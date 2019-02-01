Какие нововведения ждут россиян в декабре

В последний месяц уходящего года россиян ждут сразу несколько важных новшеств.

Маркировка избавит от контрафакта

Стартует обязательная маркировка автошин, духов и фотокамер. Контрафакт наносит не только экономический ущерб, но и может серьезно навредить потребителю. Чтобы избежать этого, наносить специальные коды с 1 декабря начнут на автошины и покрышки, постельное, столовое и кухонное белье, фотокамеры и фотовспышки, духи и туалетную воду, предметы одежды, включая блузки, пальто, накидки, плащи, куртки и прочие вещи.

Непростая ситуация и на рынке шин. В 2017 году, когда только формировался перечень товаров, которые будут маркироваться, в Минпромторг России поступали обращения крупных отечественных производителей, которые заявляли о существовании незаконного оборота в их отрасли, распространенности «серых» и «черных» схем импорта, приводит «РГ» мнение руководителя этого министерства Дениса Мантурова.

Уникальные коды наносят на каждую единицу товара на производстве. Затем и производители, и продавцы подключаются к единой системе мониторинга и передают в нее данные о движении товара, что позволяет исключить фальсификат и контрафакт.

После проведения эксперимента в 2017 году уже в обязательном порядке маркируются шубы, табачные изделия, обувь, лекарства по программе высокозатратных нозологий. К примеру, рынок дорогостоящих онкологических препаратов после введения системы маркировки и их прослеживаемости сократился в 10 раз (по данным BIOCAD), отмечает глава Минпромторга.

Прощай, программа

31 декабря заканчивается срок программы по реструктуризации ипотеки для заемщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. Они могли реструктурировать кредит через ДОМ.РФ (единый институт развития в жилищной сфере). Но впереди еще целый месяц, 31 декабря — срок, не позднее которого должен быть заключен договор между банком и заемщиком о реструктуризации ипотечного кредита по указанной программе. По данным ДОМ.РФ, помощь по ней получили более 21,7 тысячи семей.

Но продолжают действовать другие программы государственной поддержки, в том числе льготная ипотека для семей с детьми, «ипотечные каникулы» и собственные программы банков по реструктуризации жилищных кредитов. Сейчас заемщики, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации, могут обратиться в банки с заявлением на оформление «ипотечных каникул» — о приостановке или снижении выплат по жилищному кредиту на срок до полугода. Воспользоваться «каникулами» можно только по одному ипотечному договору и лишь в трудной жизненной ситуации, что придется подтверждать документально. По госпрограмме поддержки семей с детьми те, кто имеет трех и более детей, могут претендовать на получение до 450 тыс. рублей для полного или частичного погашения задолженности по ипотеке.

Страховка для пассажиров

С 28 декабря вырастут максимальные суммы компенсаций, которые авиаперевозчики выплачивают за утрату багажа, причинение вреда жизни и здоровью пассажиров, за их задержку, задержку багажа или груза. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) увеличила пределы ответственности авиакомпаний. Компенсации исчисляются в особой денежной единице, которой пользуется Международный валютный фонд — специальные права заимствования (СДР), на данный момент курс СДР — 1,37 доллара. В случае смерти или увечья пассажира максимальная сумма компенсации вырастет со 113 100 до 128 821 СДР (или примерно с 9,9 млн до 11,2 млн рублей).

Эти правила распространяются на пассажиров зарубежных рейсов тех авиакомпаний, которые зарегистрированы в стране, подписавшей Монреальскую конвенцию. Россия в числе этих стран. Однако установленные пределы ответственности могут иметь значение для пассажиров, когда фактический ущерб доходит до максимальной отметки. Чтобы доказать реальную стоимость багажа, нужно декларировать перевозимые ценные вещи.

Расскажи-ка, брокер, о себе

Также вводятся новые правила защиты клиентов фондового рынка. Брокеры и управляющие будут обязаны раскрывать максимально полную информацию о себе и о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг. Эти и другие требования содержатся в базовых стандартах защиты прав и интересов получателей финансовых услуг, которые вступают в силу 1 декабря. Они разработаны саморегулируемыми организациями (СРО), объединяющими брокеров и управляющих, и утверждены Банком России.

Вступление стандарта в силу означает, что в части раскрытия информации и предложения инвестиционных продуктов на фондовом рынке будет единообразие, которое позволит клиенту объективно сравнивать условия в разных компаниях, приводит «РГ» мнение вице-президента НАУФОР Кирилла Зверева. Требования должны соблюдаться не только в отношении клиентов, но и лиц, только рассматривающих возможность заключения договора с брокером или управляющим.

Требования об информировании клиентов распространяются не только на профучастника, но и на его агентов, которыми часто выступают банки. Со вступлением стандартов в силу на фондовом рынке появляется механизм контрольных закупок. Национальная финансовая ассоциация (НФА) при контроле за исполнением базовых стандартов в первую очередь будет оценивать, как организовано обслуживание и информирование получателей финансовых услуг, работать с жалобами и обращениями, нарушители могут быть наказаны штрафами.

Контроль за соблюдением стандарта, который ведут профильные СРО, позволит рынку самому отслеживать недобросовестные практики, а Банк России будет в свою очередь контролировать исполнение этих функций СРО.