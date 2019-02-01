Особые курсы и передвижные отряды

Трахома — сейчас это слово мало кому что скажет, а когда-то эта болезнь была настоящим бичом населения Чувашии. Хроническое инфекционное заболевание глаз, приводившее к слепоте, было очень распространено в чувашских уездах: если в Российской империи его распространенность составляла около 17%, то в нашем регионе — до 50% жителей, по сухому свидетельству архивных документов, было «одержимо глазными болезнями».

Бедность, антисанитарные условия быта, слабость организации медицинской помощи и ряд других факторов способствовали не только сохранению проблемы, но и ее обострению. Достаточно привести два красноречивых факта: в 1913 г. на 10000 человек населения по России приходилось 1,5 врача, а в Чувашском крае — менее 0,25; у татар показатели заболеваемости трахомой были в два раза ниже, чем у чувашей.

В первое советское десятилетие положение лишь обострилось. Гражданская война, голод 1921-1922 гг. усугубили и без того непростую ситуацию — к 1927 г. число больных увеличилось до 80% от общего числа жителей автономии.

Понимая критичность развития событий, местные власти принимали меры по противодействию распространению болезни, мобилизуя все наличные силы и ресурсы. В 1921 г. врачебная коллегия областного отдела здравоохранения разработала специальную программу по борьбе и профилактике трахомы, создавались окулистические пункты и передвижные глазные отряды, организовывались особые курсы для подготовки персонала по лечению трахомы.

В 1926 г. в Цивильске была открыта первая глазная лечебница, в 1927 г. аналогичное учреждение появилось в Канаше. Последнее превратилось из простого центра оказания хирургической помощи в полноценное научное учреждение, занимавшееся разработкой методов лечения трахомы.

В 1927 г. на Чувашском республиканском съезде работников здравоохранения было принято решение о создании полноценного организационно-методического центра. Сначала, однако, появилась общественная организация — Трахоматозное общество. Научно-исследовательский трахоматозный институт был организован только в 1933 г. Сначала он размещался в Канаше, в 1938 г. был переведен в Чебоксары в специально построенное здание и преобразован в Филиал научно-исследовательского института глазных болезней имени Гельмгольца в г. Чебоксары Чувашской АССР.

Здесь разрабатывались основные мероприятия по оказанию офтальмологической помощи, организации профилактических работ и внедрению новых методов лечения. Еще более двух десятилетий понадобилось для окончательной победы над трахомой. Выполнив свое предназначение и сыграв существенную роль в победе над трахомой, в 1965 г. филиал был реорганизован в трахоматозный диспансер.

Федор Козлов

Фотографии из фондов Государственного исторического архива Чувашской Республики: Слушатели и преподаватели первых курсов подготовки медицинских сестер по лечению трахомы. Чебоксары, 1929 г.