Со следующего года больше семей смогут получать ежемесячные выплаты из маткапитала

С 2020 года ежемесячные выплаты на второго ребенка смогут получать больше семей, а общая сумма выплат вырастет.

Федеральный закон с изменениями уже принят и вступит в силу с 1 января наступающего года, рассказали в республиканском отделении Пенсионного фонда. Право на выплаты по-прежнему будут иметь семьи, в которых второй ребенок родился или усыновлен после 1 января 2018 года. Сейчас в Чувашии 862 семьи уже получают ежемесячные выплаты из материнского капитала, но благодаря изменениям законодательства их станет больше.

Во-первых, критерий нуждаемости для установления выплаты в 2020 году вырастет с 1,5-кратной до 2-кратной величины прожиточного минимума. А во-вторых, в два раза увеличится период получения этих средств. При ежегодном подтверждении права на выплату из материнского капитала ее можно продлевать до достижения вторым ребенком возраста 3 лет.

Кстати, на сайте ПФР работает калькулятор ежемесячной выплаты, позволяющий определить право семьи на выплату, а также узнать ее размер в конкретном регионе.

Размер ежемесячной выплаты зависит от региона и соответствует прожиточному минимуму ребенка в субъекте РФ за второй квартал прошлого года. Так, в 2019-м размер выплаты равен прожиточному минимуму за второй квартал 2018 года. Отсюда сумма ежемесячной выплаты в нашей республике в текущем году составляет 8930 рублей. С 2020 года ее размер увеличится на 611 рублей и составит 9541 рубль.

Республиканское отделение напоминает: подать заявление на ежемесячную выплату из материнского капитала нынче можно в течение 1,5 лет, а с 2020–го — 3 лет с момента появления в семье второго ребенка. Если обратиться в ПФР в первые полгода, выплата будет назначена с даты рождения или усыновления, и семья получит средства за все прошедшие месяцы. При обращении позже 6 месяцев, выплата назначается со дня подачи заявления.

Оформить заявление на ежемесячную выплату за второго ребенка теперь можно в любой клиентской службе Пенсионного фонда, независимо от места жительства владельца сертификата на материнский капитал. Экстерриториальный принцип обращения законодательно закреплен в мае этого года соответствующими поправками в федеральный закон № 418-ФЗ от 28 декабря 2017 года «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Подать заявление на установление выплаты можно также в офисах МФЦ либо через Интернет, оформив электронное заявление в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР.