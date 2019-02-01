За заботу о личном составе…

О фронтовых поварах приходилось писать не раз. Им и в атаку нужно было подниматься наравне со всеми, но все же реже, чем солдатам на передовой, — иначе кто будет готовить горячую пищу и кормить бойцов? А без горячей пищи и боец — не боец: на голодный желудок не больно и побегаешь, да и настроение вовсе не то. А готовить приходилось тайком от противника — в оврагах и лощинах, да еще чтобы ветер был не в его сторону, иначе заметит дым или вынюхает запах готовящейся каши, положит пару мин, и нет ни кухни, ни самого повара.

Мы сегодня мало задумываемся, как доставлялись и использовались на фронте продукты питания, ведь не всегда зима заменяла холодильник, были и жаркие месяцы с песком да пылью. Как в самых разных фронтовых условиях обеспечить «соблюдение санитарных правил и содержание походной кухни в отличном состоянии»? Несомненно, это было немалым ежедневным солдатским подвигом. Приятно, что и этот подвиг не остался незамеченным.

19 ноября 1944 г., воскресенье

Издан приказ о награждении старшего повара истребительно-противотанкового артиллерийского дивизиона 5-го отдельного мотоциклетного полка 1-го Белорусского фронта рядового Иофа Андриановича Иванова из Мариинско-Посадского района медалью «За боевые заслуги» «за постоянную заботу о личном составе, бесперебойное обеспечение пищей в боевой обстановке под огнем противника. За своевременное и качественное приготовление, старательность и личную дисциплинированность, соблюдение санитарных правил и содержание походной кухни в отличном состоянии».

Многочисленные ядринские Гущины наверняка узнают своего родственника в герое этой небольшой истории. Телефонист штабной батареи 21-го гвардейского артиллерийского полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии 1-го Прибалтийского фронта гвардии красноармеец Серпион Иванович Гущин «19 ноября 1944 года в период боя в районе населенного пункта Штервели Латвийской ССР под сильным артиллерийским, минометным и пулеметным огнем противника обеспечил бесперебойную связь командования с дивизионами, ведущими бой с врагом, в течение дня им было устранено 7 порывов телефонного провода». Награда за подвиг — медаль «За отвагу». Примечательно, что приказ о награждении был подписан в этот же день.

Старший сержант Тимофей Алексеевич Рыбкин, призванный Чкаловским РВК, «19.11.1944 г. в районе с. Герембель, невзирая на сильный огонь противника, …обеспечил батальон горячей пищей, чем проявил должную заботу о питании бойцов». Командование 15-го гвардейского воздушно-десантного полка 2-го Украинского фронта посчитало, что повар Рыбкин достоин медали «За отвагу».

В этот же день в сборном лагере для военнопленных № 344 — шталаг II-D умер советский военнопленный под номером 86438 — красноармеец Иван Гаврилович Смирнов из села Русская Сорма Аликовского района.

Он воевал в составе 29-го стрелкового полка 38-й стрелковой дивизии и попал в плен в июне 42-го в ходе Харьковской операции 1942 года или 2-й харьковской битвы, больше известной в народе как Харьковская катастрофа. Начатое Красной Армией стратегическое наступление закончилось полным уничтожением и пленением ее наступавших сил, что имело для СССР весьма губительные результаты — немецкие войска прорвались к Волге и на Кавказ.

Место захоронения Ивана Смирнова — Ламсдорф.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО Из оперативной сводки за 19 ноября 1944 г. В течение 19 ноября в Венгрии наши войска с боем овладели городом и железнодорожной станцией Дьендьеш, а также заняли несколько других населенных пунктов… На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного значения. В этот день «Красная Чувашия» опубликовала постановление VIII сессии Верховного Совета Чувашской АССР «О работе Советов депутатов трудящихся по оказанию помощи семьям военнослужащих и инвалидам отечественной войны»: «Работу поставить так, чтобы, учтя каждую семью фронтовика и инвалида, знать, в чем и как им нужно помочь» — требует постановление. В этом же номере в рубрике «Наши земляки» публикуется очерк о Герое Советского Союза Иване Индрюкове. Интересен эпизод об использовании им для борьбы с немцами их трофейной пушки: «Индрюков и Воронов повернули трофейную пушку в сторону немцев и повели из нее беглый огонь по немцам. — Смотри, она и по фрицам хорошо бьет! — крикнул командир батареи, посылая снаряд за снарядом в сторону позиций врага. — Послужит она еще нам, товарищ старший лейтенант, до самого Берлина! — ответил сержант. Через час с вражескими батареями было все покончено».

20 ноября 1944 г., понедельник

В бою на подступах к городу Таураге Литовской ССР 9 октября 1944 г. проявил решительность и отвагу номер расчета батареи 76-мм пушек 6-го гвардейского стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии 1-го Прибалтийского фронта гвардии младший сержант Григорий Иванович Окунев из деревни Нижний Томлай Моргаушского района. «Когда вышел из строя по ранению осколком вражеского снаряда замковый орудия, тов. Окунев заменил его и в составе своего расчета огнем орудия проделал проходы в проволочных заграждениях противника, что дало возможность выдвинуться вперед. При отражении контратаки противника рассеял, частично уничтожив до 10 гитлеровцев». За этот подвиг 20.11.1944 г. Григорий Окунев награжден медалью «За отвагу».

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО Из оперативной сводки за 20 ноября 1944 г. В течение 20 ноября в Венгрии наши войска с боями заняли несколько населенных пунктов… На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного значения.

21 ноября 1944 г., вторник

Вместе с бойцами разных национальностей за освобождение Советской Эстонии воевали и сложили головы и уроженцы самой Эстонии. Так, в этот день пропал без вести уроженец города Тарту младший сержант Азик Соломонович Цейтлин, призванный 04.11.1943?г. Чебоксарским РВК. Он воевал в должности стрелка 921-го стрелкового полка 249-й стрелковой дивизии. В Чебоксарах в доме № 37 по улице Урицкого ждал сына Соломон Маркович Цейтлин.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО И оперативной сводки за 21 ноября 1944 г. На острове Сарема (Эзель) наши войска после мощных ударов артиллерии прорвали сильно укрепленную оборону противника в узкой части южной оконечности острова и, развивая наступление, с упорными боями овладели населенными пунктами Рахусте, Каймри, Нисума… Таким образом, к исходу 21 ноября на южной оконечности острова в руках противника оставался небольшой плацдарм до 7 километров в глубину, который во всех точках простреливается огнем нашей артиллерии. 19 ноября авиация Краснознаменного Балтийского флота нанесла удар по кораблям противника у южной оконечности острова Сарема (Эзель). В результате удара потоплены два неприятельских миноносца и два сторожевых корабля, повреждены три тральщика, один сторожевой корабль и одна быстроходная десантная баржа. В Венгрии нашими войсками заняты населенные пункты Фелдедре, Верпелет, Майка, Ниш Нана, Абашар и железнодорожная станция Вереплет. В боях с 14 по 20 ноября на территории Венгрии наши войска взяли в плен 4220 немецких и венгерских солдат и офицеров. Таким образом, с 8 по 20 ноября в боях на территории Венгрии нашими войсками взято в плен 11920 немецких и венгерских солдат и офицеров. На других участках фронта — без перемен. В этот день «Красная Чувашия» рассказала о том, что русская труппа Чувашского государственного академического театра начала зимний сезон в Чебоксарах постановкой пьесы братьев Тур и Льва Шейнина «Поединок». Спектакль пользуется успехом у зрителей и немалая заслуга в этом принадлежит коллективу театра и постановщику Г.А. Мореву. По сюжету пьесы инженер Леонтьев выезжает на фронт, чтобы на переднем крае изучить результаты боевого применения своего изобретения. Гестапо охотится за изобретателем, и только самоотверженность, ум и находчивость капитана государственной безопасности Бахметьева разрушает планы гитлеровской разведки. «Но есть в сюжете одно слабое место, — пишет автор статьи А. Николаев. — Несколько условна история с маскировкой диверсионной группы под делегацию трудящихся на фронте. И русская труппа немало потрудилась, чтобы зритель не замечал этих условностей и сосредоточил свое внимание на сильных сторонах пьесы — умелых, героических действиях рыцарей советской контрразведки, выигрывающих поединок с матерыми фашистскими разведчиками».

22 ноября 1944 г., среда

Сапер 11-го стрелкового полка 83-й стрелковой дивизии Карельского фронта красноармеец Иван Степанович Безруков из села Кудеиха Порецкого района отличился в боях за овладение электростанцией 27-28 октября 1944 года — он снял 8 фугасов, 18 противопехотных и 25 противотанковых мин противника и сохранил тем самым десятки жизней своих боевых товарищей. Командование отметило подвиг сапера медалью «За отвагу».

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Из оперативной сводки за 22 ноября 1944 г. В течение 22 ноября в Венгрии наши войска с боями заняли населенные пункты Егерсолат, Дьендьешороси, Дьендьештарьян, Пюшпеки, Надь-ре Де, Хевиз Дьерк. На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного значения. В этот день «Красная Чувашия» опубликовала доклад секретаря Чувашского обкома ВКП(б) И.М. Чарыкова на республиканском совещании руководителей районов, специалистов и передовиков животноводства. «Сейчас наступил самый ответственный период в животноводстве — началось стойловое содержание скота. Надо умело содержать скот зимой, сохранить весь молодняк, окружить его самым тщательным уходом, позаботиться о размещении в сухих и теплых помещениях с тем, чтобы молодняк был всегда сыт, чтобы за ним ухаживали любящие и знающие свое дело люди», — призывает партийный лидер республики.

23 ноября 1944 г., четверг

Янтиковский район в этот день потерял еще одного своего уроженца. Командир орудия 2-й зенитной артиллерийской дивизии РГК 4-й Ударной Армии младший сержант Федор Егорович Егоров из села Яншихово-Норваши погиб в далекой от родного дома Восточной Пруссии. Боевые друзья похоронили его в 14 км восточнее города Тильзит у населенного пункта Шрайтлеусен. Дома солдата не дождалась жена Елизавета Семеновна Соконина.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Из оперативной сводки за 23 ноября 1944 г. В течение 23 ноября на острове Сарема (Эзель) наши войска вели бои по уничтожению группировки противника на южной оконечности острова и овладели сильно укрепленными опорными пунктами Тюрье, Иде и Мяебе. Корабли Краснознаменного Балтийского флота 20 ноября в результате боя потопили один миноносец противника у южной оконечности острова Сарема (Эзель). Авиация флота потопила в Балтийском море транспорт противника водоизмещением в 4000 тонны. В Чехословакии, севернее и северо-западнее города Чоп, наши войска вели наступательные бои, в ходе которых заняли город Чепель, а также более 30 других населенных пунктов… Город и железнодорожный узел Чоп, переходивший из рук в руки, вновь занят нашими войсками. В ходе боев севернее и северо-западнее Чоп наши войска взяли в плен 3000 немецких и венгерских солдат и офицеров. В Венгрии наши войска с боями заняли населенные пункты и железнодорожные станции Токай, Тарцал.

24 ноября 1944 г., пятница

Северо-восточнее деревни Тенищи Лелауцкой волости Елгавского уезда Латвии боевые друзья похоронили командира стрелковой роты 163-го стрелкового полка 11-й стрелковой дивизии старшего лейтенанта Даниила Николаевича Ярганского из деревни Шоля Красночетайского района. Дома мужа не дождалась его жена Наталья Ивановна.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Из оперативной сводки за 24 ноября 1944 г. Войска Ленинградского фронта, при поддержке кораблей Краснознаменного Балтийского флота, в результате упорных боев 24 ноября завершили очищение от противника острова Сарема (Эзель), превращенного немцами в опорный пункт, прикрывавший подступы к Рижскому заливу. Тем самым территория Советской Эстонии полностью освобождена от немецких захватчиков. Авиация Краснознаменного Балтийского флота наносила удары по кораблям противника у южной оконечности острова Сарема (Эзель), в результате чего потоплены один миноносец противника, один сторожевой корабль и два сторожевых катера; прямыми попаданиями трех бомб поврежден один тяжелый крейсер, кроме того повреждены два сторожевых корабля и одна десантная баржа. В Чехословакии, северо-западнее и западнее города Чоп, наши войска с боями заняли несколько населенных пунктов. В Венгрии наши войска, преодолевая сопротивление и контратаки противника, овладели населенными пунктами Мезе-Зомбор, Ледьеш-Бение, Майош… На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного значения. В этот день «Красная Чувашия» писала: «Включившись в социалистическое соревнование за досрочное выполнение годовой программы, восемь предприятий Чувашского треста маслопрома на три месяца раньше срока выполнили сезонное задание сушки картофеля. В числе досрочно завершивших сезонное задание сушки картофеля — Шумерлинский, Ишлейский, Красноармейский, Аликовский, Мариинско-Посадский, Вурнарский, Урмарский маслозаводы и Канашская база треста маслопрома».

25 ноября 1944 г., суббота

Красноармеец Матвей Федорович Усанов из деревни Любимовка Порецкого района воевал с фашистами еще с октября 1941 года. Его, ездового взвода управления 2-го дивизиона, командование 9-го армейского горно-вьючного минометного полка отметило медалью «За боевые заслуги» за «хороший уход и сбережение конского состава и аммуниции».

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Из оперативной сводки за 25 ноября 1944 г. В течение 25 ноября на территории Чехословакии, северо-западнее и западнее города ЧОП, наши войска с боями заняли населенные пункты Немецка Поруба, Йовса, Кушин…

В Венгрии наши войска овладели населенными пунктами Орег-Чаналош, Какаш, Тарнасэнтмария, Керекхарас, Дэмант. На сторону Красной Армии перешла в полном составе 1-я рота 2-го отдельного венгерского речного охранного батальона. Командир роты Пауль Монди заявил: «Я пришел к выводу, что война безнадежно проиграна. Салаши — это жулик и преступник. Он держится только при помощи немецких штыков. Всякий венгерец, который теперь продолжает сражаться на стороне Германии, совершает тяжелое преступление против своей Родины. Солдаты уже давно не хотят воевать. Поэтому неудивительно, что, когда я предложил организованно сдаться в плен, вся рота, как один, поддержала меня».

Ведущий рубрики — Евгений Шумилов