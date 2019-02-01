Суд не позволил застройщику снести самовольно построенный частный дом

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Лидер» через суд потребовало, чтобы сестры Романовы (фамилия изменена) освободили земельный участок и снесли расположенную на нем самовольную постройку.

Речь о доме, расположенном в Чебоксарах по проезду Мясокомбинатскому. Мотивы у истца были серьезные. Его представитель поведал, что в декабре 2011 года между администрацией Чебоксар и ООО «Лидер» заключен договор о развитии застроенной территории, где расположен самовольно возведенный индивидуальный жилой дом, в котором проживают ответчики.

По этому договору «Лидер», будучи застройщиком, обязан расселить жильцов из домов указанной категории, предоставив им жилье на основании договоров участия в долевом строительстве, которые заключаются с переселенцами. Однако Романовы не отреагировали на предложение застройщика заключить с ним такой договор. И до сих пор проживают в спорном доме на застраиваемой территории.

Суд отказал «Лидеру» в исковых требованиях и обосновал свою позицию. Как указано в статье 222 Гражданского кодекса РФ, самовольная постройка — это здание, сооружение или другое строение, возведенные или созданные на земельном участке, который не был предоставлен его владельцам в установленном порядке, или на участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем дома.

Также самовольными постройками считаются объекты, возведенные или созданные без получения на это предусмотренных законом согласований, разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил. Но при условии, если разрешенное использование земельного участка и указанные выше необходимые согласования, разрешения, градостроительные и строительные нормы и правила установлены на дату начала возведения самовольной постройки и являются действующими на дату ее выявления.

Однако суд сделал ссылки и на другие нормотворческие документы. В частности, на федеральный закон от 30 ноября 1994 года о введении в действие части первой Гражданского кодекса РФ, постановление Пленума Верховного суда РФ, Пленума Высшего арбитражного суда России, касающиеся судебной практики при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав. Из этих документов следует, что лицо, которое обращается в суд с иском о сносе самовольной постройки, должно обладать определенным материально-правовым интересом в защите принадлежащего ему гражданского права либо, в соответствии с установленной компетенцией, в защите публичного порядка строительства, прав и охраняемых законом интересов других лиц, жизни и здоровья граждан.

В связи с этим с иском о возложении обязанности снести самовольную постройку вправе обратиться собственник земельного участка, субъект другого вещного права на него, законный владелец участка или лицо, права и законные интересы которого нарушает сохранение самовольной постройки. С иском о сносе самовольной постройки в публичных интересах вправе обратиться прокурор, а также уполномоченные органы в соответствии с федеральным законом.

Истец не представил доказательств, что является собственником или законным владельцем земельного участка, на котором возведены спорные постройки, или лицом, на которое возложены функции государственного контроля. Также нет доказательств того, что истец является владельцем соседнего земельного участка, чьи права будут нарушены, если самовольные постройки сохранить. В том числе не приведены аргументы того, что спорные постройки создают истцу препятствия в осуществлении им предпринимательской деятельности.

Таким образом, суд установил, что спорные постройки не нарушают права и законные интересы истца, и по этой причине отказал в удовлетворении требований ООО «СЗ «Лидер» об освобождении земельного участка и сносе самовольной постройки. Решение суда пока не вступило в законную силу.

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