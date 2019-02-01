Флешмоб #ЯНЕКУРЮ в Чувашии объединил более 1,5 тысячи человек

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

21 ноября отмечался Международный день отказа от курения. В этот день в Чувашии проходили мероприятия, акции и флешмобы, которые в очередной раз напомнили жителям республики о вреде курения и пропаганде здорового образа жизни. Особое внимание уделялось профилактике вредных привычек среди молодежи.

Наркологическая служба Минздрава Чувашии запустила в соцсетях флешмоб, где участникам предлагалось выложить свою фотографию, демонстрирующую приверженность к здоровому образу жизни с хештегом #ЯНЕКУРЮ. За пару дней к акции присоединилось более 1,5 тысячи человек.

В городах и районах прошли акции «Обменяй сигарету на конфету». В школах и библиотеках подростков в игровой форме мотивировали к выбору правильных жизненных ценностей, отказу от пагубных привычек. Специалисты Республиканского наркологического диспансера Минздрава Чувашии проводили тренинги, индивидуальные беседы, групповые дискуссии, медиа-уроки с пациентами амбулаторных и стационарных отделений.

 

Фото rnd.med.cap.ru: Флешмоб #ЯНЕКУРЮ охотно поддержали школьники, студенты, педагоги, медработники, творческая интеллигенция, сотрудники предприятий и организаций республики.

Опубликовано: 3 декабря 2019 г.


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