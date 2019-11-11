Гранты начинающим фермерам увеличат до 5 млн рублей

Гранты начинающим фермерам и на развитие семейных животноводческих ферм в будущем году претерпят весьма благоприятные для получателей изменения. О корректировках, которые появятся в законах, сообщили в Минсельхозе России.

По ныне действующему закону фермер, получив грант, обязан в тот же год открыть новые вакансии. В министерстве пришли к выводу, что такое требование слишком строгое. И срок, в течение которого нужно создать рабочие места, продлили. Теперь новые вакансии необходимо открыть в течение срока использования гранта. То есть начинающему фермеру будет отведено 18 месяцев на создание рабочих мест, а получателю субсидии в номинации «Семейная ферма» – 24 месяца. При этом если раньше для начинающих действовало правило по одному работнику на каждый миллион, то теперь – по одному работнику на каждые 2 млн рублей гранта.

Вдобавок увеличивается сумма гранта начинающим фермерам. Те, кто собираются разводить мясной и молочный скот, смогут получить до 5 млн рублей (сейчас – до 2 или до 3 млн соответственно). Максимальный грант для фермеров, которые избрали иные виды деятельности, вырастет с 1,5 до 3 млн рублей.

Расширится также перечень направлений для использования грантов. Сейчас расходовать деньги, полученные от государства, можно, в частности, на покупку земли, строительство фермы, подключение к инженерным сетям… С 2020 года грант можно будет потратить также на приобретение рыбопосадочного материала, автономных источников электро-, газо- и водоснабжения. Кроме того, семейная ферма, получившая грант, сможет заниматься не только животноводством, но и выращиванием овощей закрытого грунта.

Еще одна новая преференция — грант можно будет совместить со льготным кредитом. Данное решение эксперты считают чуть ли не революционным в господдержке. Ведь существовавшие ранее законодательные акты, как правило, запрещали получить два вида господдержки на одну и ту же цель. Например, если ты получил грант и строишь овощехранилище, то уже не можешь параллельно взять на эти цели льготный кредит. Теперь будет возможно совмещение.

Ну и, наконец, в случае, когда фермер не уложился в срок, грант могут продлить. Срок использования грантов по общему правилу –18 месяцев для начинающих фермеров и 24 месяца для семейной фермы. Действующее законодательство гласит, что если в этот срок получатель не уложился, он обязан вернуть деньги государству. Изменение, которое хотят принять в 2020 году, позволит с разрешения конкурсной комиссии продлить срок освоения гранта на дополнительные 6 месяцев. Но при этом получатель гранта должен будет доказать «наступление обстоятельств непреодолимой силы».

По данным Минсельхоза Чувашии, в 2019 году 30 глав КФХ республики получили гранты в номинации «Начинающие». 24 фермера стали обладателями грантов по программе Агростартап. 10 фермеров получили гранты на развитие семейных животноводческих ферм.