В Госдуме обсуждают идею сократить время продажи алкоголя

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Наталья Санина в разговоре с журналистами центральных СМИ выразила мнение, что россиянам пойдет на пользу ужесточение федеральных правил продажи спиртного в магазинах. По ее словам, молодежь нужно убедить, что курение и употребление алкоголя сейчас не в моде, в связи с чем парламентарии разработали ряд законопроектов по этой теме.

К слову, ранее пресса сообщала, что Общероссийский народный фронт призвал сократить допустимый период реализации алкоголя на час — до 22.00. Предложение направлено на достижение целей нацпроекта «Демография».

Эта программа состоит из федеральных проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья» и «Спорт — норма жизни». Инициатива обсуждается в парламенте, ее уже поддержало Министерство здравоохранения страны.

Напомним, сейчас торговля спиртным разрешена с 8.00 до 23.00 по местному времени. Однако региональные власти могут вводить дополнительные ограничения, в том числе запрещать реализацию алкоголя в определенные дни.