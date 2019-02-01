«И трактористы мы, и плотники…»

С приходом большевиков к власти одним из важнейших социальных изменений было повышенное внимание к положению женщины, к ее месту и роли в изменяющихся исторических условиях.

Ярко проявлялось это и в сфере трудовых отношений. Ведь что такое чувашская (и по аналогии — мордовская, марийская, удмуртская и прочая «инородческая») женщина в Российской империи? Это в подавляющем своем большинстве неграмотная, замкнутая на семью и домашнее хозяйство, лишенная в силу патриархальности устоев права выражать собственное мнение, слабо разбирающаяся в хитросплетениях христианской догматики и при этом сильно (до набожности) религиозная женщина. И первое, что было сделано, — упразднен ее дискриминационный статус. Декрет СНК РСФСР от 29 октября 1917 года «О восьмичасовом рабочем дне» уравнял представителей обоих полов в трудовых правах.

По знаковому определению Александры Коллонтай, «порабощение женщины связано с моментом разделения труда по полу, когда производительный труд выпадает на долю мужчины, а труд подсобный на долю женщины». Сеспель Мишши в написанном в ноябре-декабре 1920 года стихотворении «Чувашке» позвал:

Встаньте, женщины! Отныне

Вы равны со всеми.

Люди вы! Не проводите

У печей все время.

Одним из вариантов «выравнивания» стала организация сугубо женских артелей. В голодные 1921-1922 годы для поддержки женщин в Чувашии была организована 91 артель, в которых объединилась 1881 представительница «слабого» пола. Для артелей приобретались лучшие по качеству сортовые семена, с работницами проводились специальные агрономические занятия, прямо на рабочих местах с ними работали учителя в рамках повышения их образовательного уровня.

В январе 1930 года в Чувашии была создана первая машинно-тракторная станция. По решению бюро обкома ВКП(б) организована она была в Малояльчиковском районе. Именно в этом районе появилась и одна из первых тракторных бригад, полностью состоящая из женщин. За военные годы число женщин-трактористок в автономии возросло более чем в пять раз — с 12,4% в 1940 году до 64,4% в 1944 году.

В послевоенный период произошло естественное снижение этого показателя. Но раз оседлав «железного коня», женщины так и остались в его седле. В 1986 году всему Советскому Союзу стало известно имя Раисы Калининой, выпускницы Ядринского училища механизаторов, много лет трудившейся трактористкой в колхозе «Колос» Моргаушского района. Она — единственная за всю историю советской Чувашии, кто за трудовые успехи удостоился приза имени Паши Ангелиной (одной из первых советских трактористок и бригадира первой полностью женской тракторной бригады в СССР).

Федор Козлов

Фото из фондов Государственного исторического архива Чувашской Республики: Яльчикский район. Женская тракторная бригада. 1937 год.