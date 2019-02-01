В Чебоксарах прошел Всероссийский творческий конкурс среди мастеров народных промыслов

28 ноября состоялось торжественное награждение победителей Всероссийского творческого конкурса среди мастеров народных промыслов, посвященного 100-летию образования Чувашской автономной области.

Конкурс проводился Республиканским бизнес-инкубатором совместно с Министерством экономического развития, промышленности и торговли, а также Торгово-промышленной палатой и Гильдией ремесленников Чувашии.

Церемонию награждения открыл президент ТПП республики Игорь Кустарин, с приветственным словом выступили представители организаторов конкурса Павел Ильин, Геннадий Иванов-Орков, Наталия Кустарина. Они отметили, что выбрать победителей конкурса было непросто из-за большого количества интересных, качественно выполненных работ: всего в конкурсе приняли участие 53 мастера и ремесленника, представившие более 300 изделий. Также свои изделия представили мастера из соседних регионов — республик Татарстан и Мордовия, Кировской и Архангельской областей.

Конкурсная комиссия отметила качество работ гостей и присудила им специальный приз «За высокое мастерство произведений, представленных на Всероссийском творческом конкурсе среди мастеров народных промыслов, посвященном 100-летию образования Чувашской автономной области», с вручением диплома и денежного приза.

Специальным призом награждены Петр Рябов (Мордовия, резьба по дереву), Рашид Хасаншин, Лейсан Давлиева (Татарстан, кожаные изделия), Владимир Бебяков (Архангельск, изделия из капа и лиственницы).

Первое место присуждено Ирине Ефимовой (чувашская вышивка), второе — Ирине Федоровой (керамика, роспись по керамике), третье место между собой поделили Надежда Николаева (куклы в чувашских костюмах) и Николай Балтаев (украшения).

Победители получили дипломы и денежные призы, всем участникам также были вручены дипломы и подарочные сертификаты.

Анна Сергеева

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