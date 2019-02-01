В селе Шихазаны открылся районный Дом культуры

В селе Шихазаны в пятницу, 22 ноября, открывали районный Дом культуры. Нового здания взамен сгоревшего старого клуба здесь ждали 13 лет. Зато теперь можно сказать, что Шихазанский ДК — самый современный и оборудованный сельский очаг культуры в республике. Настоящий многофункциональный досуговый центр, куда будут приезжать кружковцы, а также юные артисты и зрители со всего района. В торжественном открытии принял участие Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, который в этот день с рабочим визитом посетил Канашский район.

Самый продвинутый в республике

Сказать, что в Шихазанах по случаю открытия нового здания ДК был праздник — ничего не сказать. Казалось, что все три тысячи жителей пришли в этот день посмотреть на торжество. Хотя теперь здешний Дом культуры не сельский, как существовший до него долгие годы, а районного масштаба. Сюда смело можно теперь приглашать столичных артистов и проводить республиканские мероприятия.

В ДК уже функционируют 13 клубных формирований, 3 из которых для детей и 2 — для молодежи, здесь шесть ансамблей народного творчества. Под одной крышей разместятся народный театр, хоры ветеранов и работников культуры, ВИА «Асам» и фольклорный ансамбль «Шевле», другие районные коллективы. И каждый из них принял участие в этом открытии, которое началось ярким молодежным флэшмобом о роли культуры в жизни человека и продолжилось большим концертом на новой сцене, в котором участвовали и гости из Чебоксар, и из Канашской детской школы искусств.

ЦИФРЫ И ПЛАНЫ На укрепление материально-технической базы учреждений культуры Канашского района за последние четыре года направлено более 125 млн рублей. Благодаря финансовым средствам, выделяемым в рамках Указа «О дополнительных мерах по повышению качества жизни населения Чувашской Республики», подписанного Главой Чувашии 26 сентября, в районе будут отремонтированы 8 сельских домов культуры, оснащены мебелью и оборудованием 3 ДК и 18 сельских библиотек. В будущем году здесь отреставрируют школу, в которой в 1914–1917 годах учился Михаил Сеспель, на это выделено 18 млн рублей, школа имеет статус объекта культурного наследия. Запланированы ремонт архива Канашского района, а также оснащение оборудованием детской школы искусств в селе Шихазаны.

— Это знаковое и знаменательное событие для жителей района и для всех нас, — приветствовал пришедших на праздник Михаил Игнатьев. — Мы открываем самый современный, инновационный Дом культуры в республике. На первом этапе мы запланировали построить на селе 25 учреждений культуры. А на втором — еще 25. И кроме того, капитально ремонтируем уже действующие, благоустраиваем и оснащаем их современным оборудованием.

Районный дом культуры, который стал взятием новой высоты в возведении клубов в Чувашии, начали строить в прошлом году в рамках реализации национального проекта «Культура». На стройку было выделено более 55 млн рублей, в том числе более 6 млн — на оборудование.

Площадь двухэтажного здания клуба — тысяча квадратных метров. С красивого крыльца посетители попадают в большое светлое фойе с гардеробом, комнатой для костюмов и в большой зрительный зал на 300 посадочных мест. В клубе — собственная котельная. На первом этаже расположились также туалетные комнаты и специализированный лифт для людей с ограниченными возможностями здоровья — единственный на сегодня в наших сельских ДК. На втором этаже — кабинеты для кружков, выставочное пространство.

Все сегодня сияет чистотой и яркостью новизны и комфорта, которые хорошо бы сохранить подольше. Об этом на торжестве напомнил директор фирмы «Строитель», выполнявшей все эти работы, Владимир Фарбер.

— Мы постарались сделать все как можно лучше, — сказал он, — теперь главная задача — содержание здания. Берегите его! Чтобы оно могло вас долго радовать.

Вокруг здания клуба большая территория, которую еще предстоит благоустроить. Но здесь уже заасфальтированы площадки для массовых праздников на улице — можно ставить красавицу-елку и водить хороводы.

Фото cap.ru: Символический ключ от нового районного Дома культуры, врученный строителями его директору Ольге Микушиной, открывает двери всем жителям Канашского района в интересную творческую жизнь.