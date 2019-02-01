Здесь готовилось наступление на Германию

Нам песня твердила: «Дунай — голубой…»

Шаг за шагом продвигались советские войска на запад, удивляя мир подвигами своих бойцов и командиров. Увы, они не обходились без потерь. Не случайно вошли в песню такие выстраданные солдатами строки: «Нам песня твердила: «Дунай — голубой», а мы его красным видали с тобой…» Но ничто не могло испугать и остановить советских солдат, они рвались вперед, мечтая поскорее уничтожить фашистского зверя. Еще никто не знал, что до Победы — ровно шесть месяцев боев.

3 декабря 1944 г., воскресенье

По данным Центрального архива Министерства обороны РФ, в этот декабрьский день Чувашия потеряла только одного уроженца. В далекой Чите в этот день умер от ран в госпитале Петр Федорович Федоров из Янтиковского района, стрелок 472-го артиллерийского полка 42-й стрелковой дивизии, красноармеец. Как раненый стрелок оказался эвакуированным в такой глубокий тыл, сейчас сложно определить. Поздней осенью 1944 года 42-я стрелковая дивизия занимала оборону по южному берегу реки Нарев (Польша) и готовилась к Восточно-Прусской операции. Дочь так и не дождалась с войны своего 50-летнего отца.

Пройдет еще два десятилетия, и 3 декабря 1966 г. в Александровском саду у Кремлевской стены на мемориале «Могила Неизвестного Солдата» будет зажжен Вечный огонь. Останки неизвестного бойца будут перенесены с рубежа обороны 354-й стрелковой дивизии, ушедшей на фронт в тревожные осенние дни 1941 года из города Шумерли. А с 2014 г. этот день в нашей стране отмечается как День Неизвестного Солдата. Из ушедших на фронты Великой Отечественной войны уроженцев Чувашской Республики более 50 тысяч человек до сих пор числятся пропавшими без вести…

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО Из оперативной сводки за 3 декабря 1944 г. Войска 4-го Украинского фронта при содействии войск 2-го Украинского фронта 3 декабря штурмом овладели важным узлом коммуникаций и опорным пунктом обороны противника окружным центром Венгрии городом Шаторалья-Уйхель, а также с боями заняли населенные пункты Челевце, Станча, Михаляны, Великая и Малая Торонья и железнодорожную станцию Михаляны. В этот день «Красная Чувашия» писала: «Алатырский район — родина четырех героев Советского Союза». Один из советских асов, воспитанников трижды Героя Советского Союза гвардии полковника Александра Покрышкина, — Герой Советского Союза капитан Александр Кочетов до призыва в Красную Армию учился и работал в Алатыре. Здесь его помнят как опытного помощника машиниста, видели в числе первых учлетов аэроклуба. Капитан А. Кочетов прославил себя в боях за Сталинград, за небо Кубани, участвовал в разгроме немцев на Украине и в Крыму. В боях за Днепр прославился молодой комсомолец из Алатыря Валентин Ветвинский. Родина присвоила ему почетное звание Героя Советского Союза. За мужество и героизм, проявленные в боях против немецко-фашистских разведчиков, звание Героя Советского Союза присвоено еще двум уроженцам Алатырского района Михаилу Боронину и Ивану Кувину. «Кинопередвижки в колхозах». В колхозах республики работает 68 кинопередвижек, 37 из них — звуковые. В прошлом месяце передвижками показан в колхозах ряд новых кинокартин. С большим успехом прошли киносеансы в колхозах Цивильского района, где был показан новый звуковой художественный фильм о доблестной советской патриотке Герое Советского Союза Зое Космодемьянской — «Зоя». В Сундырском районе демонстрировались фильмы «Сталинград» и «Март-апрель». В Шихазанском районе кинопередвижка выезжала в села с картиной «Она защищает Родину».

4 декабря 1944 г., понедельник

В ночь с 4 на 5 декабря 1944 г. при форсировании реки Дунай свой геройский подвиг совершил Яков Анисимович Анисимов из деревни Ягаткино Ядринского района, зам. командира по строевой части 311-го гвардейского стрелкового полка 108-й гвардейской стрелковой дивизии 46-й армии 2-го Украинского фронта, гвардии капитан. Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 г. (посмертно). Похоронен в селе Эрчи (Венгрия).

Архивы сохранили описание последнего боя отважного офицера. При форсировании Дуная в районе Эрчи с 4 на 5 декабря Яков Анисимов переправился через реку во главе передовой группы 2-го стрелкового батальона и руководил операцией по захвату плацдарма для всего батальона. Забросав противника гранатами, бойцы под командованием Анисимова начали продвигаться вперед. Сам Яков Анисимович уничтожил гранатой пулемет с расчетом.

На следующий день, 5 декабря, противник семь раз переходил в контратаки при поддержке пушек и бронетранспортеров. Анисимов из пулемета подбил вражескую машину с шестиствольным минометом, а в критическую минуту боя поднялся в боевых порядках, увлекая за собой весь личный состав. Контратаки немцев провалились, завоеванный плацдарм удалось удержать, но сам Яков Анисимович пал смертью храбрых…

Уроженец деревни Синьял-Ирх-Сирмы Мариинско-Посадского района гвардии ефрейтор Николай Данилович Данилов 12.10.1944 г., в период окружения частей 6-го гвардейского кавалерийского корпуса в районе Собосло, под непрерывным артминометным и автоматным огнем противника своевременно обеспечивал доставление боевых распоряжений корпусным частям. В период ожесточенных танковых контратак и автоматчиков противника принимал активное участие в уличных боях по обороне штаба корпуса, за что 4 декабря 1944 года был награжден медалью «За отвагу».

«В период наступательных октябрьских боев 1944 года, несмотря на сильный обстрел противником производил исправление телефонных линий, 9.10.1944 г. на западном берегу реки Титовка под огнем противника устранил до 10 порывов линии, тем самым обеспечил бесперебойной связью командование полка с подразделениями», — это выписка из приказа по 24-му гвардейскому стрелковому полку 10-й гвардейской стрелковой дивизии Карельского фронта от 4 декабря 1944 года о награждении медалью «За отвагу» старшего телефониста роты связи старшего ефрейтора Осипа Ивановича Иванова из деревни Старое Ахпердино Канашского района.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Из оперативной сводки за 4 декабря 1944 г. В Венгрии, северо-восточнее, западнее и южнее города Капошвар, наши войска, продолжая наступление, с боями заняли более 100 населенных пунктов… В боях с 1 по 3 декабря включительно на территории Венгрии войска 3-го Украинского фронта взяли в плен 3000 немецких и венгерских солдат и офицеров. На территории Югославии между реками Дунай и Сава войска Народно-освободительной армии Югославии, действуя совместно с нашими войсками, овладели городом и железнодорожной станцией Митровица, а также заняли населенные пункты Нештин, Визич, Лежимир, Дивош, Монделос, Чалма, Лачарак.

На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного значения.

5 декабря 1944 г., вторник

В бою, состоявшемся 24.10.1944 г. в районе развилки дорог на подступах к городу Киркенес, огнем станкового пулемета умело поддерживал атаку стрелкового взвода, при этом уничтожил до десятка гитлеровцев, уроженец Канашского района, заместитель командира отделения 4-й стрелковой роты 24-го гвардейского стрелкового полка 10-й гвардейской стрелковой дивизии Гаврил Терентьевич Терентьев. Приказом по полку от 5 декабря 1944 года он был награжден медалью «За отвагу».

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Из оперативной сводки за 5 декабря 1944 г. В течение 5 декабря на территории Венгрии между озером Балатон (Платтен) и рекой Драва наши войска, продолжая наступление, овладели городом и железнодорожным узлом Сигетвар, а также с боями заняли более 120 других населенных пунктов… В Югославии между реками Дунай и Сава войска Народно-освободительной армии Югославии, действуя совместно с нашими войсками, с боями заняли населенные пункты Илок, Новак Барска, Сот, Беркасово, Ердевик, Бингула, Мартинци и железнодорожную станцию Мартинци. На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного значения. В этот день «Красная Чувашия» писала: «В Чебоксарском кинотеатре с 5 декабря и ежедневно демонстрируется новый американский фильм «Песня о России». Начало сеансов в 12, 14, 16, 18, 20 и 22 часа. Открыта предварительная продажа билетов с 10 часов утра».

6 декабря 1944 г., среда

От полученных накануне ран в этот день умер номерной 109-го отдельного истребительного противотанкового дивизиона 110-й гвардейской стрелковой дивизии старший сержант Алексей Андреевич Шепилов из деревни Малая Таяба Яльчикского района. Боевые друзья похоронили его на южной окраине венгерского города Эгер в 200 м южнее школы (могила № 5, 5-й с юга). Своего 23-летнего сына домой не дождалась мать солдата Надежда Андреевна.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. И оперативной сводки за 6 декабря 1944 г. В течение 6 декабря на территории Венгрии между озером Балатон и рекой Дунай наши войска, продолжая наступление, с боями заняли более 50 населенных пунктов… Одновременно наши войска, наступающие между озером Балатон и рекой Драва, с боями заняли более 40 населенных пунктов… В боях за 3 и 4 декабря на территории Венгрии войска 3-го Украинского фронта взяли в плен 2375 немецких и венгерских солдат и офицеров. В Югославии между реками Дунай и Сава войска Народно-освободительной армии Югославии, действуя совместно с нашими войсками, овладели городом и железнодорожной станцией Шид… На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного значения.

7 декабря 1944 г., четверг

7 декабря 1944 года приказом по 8-му гвардейскому кавалерийскому полку 2-й гвардейской кавалерийской дивизии 1-го Украинского фронта медалью «За отвагу» награжден телефонист гвардии сержант Николай Архипович Питеркин из Яльчикского района. Он «в боях за с. Поляны 13.9.1944 г., находясь в эскадроне, беспрерывно поддерживал проводную связь со штабом полка. Находясь в обороне в районе Кремна, противник вел сильный артиллерийско-минометный обстрел. Связь разрывами мин и снарядов неоднократно порывалась, тов.Питеркин под сильным огнем в течение суток устранил до 30 порывов связи, что дало возможность штабу оперативно руководить боем подразделений».

Уроженец деревни Тенеево Янтиковского района гвардии ефрейтор Михаил Андреевич Андреев воевал в составе 24-го гвардейского стрелкового полка 10-й гвардейской стрелковой дивизии 19-й армии Карельского фронта в должности минометчика минометной роты 3-го стрелкового батальона. «В бою 11.10.1944 г. в районе высоты «Плуг» заменил вышедшего из строя наводчика и огнем миномета уничтожил до десятка гитлеровцев. Расчет, в котором находится тов.Андреев, истребил до трех десятков немецких солдат и офицеров», — говорится в приказе по полку от 7 декабря 1944 года о его награждении медалью «За отвагу».

Гвардии ефрейтор Василий Яковлевич Давыдов из деревни Банново Мариинско-Посадского района воевал в 24-м гвардейском стрелковом полку 10-й гвардейской стрелковой дивизии 19 армии карельского фронта номером роты противотанковых ружей. «Он 14.10.1944 г., будучи во взводе по охране штаба полка, отражая контратаку противника, пытавшегося зайти в тыл нашим подразделениям в районе /1426.3/, действовал смело и решительно, огнем из личного оружия уничтожил двух гитлеровцев». За этот подвиг командование полка 7.12.1944 г. наградило нашего земляка медалью «За отвагу».

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Из оперативной сводки за 7 декабря 1944 г. В течение 7 декабря на территории Венгрии, между озером Балатон и рекой Дунай, наши войска, продолжая наступление, с боями заняли более 60 населенных пунктов… Одновременно наши войска, наступающие между озером Балатон и рекой Драва, овладели городом и железнодорожным узлом Барч, а также заняли более 50 других населенных пунктов… Наши войска полностью очистили от противника южное побережье озера Балатон.

8 декабря 1944 г., пятница

Медалью «За отвагу» в этот день награжден разведчик разведвзвода 12-го гвардейского кавалерийского полка 3-й гвардейской кавалерийской дивизии, гвардии рядовой Федор Петрович Тихонов из Порецкого района. Он в боях за реку Западный Буг и город Седлец уничтожил гранатой ручной пулемет противника вместе с прислугой и вынес с поля боя трех раненых разведчиков.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Из оперативной сводки за 8 декабря 1944 г. В течение 8 декабря на территории Венгрии между озером Балатон и рекой Дунай наши войска, продолжая наступление, с боями заняли более 40 населенных пунктов… Одновременно наши войска, наступающие между озером Балатон и рекой Драва, заняли более 30 населенных пунктов, в том числе крупные населенные пункты Сабаш, Надькорпад, Риньясенткираль, Бакхаза, Шомодь Аарач. На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного значения. Передовица газеты «Красная Чувашия» за 8 декабря выходит под лозунгом «Слава матери-героине Евдокии Ефимовне Ефимовой!» В ней рассказывается о простой колхознице из колхоза «Сталинец» Татарско-Кунашского сельсовета Цивильского района, 58-летней Евдокии Ефимовой. Она родила и воспитала 5 дочерей и 5 сыновей, один из которых защищает Родину на фронте Великой Отечественной войны. Родина присвоила Евдокии Ефимовой за ее материнский подвиг звание «Мать-героиня» с вручением ордена «Мать-героиня». В этом же номере газета рассказывает о прибытии в сельхозартель «Борьба за социализм» Вознесенского сельсовета Порецкого района бывшего колхозника, ныне Героя Советского Союза лейтенанта Николая Ивановича Паршина. Односельчане тепло встретили прославленного земляка. Герой рассказал колхозникам о боевых делах воинов Красной Армии. До 1942 года Николай Паршин учился в сельской школе и работал в родном колхозе. Отец геройски воевал в Великой Отечественной войне, был награжден медалью «За боевые заслуги», но погиб подо Ржевом. Теперь сын мстит гитлеровцам за смерть своего отца. 13 сентября 1944 года ему присвоено звание «Герой Советского Союза», а за мужество и храбрость в ходе осенних боев он награжден орденом «Красная звезда».

9 декабря 1944 г., суббота

Кавалерист 29-го гвардейского кавалерийского полка 8-й гвардейской кавалерийской дивизии, гвардии рядовой Сергей Дмитриевич Асосов, призванный Алатырским РВК, в бою за город Балашшадьярмат под минометным огнем противника вынес с поля боя троих тяжело раненых бойцов, за что 15 января 1944 года будет награжден медалью «За боевые заслуги».

Уроженец деревни Юманзары Канашского района, сержант Георгий Игнатьевич Игнатьев в период преследования противника с 7.09.1944 г. на Кестеньгском и Мурманском направлениях, совершая обходные марши в район Кокосальма, Никель, аэродрома, несмотря на усталость бойцов, своим личным примером воодушевлял остальных и своевременно выходил к назначенным пунктам. За это приказом по 11-му стрелковому полку 83-й стрелковой дивизии 14-й отдельной армии командир отделения сержант Игнатьев 9.12.1944 г. был награжден медалью «За отвагу».

В этот день в бою за венгерский город Балашшадьярмат уроженец Вурнарского района, санинструктор пункта медицинской помощи, гвардии старший сержант Григорий Лаврентьевич Лаврентьев оказал медицинскую помощь 10 раненым бойцам и троих вынес с поля боя, за что приказом по 39-му гвардейскому кавалерийскому полку 8-й гвардейской кавалерийской дивизии от 15 января 1945 года будет награжден медалью «За отвагу».

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Из оперативной сводки за 9 декабря 1944 г. Войска 2-го Украинского фронта прорвали сильно укрепленную оборону противника северо-восточнее Будапешта, расширили прорыв до 120 километров по фронту и, продвинувшись в глубину до 60 километров, вышли к реке Дунай севернее Будапешта. Одновременно войска фронта южнее Будапешта форсировали Дунай, прорвали оборону противника на западном берегу реки и соединились у озера Веленце с нашими войсками, наступающими вдоль западного берега Дуная на север. В ходе наступательных боев войска фронта овладели важными опорными пунктами обороны противника городами Балашшадьярмат, Ноград, Вац, Асод, Эрчи и заняли более 150 других населенных пунктов…

Фото с m.russiainphoto.ru: Паромная переправа через Дунай (октябрь 1944).