В Чувашии завершена подготовка концессионных объектов к работе в зимний период 2019-2020 года

В соответствии с внутренним планом работы филиал АО «Управление отходами» в г.Новочебоксарске провел полный комплекс мероприятий по обслуживанию коммуникаций и оборудования.

Концессионер строго выполняет свои обязательства и с момента запуска объектов вне зависимости от времени года, погодных условий обеспечивает бесперебойную работу по приему и обработке ТКО с территории 4 муниципальных образований Чувашской Республики.

В осенний период сотрудниками филиала были проведены: промывка и опрессовка систем отопления, проведена плановая ревизия готовности твердотопливной котельной МПС г.Чебоксары, укрепление и наращивание подпорочных стенок в зоне разгрузки линии А и В МПС г.Чебоксары, проверка кровли всех концессионных объектов, проверка запорной арматуры в колодцах водоснабжения и канализации, ремонт канализационного насоса, замена лотков водоотведения, очистка от иловых остатков пруда накопителя №1 МСК, регулировка существующих и установка дополнительных доводчиков на дверях, чистка электрооборудования на линиях сортировки, включая продувку сжатым воздухом, регулировка работы воздушно-тепловых завес в цехах включая продувку сжатым воздухом частотного преобразователя через систему охлаждения и чистка фильтров, чистка — продувка вытяжных и приточных вентиляционных систем МПС и МСК, продувка сжатым воздухом теплообменников и воздушных жалюзи кондиционеров, очистка электрооборудования насосной пожаротушения и канализационной насосной станции МСК, обслуживание аварийного дизель генератора на МПС, формирование запаса топлива для твердотопливной котельной МПС г.Чебоксары, формирование запаса песчано-соляной смеси для подсыпки на территории объектов в период гололёда.