Вор вернулся на место преступления в похищенной накануне одежде

Домушника узнали по толстовке

…Жительница Новочебоксарска из дома по улице Советской заметила незнакомца, когда тот выходил из комнаты соседей, закрывая двери ключом. Раньше она никогда этого человека не видела, странным было и то, что на мужчине была толстовка, как у ее мужа. За несколько дней до этого постиранная вещь таинственным образом пропала с веревки в общем коридоре. Бдительная женщина позвонила соседям, которые, как оказалось, не давали никому своих ключей. Только потом горожане вспомнили, что перед отъездом в деревню не забрали из коляски малыша в тамбуре запасной комплект ключей. Им и воспользовался домушник.

В первый свой визит злоумышленник похитил ноутбук, который тут же продал на улице по дешевке каким-то прохожим. Через пару дней воришка проел деньги, вырученные за ноутбук, и решил снова наведаться в знакомую комнату на улице Советской, где приметил еще кое-что ценное. Незваному гостю с ключами повезло и в этот раз: хозяев снова не было дома. Он хотел было вынести телевизор, но в коридоре послышались голоса соседей, и бродяга испугался показаться им на глаза с громоздкой вещью в руках – вышел налегке.

Но все равно был замечен наблюдательной соседкой да еще и в толстовке, которую он накануне снял с веревки и сразу же натянул на себя. Когда горожанка стала задавать ему неудобные вопросы, «джентльмен удачи» извинился и поспешил ретироваться, но женщина уже начала звонить «по инстанциям»…

На следующий день, когда потерпевшие вернулись домой и заявили в полицию о краже ноутбука, оперуполномоченный уголовного розыска ОМВД России по г. Новочебоксарск старший лейтенант полиции Андрей Михайлов заметил приметную толстовку из ориентировки на улице города и доставил одетого в нее мужчину в отделение. Далее с задержанным общалась старший следователь городского отдела внутренних дел майор юстиции Алина Чугаева.

Судьба у ранее неоднократно судимого 43-летнего уроженца города Нижнекамска Республики Татарстан оказалась незавидной. Пока рецидивист отбывал наказание в местах не столь отдаленных, родственники выписали его из квартиры. Так мужчина стал лицом без определенного места жительства и как-то попал в Новочебоксарск. В ходе следствия, несмотря на отсутствие постоянных источников дохода, обвиняемый нашел возможность возместить ущерб потерпевшим. Учитывая смягчающие и отягчающие вину обстоятельства, Новочебоксарский городской суд приговорил подсудимого к двум годам двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Решение вступило в законную силу.