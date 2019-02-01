В 2020 году вводится обязательная маркировка молочной продукции

Обязательная маркировка отдельных видов молочной продукции начнется 1 июня 2020 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба Минсельхоза Чувашии.

Код на упаковке должен содержать данные о наименовании продукта, производителе, дате, времени и месте выпуска. Минпромторгу РФ поручено предусмотреть, что ввод в оборот такой продукции без нанесения средств идентификации и передачи в информационную систему мониторинга сведений о маркировке, а также оборот и вывод из оборота отдельных видов молочной продукции, не маркированных средствами идентификации, допускается до 1 декабря 2020 года. Планируется, что это позволит обеспечить организациям отрасли плавный переход к новой вводимой системе маркировки продукции и минимизировать риски негативных последствий такого перехода на товарном рынке и в сфере обмена данными. Согласно постановлению правительства РФ, маркируются молоко и сливки, сухое молоко и сливки, кисломолочные продукты (кефир, йогурт, молочная сыворотка, сливочное масло, сыры, творог и другие продукты.

Между тем в Чувашии продолжают расти закупочные цены на сырое молоко. По данным КУП «Агро-инновации» на 21 ноября, средняя базовая закупочная цена на молоко охлажденное первого сорта (без НДС) составила 23,95 руб. за литр. Это на 0,17 руб. выше, чем неделей раньше, и на 1 руб. больше чем на ту же прошлогоднюю дату.