Михаил Игнатьев – в топе активных пользователей Инстаграма

Еженедельно Агентство политических и экономических коммуникаций составляет рейтинг активности глав субъектов в Instagram. В десятку самых энергичных в этой популярной социальной сети за минувшую неделю вошел руководитель Чувашской республики.

Для составления рейтинга рассматриваются только официальные аккаунты глав российских субъектов. Для каждого по специальной формуле в агентстве рассчитывают индекс активности в этой социальной сети. При расчете учитывают количество постов, прямых эфиров и материалы в рубрике «истории». За первые дни декабря Михаил Игнатьев опубликовал на своей странице 14 постов и 30 сториз. Его индекс при этом составил 29.

В лидеры в рассматриваемую неделю вырвался губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин с индексом 53, обогнав коллег рекордным количеством сториз – 72. Вторая в этом списке, губернатор Ханты-Мансийского округа Наталья Комарова, отличилась прямыми эфирами, их было три. Третье место у губернатора Приморского края Олега Кожемяко, который также не пренебрегает ни прямыми эфирами, ни сториз.

Стало традицией, что Михаил Игнатьев ежедневно шлет жителям Чувашии пожелания с добрым утром на чувашском и русском языках, подкрепляя их видами города с высоты «птичьего полета», то есть – со знаменитого балкона здания Дома правительства Чувашии. И, конечно, он рассказывает о самых важных событиях в жизни республики, предстоящих встречах и значимых мероприятиях, в которых участвовал. На прошлой неделе это были научно-практическая конференция в Прокуратуре Чувашии, приуроченная ко Дню юриста, награждение финалистов республиканского конкурса «Семья года», круглый стол в Чувашском педуниверситете по внедрению целевого обучения, поздравление с юбилеем первого Чебоксарского хлебозавода, а также встреча с российскими блогерами.

Отметим, что еще в ноябре в этом рейтинге руководитель Чувашии делил 15 место с главами Краснодарского края и Иркутской области. Сейчас у Михаила Игнатьева 28 тысяч подписчиков. И это при том, что свою первую публикацию Михаил Игнатьев сделал всего лишь в прошлом год, на Пасху.