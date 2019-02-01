В 2019 году в суд направлены уголовные дела по 12 случаям коммерческого подкупа

Подкуп коммерческий, а дело уголовное…

Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Нижнего Новгорода, действовавшего в интересах одной из фирм, расположенных в этом городе, и 36-летнего коммерческого директора чебоксарской фирмы.

Они обвиняются в незаконной передаче и получении коммерческого подкупа. Кроме того, чебоксарцу инкриминируется легализация (отмывание) денег, приобретенных преступным путем. По версии следствия, в сентябре 2017 года нижегородец передал 250 тысяч рублей коммерческому директору и фактическому руководителю чебоксарской фирмы за ее отказ от дальнейшего участия в торгах на разработку проектно-сметной документации и реконструкцию объектов одного из банковских учреждений.

Как реализовали эту преступную схему? Деньги были перечислены на счет третьей фирмы, подконтрольной 36-летнему обвиняемому, под видом оплаты за фактически не оказанные консалтинговые услуги. А оттуда по его указанию под видом возврата излишне перечисленных денежных средств – на счет чебоксарской фирмы. После получения 250 тысяч рублей ее коммерческий директор с целью легализации обеспечил их перечисление на расчетные счета различных контрагентов под видом оплаты товаров и услуг.

Олег Дмитриев, старший помощник руководителя СУ СКР по Чувашии: — Коррупционерами могут быть не только должностные лица органов государственной власти или местного самоуправления, но и лица, выполняющие управленческие функции в коммерческих и других организациях. В этом году в суды направлены уголовные дела в отношении девяти таких обвиняемых, которым инкриминировано 12 преступлений коррупционной направленности.

В следственном управлении СКР по Чувашии, расследовавшем дело, отмечают, что фирма, чьи интересы представлял 35-летний нижегородец, в итоге победила в вышеназванных торгах. Факты противоправной деятельности обвиняемых выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СКР и сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашии. По ходатайству следователя суд наложил арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 1 миллиона 100 тысяч рублей. Дело направлено в суд.

За девять месяцев этого года СУ СКР по Чувашии возбуждено шесть уголовных дел по фактам коммерческого подкупа. А всего 177 дел коррупционной направленности. Лидирует взяточничество (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве) – 90 дел, превышение должностных полномочий – 21 дело, служебный подлог – столько же, присвоение или растрата с использованием служебного положения – 19 дел. В числе часто совершаемых преступлений — мошенничество с использованием служебного положения, злоупотребление должностными полномочиями.

В суды уже направлено 72 уголовных дела с доказательствами по 102 преступлениям коррупционной направленности, обвинение по ним предъявлено 73 лицам, установленный ущерб по этим делам оценивается на сумму более 7,5 миллиона рублей. На скамье подсудимых оказались девять должностных лиц органов местного самоуправления (в том числе шесть бывших или действующих глав муниципальных образований).

Известно, что прокуратура координирует деятельность правоохранительных органов по борьбе с коррупцией, а также по надзору за исполнением антикоррупционного законодательства органами государственной власти, местного самоуправления, предприятиями, организациями и учреждениями всех форм собственности. С начала года подразделениями этого ведомства выявлено свыше 3500 нарушений антикоррупционного законодательства. 1086 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 110 юридических и физических лиц наказаны в административном порядке. По результатам прокурорских проверок следственными органами возбуждено 25 уголовных дел, семь должностных лиц уволены и освобождены от занимаемых должностей по утрате доверия.