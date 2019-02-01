«Черная пятница» облегчила карманы

Распродажи прошли без ажиотажа

Всю минувшую неделю торговые центры пестрели баннерами о предстоящей распродаже со «страшно низкими ценами», ожидаемыми в «черную пятницу». В ночь с четверга ценники были переписаны, но на следующий день толпы покупателей в двери крупных чебоксарских центров не ломились — торговля шла в штатном режиме. Хотя цены действительно снизились впечатляюще.

Салон известной компании по продаже бытовой техники в «МТВ-Центре». На часах 11, а в зале бродит лишь с десяток покупателей. Задерживаются у обогревателей по цене 2990 руб. вместо прежних 4190 руб. А вот утюг за 3990 руб. — нехило, так ведь цена до скидки и вовсе 8490. Есть, оказывается, мясорубки стоимостью до 9990 руб., со скидкой она уже 4900 руб. Холодильник «Индезит» полегчал в цене с 30990 руб. до 19990 руб. — весьма заманчиво… Но в соседнем ряду та же техника, видимо, более востребованных брендов продается совсем без скидок. В ряду телевизоров также весомое снижение цен. «Плазма» с большим экраном вместо 129000 стоит 99900 руб.

Директор салона Андрей уверен, что поток покупателей постепенно станет увеличиваться, как показывает практика прошлых лет. Несмотря на огромные скидки, компания, естественно, не только не останется в убытке, но и увеличит выручку на обороте товара. Ради чего, собственно, и проводится «черная пятница».

СПРАВКА Традиция распродаж зародилась в Соединенных Штатах в 1960-е годы и заключалась в резком снижении цен перед рождественскими праздниками. Из-за скидок, доходящих до 90%, перед дверями супермаркетов скапливались огромные очереди, а по дорогам было невозможно нормально проехать из-за пробок. В России мероприятие стало проводиться с 2013 года. Первоначально в «черной пятнице» участвовали преимущественно онлайн-магазины. Сегодня событие мало чем отличается от американского аналога, разве что масштаб скидок не так велик…

Баннеры с «черной пятницей» висят и на втором этаже, где торгуют, к примеру, обувью. Скидки на мужские зимние ботинки доходят до 50%. Скидками зазывают покупателей и салоны по продаже драгоценностей. Известная парфюмерная сеть анонсирует скидки до 50%, которые, впрочем, действовали еще недели за две до пятницы. А вот в меховых магазинах «черных» баннеров не видно…

В «МТВ-Центре» не наблюдалось ажиотажа и на следующий субботний день, хотя он и выходной. Зато в «Мега Молле» ближе к полудню в воскресенье народу было заметно больше, чем в обычные дни.

Официально распродажи в России стартовали в ночь с 28 на 29 ноября и продолжались трое суток. Как сообщает портал «Больше денег», общий оборот выручки уже в первые два дня вырос на 11% к прошлогодней акции, а средний чек покупок — на 15%.

Относительно целей акции у экспертов разные мнения. За несколько дней до старта на порталах можно увидеть обещания о снижении цен до 90%. Однако на практике продавцы не хотят становиться благотворительными организациями. Некоторые компании в «черную пятницу» прибегают к хитрым маркетинговым трюкам. Например, за неделю до старта искусственно завышают прейскуранты, а потом якобы запускают аттракцион невиданной щедрости. Другие пытаются продать изделия плохого качества, с браком….