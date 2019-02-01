Брат за брата…

Чувашия в тылу и на фронте 75 лет назад

Никто из уроженцев Чувашии и Чебоксар, участвовавших 30 ноября 1944 года в составе 2-го Украинского фронта в освобождении венгерского города Эгер, и предположить не мог, что через четверть века этот небольшой городок на севере Венгрии станет побратимом столицы Чувашии, и две новые улицы новоюжного района назовут Хевешской и Эгерской (Эгерская улица в 1982 г. станет бульваром). Кстати, именно по законам венгерского языка мы названия этих двух улиц произносим с ударением на первом слоге, иные варианты недопустимы.

26 ноября 1944 г., воскресенье

Среди девяти сыновей Чувашии, сложивших головы в этот день в боях за Родину, и сапер 146-й стрелковой дивизии красноармеец Павел Иванович Иванов из деревни Второе Чебаково Ядринского района. Его похоронили в районе деревни Тутес Митавского уезда Латвии. Сиротой остался сын Николай.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО Из оперативной сводки за 26 ноября 1944 г. Войска 4-го Украинского фронта 26 ноября овладели на территории Чехословакии городами Михальвце и Гуменне — важными узлами коммуникаций и опорными пунктами обороны противника, а также с боями заняли более 60 других населенных пунктов… В Венгрии наши войска в результате упорных боев овладели городом и железнодорожным узлом Хатван.

В этот день «Красная Чувашия» писала: «Вновь организуемому электроэнергетическому техникуму требуются: секретарь техникума, секретарь учебной части, комендант, бухгалтер, агент, кладовщик, истопники-уборщицы, гардеробщики, дворник. Оплата по соглашению. Комендант, дворник и истопники обеспечиваются квартирой. Все работники техникума обеспечиваются столовой и прикрепляются для снабжения к ОРСу завода».

Кстати, правопреемник техникума Межрегиональный центр компетенций — Чебоксарский электромеханический колледж на днях отметил свое 75-летие.

27 ноября 1944 г., понедельник

Семь (!) боевых ранений получил за войну Денис Игнатьевич Игнатьев из Аликовского района — под Смоленском, Ржевом, Орлом, латвийскими Горкой, Мадоной, Инкудобесом (Яундобесом —?) хоть географию страны изучай. Но гвардии красноармеец Игнатьев вновь и вновь возвращался в строй и продолжал свой долгий путь к Победе, начатый им еще в первые дни войны. За это приказом по 14-му гвардейскому стрелковому полку 7-й гвардейской стрелковой дивизии от 27 ноября 1944 г. наш бесстрашный земляк был награжден медалью «За отвагу».

В боях за освобождение области Хевеш в Венгрии погиб Савватий Ананьевич Волков из села Стемасы Алатырского района. Красноармеец Волков воевал стрелком 910-го стрелкового полка 243-й стрелковой дивизии. Боевые друзья похоронили его в братской могиле в селе Метрофюред.

Всего же в боях за освобождение области Хевеш сложили головы не менее 10 уроженцев Чувашии: сержант Алексей Анисимович Железнов из села Напольно-Сюрбеево Комсомольского района (53-я СД), гвардии лейтенант Анатолий Степанович Знаменский из села Второе Чурашево Мариинско-Посадского района (1-я гвардейская воздушно-десантная дивизия), рядовой Василий Филиппович Илларионов из села Штанаши Красно-Четайского района (72-я гвардейская СД), гвардии сержант Борис Иванович Павлов (36-я гвардейская танковая бригада), гвардии младший лейтенант Николай Михайлович Платонов из деревни Бигильдино Козловского района (3-я гвардейская воздушно-десантная дивизия), сержант Федор Макарович Хмелев из Яльчикского района (11 АКО), рядовой Андрей Фомич Фомин из деревни Нижние Хоразаны (?) Аликовского района, красноармеец Александр Св(п)иридонович Чернов из Чебоксар, старший сержант Алексей Андреевич Шепилов из деревни Малая Таяба Яльчикского района.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО Из оперативной сводки за 27 ноября 1944 г. В течение 27 ноября на территории Чехословакии наши войска с боями заняли более 50 населенных пунктов…

28 ноября 1944 г., вторник

Приказом по 28-му корпусному пушечному артиллерийскому полку Ленинградского фронта 28 ноября 1944 г. медалью «За отвагу» награжден заведующий складом ГСМ, старший сержант Никита Семенович Семенов из Канашского района. Он «в боях на полуострове Сырвэ своевременно обеспечил подвоз горючего на боевые порядки полка, проявил при этом мужество и отвагу».

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО Из оперативной сводки за 28 ноября 1944 г. В течение 28 ноября на территории Чехословакии наши войска с боями заняли более 60 населенных пунктов… На территории Венгрии, севернее города Ньиредьхаза, наши войска, форсировав реку Тисса, с боями заняли населенные пункты Земпленагард, Орхедь, Дамоц, Лаца, Киш Розвадь, Надь Розвадь, Риче, Циганд, Пацин, Лука, Карад, Виш, Залкод, Кениезле.

В этот день «Красная Чувашия» опубликовала статью «За первенство в соревновании МТС» директора Козловской МТС А. Лаврентьева. «Коллектив МТС принял на себя следующие обязательства: выработать в 1945 году на каждый 15-сильный трактор 400 гектаров и сэкономить 10 проц. горючего», — говорится в ней среди прочего. С такой техникой МТС обеспечивала обслуживание колхозов…

29 ноября 1944 г., среда

В далекой Чехословакии, на северо-западной окраине села Сернек Михальовского уезда на правом берегу реки Андава похоронили Василия Михайловича Пушкина из деревни Москакасы Моргаушского района. В 138-й стрелковой дивизии он воевал стрелком 768-го стрелкового полка. 18-летнего сына не дождалась мать Александра Макеевна.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО И оперативной сводки за 29 ноября 1944 г. Войска 3-го Украинского фронта, перейдя в наступление, форсировали Дунай севернее реки Драва, прорвали оборону противника на западном берегу Дуная и, продвинувшись в глубину до 40 километров, расширили прорыв до 150 километров по фронту. В ходе наступления войска фронта овладели городами и крупными узлами коммуникаций Печ, Батажек, Мохач и с боями заняли более 330 других населенных пунктов…

В этот день «Красная Чувашия» опубликовала письмо председателя исполкома Тогаевского сельсовета Октябрьского района С.А. Журавлева и секретаря Тогаевской территориальной первичной парторганизации П.С. Сергеева Иосифу Сталину:

«Москва, Кремль Товарищу Сталину. Дорогой Иосиф Виссарионович! Воодушевленные великими историческими победами Красной Армии, колхозники и колхозницы Тогаевского сельсовета Октябрьского района Чувашской АССР собрали из своих сбережений и сдали в Госбанк на строительство боевой техники для Красной Армии 43.650 рублей деньгами и на 128.250 рублей облигаций государственных займов.

К 15 октября мы полностью выполнили план хлебосдачи государству и натуроплаты МТС. Дополнительно сверх плана в фонд Красной Армии сдали 1.040 пудов хлеба и 2.500 пудов картофеля и овощей.

Заверяем Вас, товарищ Сталин, что колхозники и колхозницы Тогаевского сельсовета сделают все для ускорения окончательного разгрома врага. Примите, Иосиф Виссарионович, от колхозников и колхозниц нашего сельсовета колхозный привет и пожелание долгих лет жизни на благо нашей любимой Родины».

Здесь же помещена и благодарственная телеграмма Верховного главнокомандующего.

30 ноября 1944 г., четверг

Владимира Петровича Еремина, помощника командира взвода 62-го отдельного батальона, врачам и медсестрам ХППГ 5217 спасти не удалось. Его похоронили в центре венгерского города Ясберень. На разъезде Чаркли Вурнарского района сына не дождалась мать Еремина Е.П.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. В течение 30 ноября на территории Чехословакии наши войска с боями заняли более 30 населенных пунктов… Войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, 30 ноября овладели крупными узлами коммуникаций и важными опорными пунктами обороны противника окружными центрами Венгрии городами Эгер и Сиксо, а также с боями заняли населенные пункты Бекеч, Медьасо, Ниш-Добса, Арнот, Вараши, Кач, Носвай. Северо-восточнее и южнее города Печ наши войска, продолжая наступление, с боями заняли более 50 населенных пунктов… На территории Югославии наши войска, действуя совместно с частями Народно-освободительной армии Югославии, овладели городом и железнодорожным узлом Кральево. На других участках фронта — поиски разведчиков.

1 декабря 1944 г., пятница

Югославия, Дунайская бановина, м. Бездан — это адрес места захоронения рядового 387-й отдельной кабельно-шестовой роты 4 гвардейской армии Николая Васильевича Антонова из села Сиява Порецкого района. «Погиб в бою за Родину», — записали в именном списке безвозвратных потерь роты. 18-летнего сына не дождался домой отец Василий Николаевич.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Из оперативной сводки за 1 декабря 1944 г. В течение 1 декабря на территории Чехословакии наши войска форсировали реку Ондава и с боями овладели на западном берегу реки городом и узловой железнодорожной станцией Требишов… В Венгрии северо-восточнее и севернее города Печ наши войска, продолжая наступление, с боями заняли более 60 населенных пунктов…

В этот день «Красная Чувашия» опубликовала статью доцента Чувашского сельхозинститута

Т. Кружилина «Культура люпина в условиях Чувашии»: «В улучшении плодородия почвы и повышении урожайности сельскохозяйственных растений большое значение имеет культура люпина. Возделывание этой культуры увеличивает количество азота в почве, способствует накоплению в ней перегноя и тем самым улучшает ее физические и физико-химические свойства, защищает от вымывания азотные соединения и зольные эелементы. Данными научных учреждений установлено, что с 1 га зеленой массы люпина в почве накапливается от 90 до 180 кг азота, что соответствует количеству азота, получаемого от внесения 18-36 т навоза на гектар. Все это заставляет признать люпин весьма ценной культурой для зеленого удобрения. Люпин, как зелено-удобрительное растение, представляет для Чувашской АССР большой производственный интерес. Восполняя недостаток навоза, зеленое удобрение является одним из важнейших средств окультуривания подзолистых почв и создания глубокого пахотного горизонта».

Обращает внимание выступление на VIII-й сессии Верховного Совета Чувашской АССР 1-го созыва депутата А. Толстова (Штанашский избирательный округ): «Бюджетом на 1943 и 1944 годы было выделено для оказания единовременной помощи семьям фронтовиков 246 тыс. рублей, а фактически выдано только 97 тыс. рублей. Исполкомы райсоветов совершенно не интересовались этим вопросом. В Кувакинском и Порецком районах из выделенных на единовременные пособия средств не выдано ни рубля. По г. Канашу из 25 тыс. рублей выдано 12304 рубля».

2 декабря 1944 г., суббота

В этот день оборвалась жизнь командира отделения 144-й стрелковой дивизии Ивана Прохоровича Прохорова из деревни Байбахтино Комсомольского района. О возможной гибели он просил сообщить сестре Александре, проживавшей в деревне Новые Высли. Старшего сержанта, члена ВКП(б) Ивана Прохорова похоронили в Восточной Пруссии на северной (?) окраине города Петерлауцен Шталлупенского района.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Из оперативной сводки за 2 декабря 1944 г. В течение 2 декабря на территории Чехословакии наши войска, продолжая бои по расширению плацдарма на западном берегу реки Ондава, заняли населенные пункты… Войска 3-го Украинского фронта, развивая наступление, в течение двух дней овладели окружными и районными центрами Венгрии — городами Сексард, Капошвар, Пакш, Боньхад, Домбовар — крупными узлами коммуникаций и важными опорными пунктами обороны противника, а также с боями заняли более 300 других населенных пунктов… На других участках фронта — поиски разведчиков, и в ряде пунктов бои местного значения.

В этот день «Красная Чувашия» под рубрикой «Всесоюзное социалистическое соревнование за досрочное выполнение годового плана» рассказала: «Лесоруб Николай Тарасов вырабатывает 14 дневных норм. Буинск, 1 декабря. Стахановцы лесорубы и возчики Буинского леспромхоза отвечают на доклад и приказ товарища Сталина о 27-й годовщине Октябрьской социалистической революции новыми трудовыми подвигами. В леспромхозе более 100 лесорубов перекрывают дневные нормы. Стахановец-лесоруб Николай Тарасов перекрыл свои высокие результаты и дневное задание выполняет на 1400 процентов. Этих успехов Николай Тарасов добился благодаря тому, что его инструмент — лучковая пила — всегда содержится в отличном состоянии».

Ведущий рубрики Евгений Шумилов

Фото pobedarf.ru: Бои за освобождение Венгрии.