например, одна из икон, представленных в экспозиции, принадлежала известному чувашскому просветителю Ивану Яковлеву. Многих удивляет сам факт, что на иконах можно писать. Да, это совершенно нормально. И мы даже советуем: прежде чем подарить кому-то икону — надпишите ее. Возможно, со временем она тоже станет семейной реликвией и поможет вашим правнукам пролить свет на историю рода…»

Ольга Кручина, газета «Республика Татарстан»

Фото t-online.ru: Экспонаты в музее иконы старинные, а оснащение — самое современное. Есть здесь аудиогиды, интерактивные планшеты с высококачественной анимацией и даже перископы дополненной реальности.